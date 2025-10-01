október 1., szerda

Nemesnádudvar kézilabda-lázban ég a feljutás után

Bács-Kiskun vármegye újoncot adott idén nyáron a női NB II-nek. A Nemesnádudvari NKSZE hosszú éveken át egyeduralkodó és bajnok volt a vármegyei I. osztályban, ám sokáig nem vállalta az egyesület a magasabb osztályt. Idén nyáron azonban belevágott a kalandba, és nyugodtan kijelenthető, kézilabda-láz van a valamivel több, mint 1600 lelket számláló községben.

Nyitray András

A Nemesnádudvari NKSZE éveken keresztül rendre megnyerte a Bács-Kiskun vármegye I. osztályt, majd egy idény kimaradt, de legutóbb ismét aranyérem került a játékosok nyakába. A helyzet tehát ismerős volt, de a klubon belül húztak egy az előzmények tükrében talán váratlan döntést: beneveztek az NB II-re. Ezt követően lett a csapat vezetőedzője Mészáros Dávid Máté. 

A Nemesnádudvari NKSZE még tanulja az NB II-t, de támogató közegben teheti ezt
A Nemesnádudvari NKSZE még tanulja az NB II-t, de támogató közegben teheti ezt
Fotó: A Nemesnádudvari NKSZE facebook

– Jómagam nyáron kerültem a klubhoz, miután a játékosok úgy döntöttek, hogy szeretnék kipróbálni magukat az NB II-ben – tekintett vissza Mészáros Dávid Máté, a Nemesnádudvar vezetőedzője. — Ami az eddigi két meccsünket illeti, Gyálon óriási meglepetésre tudtunk nyerni. Azt lehet mondani, hogy senki sem számított arra, hogy mi idegenben 6 góllal nyerünk, de végig úgy küzdöttünk, mintha az életünk lenne a tét, ezt mondták utána a hazaiak is. Óriási teljesítmény volt, jól felkészültünk, a ránk jellemző pörgős játékot tudtuk nyújtani. A Gyula elleni hazai meccs nem sikerült jól, de beárnyékolta a kezdést, hogy a balátlövőnk, Petrich Daniella rögtön a találkozó elején megsérült. Onnantól kiütközött az, hogy a Gyula az előző idényben csak egy ponttal maradt le a feljutásról, eleve tudtuk, hogy jobbak nálunk, a végén kinyílt az olló is. Nem történt tragédia, hiszen egyértelmű, hogy nekünk még tanulunk kell az NB II-es szintet – mondta Mészáros az előzményekről és az eddigi szereplésről. 

Hatalmas támogatást kap a szurkolóktól a Nemesnádudvari NKSZE

Nemesnádudvaron a bennmaradás a fő cél, amihez a szurkolótábor is sokat tehet hozzá. Mészáros Dávid elmondta, kézilabdás karrierje során olyan egyedi és lelkes közeggel még nem volt dolga, amilyennek a nemesnádudvarit megismerhette. 

– A célunk a bennmaradás, ez az alap, de szeretnénk természetesen annyi csapatot megelőzni, amennyit csak lehetséges. A reális elvárás az lehet, hogy négy-öt riválist magunk mögé utasítsunk. Van öt-hat kiemelkedő klub, ők idegenben aligha foghatók, de hazai pályán mindenki ellen jó eredményben bízhatunk. Tehetjük ezt azért is, mert Nemesnádudvaron szinte telt házas meccsek vannak, a Gyula ellen rögtön az is volt. Hiába kaptunk ki nagyobb különbséggel, végig mellettünk állt a közönség és hatalmas tapsot kaptak a játékosok a lefújás után. Olyannyira egyedi ez a nemesnádudvari közeg, amilyennel hosszú pályafutásom során még nem találkoztam. Emellett az első körben Gyálra is sokan elkísértek minket, jó érzés volt, hogy idegenben is szinte hazai közönség előtt játszhattunk – mondta a vezetőedző. 

A Nemesnádudvar vármegyei rangadóra készül, hiszen Kecskeméten lép pályára szombaton. Mészáros Dávid Máté elmondta, mindent meg fognak tenni, hogy jó eredményt érjenek el, de a hazaiak számítanak a találkozó esélyesének. 

– Nekünk nem a Kecskemétet kell megvernünk a céljaink eléréséhez, ezt mi is tudjuk. A KNK-nak nagyon nagy merítési lehetősége van fiatal játékosokból, az ifi csapatuk is I. osztályú, ami hatalmas előny ebben az osztályban. A fő célunk az, hogy a saját játékunkat gyakoroljuk, a ránk jellemző gyors kézilabdával. Támadásban és védekezésben is meg akarunk nézni több taktikai felállást, szeretnénk most is előrébb lépni. Az igazán fontos meccs jövő héten vár ránk, amikor a K. Szeged SE-t fogadjuk majd, nekünk azt kellene mindenképpen megnyerni. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel megyünk Kecskemétre, szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni – zárta gondolatait a Nemesnádudvar trénere. 

A Kecskeméti NK–Nemesnádudvari NKSZE mérkőzést szombaton 17 órakor rendezik Kecskeméten, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában. 

