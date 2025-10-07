Megszerezte az első győzelmét az NNC Frogs

Galambos Ádám szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, Kasza Dániel a 12. percben egyenlített. Két percre rá Sallai Dániel és Jónás Dominik volt eredményes. Menyhei Zoltán 3-2–re szépített, de a félidei eredményt, amely 4-2 lett, Majoros Dániel állította be. A folytatásban kétszer is feljött egy gólra a vendégcsapat – másodszor a 39. percben –, de a mizseiek mind a kétszer visszaállították a kétgólos különbséget, így nagy izgalmak közepette, nagy munkával megszerezte az első sikerét az NNC Frogs.

Galambos Ádám szerezte meg az NNC Frogs csapatának a vezetést

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Így játszott az NNC Frogs

– Nagy iramban és kiváló játékkal kezdtük a Rubeola elleni mérkőzést, próbáltuk folyamatosan nyomás alatt tartani a csömöriek kapuját – nyilatkozta a mérkőzést követően Peltzer Vilmos, az NNC Frogs technikai vezetője.

– Hasonlóan a korábbi mérkőzéseinkhez, ezúttal is rengeteg helyzetet alakítottunk ki már az első félidőben is, de szerencsére ezen az estén ezeket nagyobb százalékban váltottuk gólra, mint korábban és a védekezésünk is sokkal hatékonyabban működött. Ez a két tényező és a kiemelkedő egyéni teljesítményekkel párosuló hatékony csapatmunka eredményezte azt, hogy a meccs meghatározó pillanataiban mindig tudtunk válaszolni az egyenlíteni igyekvő Rubi góljaira és mindvégig magunk mögött tudtuk őket tartani. Reményeink szerinte ezzel a mérkőzéssel visszataláltunk a győzelem útjára és a tabellán is megindulunk felfelé – mondta Peltzer Vilmos.

– Most egy kis szünet következik a bajnokságban, hiszen legközelebb csak október 20-án játszunk majd itthon a Miskolc ellen bajnoki mérkőzést, de a szurkolóink nem maradnak futsal nélkül, hiszen már a héten, pénteken este megkezdjük a Magyar Kupa szereplésünket Tápiószőlősön, ahol szeretnénk kivívni a továbbjutást – tette hozzá.

NNC Frogs Lajosmizse-Rubeola FC 6-4 (4-2)

Lajosmizse, Polyák Imre Sportcsarnok, vezette: Muhari gergő, dr. Tapodi Péter, Kiss Dávid.

NNC Frogs: Peltzer – Bita, Kovács J., Szabó Sz., Majoros. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Tölgyesi.

Rubeola: Csikós – Kasza, Hujbert, Szabó M., Bencze. Csere: Varga, Mészáros, Beteschek, Szabó J., Menyhei. Vezetőedző: Tóvizi Tamás.