Gálázott a Miskolc vendéglátójaként az NNC Frogs

Hét perc alatt mutatta meg a miskolciaknak az NNC Frogs, hogy ezen az estén nem ismernek tréfát. Kovács József az 1., Majoros Benjámin a 2. és a 3., Jónás Dominik a 7. percben talált be, így lett 4-0- az állás. Harsányi Dénes szépítő gólja után Majoros megszerezte a harmadik gólját, így 5-1-es hazai vezetés mellett cseréltek térfelet a felek. A második játékrészben sem változott a dramaturgia, szinte folyamatosan jöttek a hazai gólok, így szinte folyamatos volt a vastaps is a Polyák Imre Sportcsarnokban.

Az NNC Frogs játékosa, Majoros Benjámin (sárga mezben) négy gólt szerzett

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Biztosan győzött az NNC Frogs

Majoros Benjámin, aki a találkozón négy gólt szerzett, és az eddigi teljesítményével vezeti az NB II. Keleti csoportjának a góllövőlistáját, így tekintett vissza a találkozóra:

– Már úgy mentünk ki a pályára az öltözőből is, hogy semmi más nem lebegett a szemünk előtt, csakis a győzelem. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első pár percben sikerült négy gólt rúgnunk. 4-0-nál egy kicsit belekényelmesedtünk a meccsbe, így az ellenfél szépíteni tudott. Utána rendet raktunk a fejekben és úgy fogtuk fel, mintha még mindig 0-0 lenne az állás, így futottunk ki a pályára a második félidőben is. A második játékrészben pedig magabiztos játékkal tudtunk még gólokat szerezni, így nagy arányú győzelemmel jöhettünk le a pályáról – mondta a négy gólt vágó Majoros. – Nagyon büszke vagyok a csapatra – tette hozzá.

NNC Frogs Lajosmizse-MEAFC-Miskolc 11-2 (5-1)

Lajosmizse, Polyák Imre Sportcsarnok, vezette: Kiss Dávid, Nemczov Márk, Mígh Tamás.

NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Márki, Majoros, Sallai B. Csere: Bita, Faragó, Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Tölgyesi.

MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Czékus, Rab, Király. Csere: Sebestyén, Vinga, Váradi.

Gól: Kovács J. az 1., a 31., Majoros a 2., a 3., a 19., a 37., Jónás a 7., Bita a 25., a 34., Sallai B. a 30., Sallai D. a 38. illetve Harsányi a 15., Vinga a 34. percben.