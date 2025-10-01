Nemesnádudvar kézilabda-lázban ég a feljutás után

A Nemesnádudvari NKSZE éveken keresztül rendre megnyerte a Bács-Kiskun vármegye I. osztályt, majd egy idény kimaradt, de legutóbb ismét aranyérem került a játékosok nyakába. A helyzet tehát ismerős volt, de a klubon belül húztak egy az előzmények tükrében talán váratlan döntést: beneveztek az NB II-re. Ezt követően lett a csapat vezetőedzője Mészáros Dávid Máté.

A Nemesnádudvari NKSZE még tanulja az NB II-t, de támogató közegben teheti ezt

Fotó: A Nemesnádudvari NKSZE facebook

– Jómagam nyáron kerültem a klubhoz, miután a játékosok úgy döntöttek, hogy szeretnék kipróbálni magukat az NB II-ben – tekintett vissza Mészáros Dávid Máté, a Nemesnádudvar vezetőedzője. — Ami az eddigi két meccsünket illeti, Gyálon óriási meglepetésre tudtunk nyerni. Azt lehet mondani, hogy senki sem számított arra, hogy mi idegenben 6 góllal nyerünk, de végig úgy küzdöttünk, mintha az életünk lenne a tét, ezt mondták utána a hazaiak is. Óriási teljesítmény volt, jól felkészültünk, a ránk jellemző pörgős játékot tudtuk nyújtani. A Gyula elleni hazai meccs nem sikerült jól, de beárnyékolta a kezdést, hogy a balátlövőnk, Petrich Daniella rögtön a találkozó elején megsérült. Onnantól kiütközött az, hogy a Gyula az előző idényben csak egy ponttal maradt le a feljutásról, eleve tudtuk, hogy jobbak nálunk, a végén kinyílt az olló is. Nem történt tragédia, hiszen egyértelmű, hogy nekünk még tanulunk kell az NB II-es szintet – mondta Mészáros az előzményekről és az eddigi szereplésről.

Hatalmas támogatást kap a szurkolóktól a Nemesnádudvari NKSZE

Nemesnádudvaron a bennmaradás a fő cél, amihez a szurkolótábor is sokat tehet hozzá. Mészáros Dávid elmondta, kézilabdás karrierje során olyan egyedi és lelkes közeggel még nem volt dolga, amilyennek a nemesnádudvarit megismerhette.

– A célunk a bennmaradás, ez az alap, de szeretnénk természetesen annyi csapatot megelőzni, amennyit csak lehetséges. A reális elvárás az lehet, hogy négy-öt riválist magunk mögé utasítsunk. Van öt-hat kiemelkedő klub, ők idegenben aligha foghatók, de hazai pályán mindenki ellen jó eredményben bízhatunk. Tehetjük ezt azért is, mert Nemesnádudvaron szinte telt házas meccsek vannak, a Gyula ellen rögtön az is volt. Hiába kaptunk ki nagyobb különbséggel, végig mellettünk állt a közönség és hatalmas tapsot kaptak a játékosok a lefújás után. Olyannyira egyedi ez a nemesnádudvari közeg, amilyennel hosszú pályafutásom során még nem találkoztam. Emellett az első körben Gyálra is sokan elkísértek minket, jó érzés volt, hogy idegenben is szinte hazai közönség előtt játszhattunk – mondta a vezetőedző.