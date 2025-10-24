október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Magabiztos kupasiker után hazai pályán a Nagykőrösi Sólymok

Címkék#Nagykőrösi Sólymok#Nagykőrös#kosárlabda

Ezen a héten a Hepp Kupában lépett pályára a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában szereplő Nagykőrösi Sólymok. Kovács Márk csapata Nyíregyházán magabiztos győzelemmel rajtolt a szombati bajnokira.

Vincze Miklós

A hosszú utazás az első negyedre talán még rányomta a bélyegét a Nagykőrösi Sólymok játékára, igaz, már az első tíz percet is előnnyel zárta Kovács Márk csapata. A folytatásban aztán egyre nagyobbra nyílt a két csapat közötti olló, és a második félidőben kosáresővel nyerte a Hepp Kupa mérkőzést a Sólymok.

a Nagykőrösi Sólymok
A Nagykőrösi Sólymok időkérése
Fotó: Balla Attila

Nyert a Nagykőrösi Sólymok

A pontszerzés tekintetében Fehér Péter vitte a prímet, de a többiek is érezték a gyűrűt, illetve a nagykőrösi fiatalok, Sárai-Szabó Zsolt és Márton Ákos is két számjegyű ponttal járultak hozzá a magabiztos győzelemhez.

– Nehéz volt felpörögni a csapatnak, azonban minden téren jobban játszottunk az ellenfélnél. Sok könnyű kosarat szereztünk, és a második félidőben jól is dobtunk. Örülünk, hogy nyertünk, reméljük, hogy a következő körben nem kell 230 kilométert utaznunk hétköznap éjszaka – értékelt Kovács Márk, a nagykőrösiek vezetőedzője. 

SUNSHINE-NYÍKSE - SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE 55 -116

(13-18, 16-27, 17-31, 9-40)

Nyíregyháza, játékvezetők: Nyíri Péter, Cserevnyák Páll Vivien.

SUNSHINE-NYÍKSE: Nagy Levente 20/0, Youssef Elias 7/3, Csikós Botond 6/6, Skorcov Gergő 6/0, Kurucz Ádám 4/0. Csere: Szilágyi Lóránt 3/3, Oláh Zoltán 3/3, Kovács Milán 2/0, Szabó Ákos 2/0, Palotás Máté 2/0.

Nagykőrösi Sólymok: Fehér Péter 25/9, Kocsis Attila 15, Mészáros Bence 12/6, Csorvási Milán 11/3, Sárai-Szabó Zsolt 11/3. Csere: Tóth Bence 10/3, Béres Benedek 10/3, Márton Ákos 10, Molnár Miklós 9/6, Kónya Levente 3/0. 

A következő bajnoki mérkőzését szombaton vívja a Nagykőrösi Sólymok, a PTE-PEAC csapatát fogadják, 17 órai kezdettel.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu