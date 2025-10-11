1 órája
Az NNC Frogs is tud hozni papírformát
A férfi futsal Magyar Kupa első fordulójában az alsóbb osztályú Tápiószőlősi KSK vendége volt pénteken este a másodosztályban szereplő NNC Frogs Lajosmizse. Ezúttal a mizseiek voltak a találkozó esélyesei, és igazolták is a papírformát: az NNC Frogs 9-1 arányban nyerte a mérkőzést.
Amióta feljutott a másodosztályba, csupa küzdelem a lajosmizsei NNC Frogs élete és léte. Keményebbnél keményebb csatákat vívnak nem ritkán náluk esélyesebb, nagyobb múltú, jobb lehetőségekkel rendelkező ellenfelekkel szemben, igazolván Madách Imre téltelét: „az ember célja e küzdés maga.” Közben pedig olyan elszántsággal folytatja az NNC Frogs ezt a küzdelmet, hogy a bravúrok száma mégiscsak fölülmúlják a kudarcok számát, ennek is tudható be, hogy a kemény ellenfelek dacára tavaly is éremmel zárták a másodosztályú bajnokságot.
Ahhoz tehát nincsenek hozzászokva, hogy egy mérkőzésnek ők a toronymagas esélyesei, most pénteken este azonban ez volt a helyzet a Magyar Kupa 1. fordulójában, amikor Pertzel Márkék a Tápiószőlős vendégei voltak. Ez azonban nem zavarta meg őket abban, hogy biztosan nyerjék a mérkőzést. Igaz, az első félidőben a derekasan küzdő hazaiak még megnehezítették a Frogs dolgát – az első tizennyolc percben nem is esett gól –, de a félidő azért már egygólos Frogs vezetéssel zárult. A második játékrészben pedig már parádés játékkal, a papírformát igazolva győzött biztosan az NNC Frogs Lajosmizse. A találkozón Kollár Bence és Szabó Szabolcs egyaránt háromszor talált be a lelkes hazaiak kapujába.
Tápiószőlősi KSK-NNC Frogs Lajosmizse 1-9 (0-1)
Tápiószőlős, vezette: Mákos Márk, Kőhegyi Bence, Gindl Szabolcs.
Tápiószőlős: Bércesi – Ledacs-Kis, Bottlik, Bori, Virág. Csere: Sebesi B., Szenczi, Nagy Á., Ferencz, Petrás, Király, Márok, Sebesi F.
NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Szabó Sz., Jónás, Majoros. Csere: Faragó, Kollár, Sallai B.
Gól: Márok a 26. illetve Kollár a 18., a 26., a 35., Szabó Sz. a 21., a 22., a 39., Kovács J. a 23. a 27., Majoros a 24. percben.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt, új célokat tűzött ki magának
Videóban üzent rajongóinak a Megasztár ifjú kecskeméti tehetsége, van oka az izgalomra