Az NNC Frogs is tud hozni papírformát

Amióta feljutott a másodosztályba, csupa küzdelem a lajosmizsei NNC Frogs élete és léte. Keményebbnél keményebb csatákat vívnak nem ritkán náluk esélyesebb, nagyobb múltú, jobb lehetőségekkel rendelkező ellenfelekkel szemben, igazolván Madách Imre téltelét: „az ember célja e küzdés maga.” Közben pedig olyan elszántsággal folytatja az NNC Frogs ezt a küzdelmet, hogy a bravúrok száma mégiscsak fölülmúlják a kudarcok számát, ennek is tudható be, hogy a kemény ellenfelek dacára tavaly is éremmel zárták a másodosztályú bajnokságot.

Hatalmas győzelmet aratott az NNC Frogs

Fotó: Bús Csaba

Ahhoz tehát nincsenek hozzászokva, hogy egy mérkőzésnek ők a toronymagas esélyesei, most pénteken este azonban ez volt a helyzet a Magyar Kupa 1. fordulójában, amikor Pertzel Márkék a Tápiószőlős vendégei voltak. Ez azonban nem zavarta meg őket abban, hogy biztosan nyerjék a mérkőzést. Igaz, az első félidőben a derekasan küzdő hazaiak még megnehezítették a Frogs dolgát – az első tizennyolc percben nem is esett gól –, de a félidő azért már egygólos Frogs vezetéssel zárult. A második játékrészben pedig már parádés játékkal, a papírformát igazolva győzött biztosan az NNC Frogs Lajosmizse. A találkozón Kollár Bence és Szabó Szabolcs egyaránt háromszor talált be a lelkes hazaiak kapujába.

Tápiószőlősi KSK-NNC Frogs Lajosmizse 1-9 (0-1)

Tápiószőlős, vezette: Mákos Márk, Kőhegyi Bence, Gindl Szabolcs.

Tápiószőlős: Bércesi – Ledacs-Kis, Bottlik, Bori, Virág. Csere: Sebesi B., Szenczi, Nagy Á., Ferencz, Petrás, Király, Márok, Sebesi F.

NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Szabó Sz., Jónás, Majoros. Csere: Faragó, Kollár, Sallai B.

Gól: Márok a 26. illetve Kollár a 18., a 26., a 35., Szabó Sz. a 21., a 22., a 39., Kovács J. a 23. a 27., Majoros a 24. percben.