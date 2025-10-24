Magabiztos kupasiker után hazai pályán a Nagykőrösi Sólymok

A hosszú utazás az első negyedre talán még rányomta a bélyegét a Nagykőrösi Sólymok játékára, igaz, már az első tíz percet is előnnyel zárta Kovács Márk csapata. A folytatásban aztán egyre nagyobbra nyílt a két csapat közötti olló, és a második félidőben kosáresővel nyerte a Hepp Kupa mérkőzést a Sólymok.

A Nagykőrösi Sólymok időkérése

Fotó: Balla Attila

Nyert a Nagykőrösi Sólymok

A pontszerzés tekintetében Fehér Péter vitte a prímet, de a többiek is érezték a gyűrűt, illetve a nagykőrösi fiatalok, Sárai-Szabó Zsolt és Márton Ákos is két számjegyű ponttal járultak hozzá a magabiztos győzelemhez.

– Nehéz volt felpörögni a csapatnak, azonban minden téren jobban játszottunk az ellenfélnél. Sok könnyű kosarat szereztünk, és a második félidőben jól is dobtunk. Örülünk, hogy nyertünk, reméljük, hogy a következő körben nem kell 230 kilométert utaznunk hétköznap éjszaka – értékelt Kovács Márk, a nagykőrösiek vezetőedzője.

SUNSHINE-NYÍKSE - SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE 55 -116

(13-18, 16-27, 17-31, 9-40)

Nyíregyháza, játékvezetők: Nyíri Péter, Cserevnyák Páll Vivien.

SUNSHINE-NYÍKSE: Nagy Levente 20/0, Youssef Elias 7/3, Csikós Botond 6/6, Skorcov Gergő 6/0, Kurucz Ádám 4/0. Csere: Szilágyi Lóránt 3/3, Oláh Zoltán 3/3, Kovács Milán 2/0, Szabó Ákos 2/0, Palotás Máté 2/0.

Nagykőrösi Sólymok: Fehér Péter 25/9, Kocsis Attila 15, Mészáros Bence 12/6, Csorvási Milán 11/3, Sárai-Szabó Zsolt 11/3. Csere: Tóth Bence 10/3, Béres Benedek 10/3, Márton Ákos 10, Molnár Miklós 9/6, Kónya Levente 3/0.

A következő bajnoki mérkőzését szombaton vívja a Nagykőrösi Sólymok, a PTE-PEAC csapatát fogadják, 17 órai kezdettel.