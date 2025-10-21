október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

Gálázott a Miskolc vendéglátójaként az NNC Frogs

Címkék#NNC Frogs Lajosmizse#futsal#mérkőzés

A négy forduló után az 5. helyen álló MEAFC-Miskolc csapatát fogadta a 8. helyen tanyázó NNC Frogs Lajosmizse a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, az alapszakasz 5. fordulójában. A találkozón az NNC Frogs parádés győzelmet aratott.

Vincze Miklós

Hét perc alatt mutatta meg a miskolciaknak az NNC Frogs, hogy ezen az estén nem ismernek tréfát. Kovács József az 1., Majoros Benjámin a 2. és a 3., Jónás Dominik a 7. percben talált be, így lett 4-0- az állás. Harsányi Dénes szépítő gólja után Majoros megszerezte a harmadik gólját, így 5-1-es hazai vezetés mellett cseréltek térfelet a felek. A második játékrészben sem változott a dramaturgia, szinte folyamatosan jöttek a hazai gólok, így szinte folyamatos volt a vastaps is a Polyák Imre Sportcsarnokban.

Az NNC Frogs játékosa, Majoros Benjámin
Az NNC Frogs játékosa, Majoros Benjámin (sárga mezben) négy gólt szerzett
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Biztosan győzött az NNC Frogs

Majoros Benjámin, aki a találkozón négy gólt szerzett, és az eddigi teljesítményével vezeti az NB II. Keleti csoportjának a góllövőlistáját, így tekintett vissza a találkozóra:

– Már úgy mentünk ki a pályára az öltözőből is, hogy semmi más nem lebegett a szemünk előtt, csakis a győzelem. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első pár percben sikerült négy gólt rúgnunk. 4-0-nál egy kicsit belekényelmesedtünk a meccsbe, így az ellenfél szépíteni tudott. Utána rendet raktunk a fejekben és úgy fogtuk fel, mintha még mindig 0-0 lenne az állás, így futottunk ki a pályára a második félidőben is. A második játékrészben pedig magabiztos játékkal tudtunk még gólokat szerezni, így nagy arányú győzelemmel jöhettünk le a pályáról – mondta a négy gólt vágó Majoros. – Nagyon büszke vagyok a csapatra – tette hozzá.

NNC Frogs Lajosmizse-MEAFC-Miskolc 11-2 (5-1)

Lajosmizse, Polyák Imre Sportcsarnok, vezette: Kiss Dávid, Nemczov Márk, Mígh Tamás.

NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Márki, Majoros, Sallai B. Csere: Bita, Faragó, Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Tölgyesi.

MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Czékus, Rab, Király. Csere: Sebestyén, Vinga, Váradi.

Gól: Kovács J. az 1., a 31., Majoros a 2., a 3., a 19., a 37., Jónás a 7., Bita a 25., a 34., Sallai B. a 30., Sallai D. a 38. illetve Harsányi a 15., Vinga a 34. percben.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu