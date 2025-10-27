október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Kikapott a Nemesnádudvar Vecsésen

Címkék#Vecsés#kézilabda#Nemesnádudvari NKSZE

A kézilabda NB II-ben ezúttal egy Bács-Kiskun vármegyei csapat lépett pályára hétvégén. A Nemesnádudvari NKSZE Vecsésre utazott, ahol nem sikerült pontot szereznie.

Nyitray András

Az újonc Nemesnádudvari NKSZE az előző kör sikere után Vecsésen is jól kezdett, az első két gólt a vendégek szerezték. Ezt azonban egy 6-0-os hazai roham követte, és innentől kezdve meglehetősen egyoldalúvá vált a találkozó. A Vecsés folyamatosan növelte a különbséget, s végül 20-10-ra el is lépett a szünetre. Fordulás után már csak a végeredmény volt kérdéses, a Nemesnádudvar érdemben nem tudott közelíteni, s végül 34–24-re kapott ki.

A Nemesnádudvari NKSZE idegenben kapott ki
A Nemesnádudvari NKSZE idegenben kapott ki
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Nemesnádudvari NKSZE sorsa az első félidőben dőlt el

A Nemesnádudvar öt forduló után a 11. helyen áll a tabellán, a következő fordulóban hazai környezetben, az Inárcs-Örkény ellen javíthat szombaton 16 órától. Ebben a fordulóban már a Kecskemét is játszik, vasárnap 18 órakor Szarvason. 

Vecsési SE–Nemesnádudvari NKSZE 34–24 (20–10)

Vecsés. V: Madár, Novák

Vecsés: Szabó N. 8, Fadhle 4 (3), Mikus 2, Sipos 2, Kovács D. 1, Ujházi, Nagy A., Cserép 3, Tóth E. (k), Czudor 4, Farkas K. 5, Hutvágner 3, Halápi (k), Zente 2. Vezetőedző: Józsa Máté

NKSZE: Fridrich 2, Várszegi 2, Kovács F. 4, Bergmann 1, Késmárki (k) 1, Simon B. 7, Vörös, Juhász J. 4 (3), Klein 3, Oláh-Hermanutz, Banász. Vezetőedző: Mészáros Dávid Máté

Kiállítások: 8 perc ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/3 ill. 5/3

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu