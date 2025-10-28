Az utolsó pillanatban szerezte meg a győzelmet az NNC Frogs

Nem kezdődött jól a mérkőzés az NNC Frogs számára, Tótn Gábor már a 2. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapatnak, 0-1. Az látszott, hogy a hazai gárdának ezt esze ágában sincs annyiban hagyni, bő tíz percre rá sikerült az egyenlítés. Kovács József elemi erővel beadott sarokrúgására a leggyorsabban Márki Bence reagált, és védőjét megelőzve úgy tette bele a labdába a lábát, hogy az egy méterről vágódott védhetetlenül a vendég kapus lábai mellett a hálóba, 1-1. Az első játékrészben már nem esett gól, bár unalmas egyáltalán nem volt a hátralévő nyolc perc sem.

Bita Mátyás (labdával) szerezte a mérkőzést eldöntő találatot az NNC Frogs csapatának, két másodperccel a lefújás előtt

Fotó: Bujdosó Tibor

NNC Frogs drámai győzelme a hajrában

A folytatás 6. percében Szabó Péter újra a vendégeknek szerezte meg a vezetést, 1-2. Hat percre rá érkezett a hazai egyenlítő gól. Egy ellentámadás során a félpályától Sallai Bence egyedül hozta fel a labdát, közben többször irányt váltva rázta le és zavarta össze az ellenfeleket. Amikor már mindenki arra számított, hogy lepasszolja a labdát az üresbe mozgó társai valamelyikéhez, akkor keresztbe vitte a kapu előtt és kilenc méterről mérnöki pontossággal bombázott a védők és a kapus alkotta lábrengetegben a hálóba, 2-2. Pontos és remekül kivitelezett megoldás volt. Mind a két csapat nagy erőkkel rohamozott a győztes gól megszerzéséért. A hazai csapat az utolsó percekben - egy Sallai Dániel ellen elkövetett piros lapot érő szabálytalanság miatt – emberelőnyben játszhatta. Türelmesen járatták a labdát, a végletekig kijátszva és várták a megfelelő alkalmat, amit végül a Sallai testvérek remek összjátéka hozott el. Három másodperccel a lefújás előtt Sallai Bence passzolt a büntetőterületen belül lemozgó Sallai Dánielhez, aki ellen a balmazújvárosiak kapusa büntetőt érően szabálytalankodott, két egész három tized másodperccel a mérkőzés lefújását megelőzően. A büntetőhöz Bita Mátyás állt oda, és rövid nekifutás után, kíméletlenül bevágta középen a léc alá, 3-2. Hangrobbanás rázta meg a Polyák Imre Sportcsarnokot: győzött az NNC Frogs.

Emberelőny és utolsó másodperces büntető döntött

- A mai mérkőzésen egy igazi rangadót láthattak a kilátogatók, egy olyan mérkőzést, amelyen mindkét csapat hatalmas küzdelmet vívott a győzelemért – nyilatkozta a mérkőzést követően Sallai Dániel. - Bár mindkét félidő elején egy kicsit bizonytalanul kezdtünk, gyorsan sikerült rendezni a sorokat. A végjátékban emberelőnybe kerültünk, és egy kiharcolt büntetővel feltettük a pontot az i-re – azt gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a három pontot. Küzdelmes, brusztolós meccset játszottunk, de a siker érdkében a csapat minden tagja maximálisan odatette magát, mindenki beletette a megfelelő munkát, és hozta a jó, sokszor már-már extra megoldásokat. Büszkék lehetünk egymásra, és köszönjük a szurkolók támogatását – reméljük, hogy a bajnokságban még sok hasonlóan izgalmas mérkőzést játszunk, és egyre több helyi drukker előtt élhetjük át ezeket a pillanatokat – mondta Sallai Dániel.