október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

55 perce

Az NNC Frogs is tud hozni papírformát

Címkék#Tápiószőlősi KSK#futsal#NNC Frogs

A férfi futsal Magyar Kupa első fordulójában az alsóbb osztályú Tápiószőlősi KSK vendége volt pénteken este a másodosztályban szereplő NNC Frogs Lajosmizse. Ezúttal a mizseiek voltak a találkozó esélyesei, és igazolták is a papírformát: az NNC Frogs 9-1 arányban nyerte a mérkőzést.

Vincze Miklós

Amióta feljutott a másodosztályba, csupa küzdelem a lajosmizsei NNC Frogs élete és léte. Keményebbnél keményebb csatákat vívnak nem ritkán náluk esélyesebb, nagyobb múltú, jobb lehetőségekkel rendelkező ellenfelekkel szemben, igazolván Madách Imre téltelét: „az ember célja e küzdés maga.” Közben pedig olyan elszántsággal folytatja az NNC Frogs ezt a küzdelmet, hogy a bravúrok száma mégiscsak fölülmúlják a kudarcok számát, ennek is tudható be, hogy a kemény ellenfelek dacára tavaly is éremmel zárták a másodosztályú bajnokságot.

győzött az NNC Frogs
Hatalmas győzelmet aratott az NNC Frogs
Fotó: Bús Csaba

Ahhoz tehát nincsenek hozzászokva, hogy egy mérkőzésnek ők a toronymagas esélyesei, most pénteken este azonban ez volt a helyzet a Magyar Kupa 1. fordulójában, amikor Pertzel Márkék a Tápiószőlős vendégei voltak. Ez azonban nem zavarta meg őket abban, hogy biztosan nyerjék a mérkőzést. Igaz, az első félidőben a derekasan küzdő hazaiak még megnehezítették a Frogs dolgát – az első tizennyolc percben nem is esett gól –, de a félidő azért már egygólos Frogs vezetéssel zárult. A második játékrészben pedig már parádés játékkal, a papírformát igazolva győzött biztosan az NNC Frogs Lajosmizse. A találkozón Kollár Bence és Szabó Szabolcs egyaránt háromszor talált be a lelkes hazaiak kapujába.

Tápiószőlősi KSK-NNC Frogs Lajosmizse 1-9 (0-1)

Tápiószőlős, vezette: Mákos Márk, Kőhegyi Bence, Gindl Szabolcs.

Tápiószőlős: Bércesi – Ledacs-Kis, Bottlik, Bori, Virág. Csere: Sebesi B., Szenczi, Nagy Á., Ferencz, Petrás, Király, Márok, Sebesi F. 

NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Szabó Sz., Jónás, Majoros. Csere: Faragó, Kollár, Sallai B. 

Gól: Márok a 26. illetve Kollár a 18., a 26., a 35., Szabó Sz. a 21., a 22., a 39., Kovács J. a 23. a 27., Majoros a 24. percben.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu