Kikapott a Nemesnádudvar Vecsésen

Az újonc Nemesnádudvari NKSZE az előző kör sikere után Vecsésen is jól kezdett, az első két gólt a vendégek szerezték. Ezt azonban egy 6-0-os hazai roham követte, és innentől kezdve meglehetősen egyoldalúvá vált a találkozó. A Vecsés folyamatosan növelte a különbséget, s végül 20-10-ra el is lépett a szünetre. Fordulás után már csak a végeredmény volt kérdéses, a Nemesnádudvar érdemben nem tudott közelíteni, s végül 34–24-re kapott ki.

A Nemesnádudvari NKSZE idegenben kapott ki

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Nemesnádudvari NKSZE sorsa az első félidőben dőlt el

A Nemesnádudvar öt forduló után a 11. helyen áll a tabellán, a következő fordulóban hazai környezetben, az Inárcs-Örkény ellen javíthat szombaton 16 órától. Ebben a fordulóban már a Kecskemét is játszik, vasárnap 18 órakor Szarvason.

Vecsési SE–Nemesnádudvari NKSZE 34–24 (20–10)

Vecsés. V: Madár, Novák

Vecsés: Szabó N. 8, Fadhle 4 (3), Mikus 2, Sipos 2, Kovács D. 1, Ujházi, Nagy A., Cserép 3, Tóth E. (k), Czudor 4, Farkas K. 5, Hutvágner 3, Halápi (k), Zente 2. Vezetőedző: Józsa Máté

NKSZE: Fridrich 2, Várszegi 2, Kovács F. 4, Bergmann 1, Késmárki (k) 1, Simon B. 7, Vörös, Juhász J. 4 (3), Klein 3, Oláh-Hermanutz, Banász. Vezetőedző: Mészáros Dávid Máté

Kiállítások: 8 perc ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/3 ill. 5/3