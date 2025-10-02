57 perce
A Baja ellen kezd hazai pályán a Nagykőrös
A Nagykőrösi Sólymok együttese a harmadik idényét kezdi meg vasárnap a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában, az ellenfele a Bács-Kiskun vármegyei Foody-BasketBaja lesz, egy igazi térségi rangadót láthatnak tehát az érdeklődők.
A bajnokság ugyan már az előző hétvégén elindult, ám a Nagykőrösi Sólymok első fordulóra kiírt, idegenbeli találkozója halasztásra került. Így elméletileg néhány nappal több jutott az utolsó simításokra a Baja elleni összecsapás előtt. Kovács Márkot, a csapat vezetőedzőjét faggattuk az idénynyitó összecsapás előtt.
– Mennyire áll készen a csapat a rajtra? Hogy sikerült a felkészülés?
– Készen leszünk a rajtra, a csapatból mindenki várja már a kezdést. Remélem, hogy ez a kosármeccsre való éhség megmutatkozik a pályán a mentalitásunkban. Néhány dolgot még átismételtünk az utolsó héten, de úgy gondolom, hogy jó állapotban van a gárda.
– A keretben nagy változás nem történt. Ez azt vetíti előre, hogy a célok is hasonlóak, mint korábban? A tavalyi ötödik helyezéssel ebben az idényben is elégedett lennél?
– A tavaly előtti, első szezonomban a 8. helyen végeztünk, tavaly az 5. helyre futottunk be, ha ez a matematikai tendencia folytatódna, és a 2. helyre futnánk be, azzal elégedett lennék. De félre a tréfát: azt gondolom, hogy a négy közé jutás reális cél, tavaly is az volt. Ha mindenki hozza azt, ami benne van, és egy-két idegenbeli nagy skalpot is be tudunk gyűjteni, akkor nem lesz sok kérdés.
– Hogy látod az erőviszonyokat, mely csapatokat várod az élmezőnybe, van-e tipped arra vonatkozóan, hogy kik futnak versenyt a feljutásért?
– Szerintem hasonlóan a tavalyi szezonhoz, két részre fog szakadni majd a bajnokság. Nevek alapján a Kozármisleny, a Baja, továbbá a Budafok, a Haraszti és a Százhalombatta azok, akik az élmezőnyben lesznek. Természetesen azok fog elől végezni, akik nagy munkát tesznek bele, nem csak a nevekről szól ez a játék.
– Tudtok-e valamit a hétvégi ellenfélről, a megújult, és az NB I/B-ben újonc Bajáról? Esetleg láttátok -e őket?
– Játszani nem láttuk ezt a megújult csapatot, de nem sajnáltam az időt arra, hogy a rendelkezésre álló videók alapján megpróbáljam őket feltérképezni. De mi igazából, ahogy mindig, magunkra koncentrálunk.
– Milyen célkitűzéssel tudod kiküldeni a csapatodat vasárnap a pályára?
– Hazai pályán mindenképpen csakis a győzelem lehet a célunk, ez nem kérdés, bárki is legyen az ellenfél. Remélem, hogy így is alakul. Véleményem szerint nekünk az egyik legerősebb hazai pályánk van, köszönhetően a hűséges és lelkes szurkolótáborunknak, tavaly is a hazai meccsek nagy részét megnyertük. Csak a két, a mezőnyből kiemelkedő csapat tudott Nagykőrösön nyerni, és egyszer buktunk még el egy egylabdás meccset, de a többi meccset magabiztosan nyertük. Abban reménykedem, hogy az idén talán még a tavalyinál is jobb arányban tudjuk majd hozni a hazai meccseinket.
– Mit üzensz a szurkolóknak?
– Remélem, hogy minden hazai meccsünkön teltház lesz, a csapat mindent ki fog tenni a pályára, hogy kiszolgálja a szurkolókat. Emellett biztatom őket a sportszerű szurkolásra, gondolok itt most a játékvezetők és az ellenfél játékosai iránti hozzáállásra. És azt javaslom, hogy Nagykőrös legyen az idén is igazi, félelmetes katlan.
A Nagykőrösi Sólymok-Foody-BasketBaja SE mérkőzést vasárnap, 17 órai kezdettel rendezik meg.
