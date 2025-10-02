A Baja ellen kezd hazai pályán a Nagykőrös

A bajnokság ugyan már az előző hétvégén elindult, ám a Nagykőrösi Sólymok első fordulóra kiírt, idegenbeli találkozója halasztásra került. Így elméletileg néhány nappal több jutott az utolsó simításokra a Baja elleni összecsapás előtt. Kovács Márkot, a csapat vezetőedzőjét faggattuk az idénynyitó összecsapás előtt.

Kovács Márk, a Nagykőrösi Sólymok vezetőedzője ad instrukciókat a csapatának

Fotó: Balla Attila

– Mennyire áll készen a csapat a rajtra? Hogy sikerült a felkészülés?

– Készen leszünk a rajtra, a csapatból mindenki várja már a kezdést. Remélem, hogy ez a kosármeccsre való éhség megmutatkozik a pályán a mentalitásunkban. Néhány dolgot még átismételtünk az utolsó héten, de úgy gondolom, hogy jó állapotban van a gárda.

– A keretben nagy változás nem történt. Ez azt vetíti előre, hogy a célok is hasonlóak, mint korábban? A tavalyi ötödik helyezéssel ebben az idényben is elégedett lennél?

– A tavaly előtti, első szezonomban a 8. helyen végeztünk, tavaly az 5. helyre futottunk be, ha ez a matematikai tendencia folytatódna, és a 2. helyre futnánk be, azzal elégedett lennék. De félre a tréfát: azt gondolom, hogy a négy közé jutás reális cél, tavaly is az volt. Ha mindenki hozza azt, ami benne van, és egy-két idegenbeli nagy skalpot is be tudunk gyűjteni, akkor nem lesz sok kérdés.

– Hogy látod az erőviszonyokat, mely csapatokat várod az élmezőnybe, van-e tipped arra vonatkozóan, hogy kik futnak versenyt a feljutásért?

– Szerintem hasonlóan a tavalyi szezonhoz, két részre fog szakadni majd a bajnokság. Nevek alapján a Kozármisleny, a Baja, továbbá a Budafok, a Haraszti és a Százhalombatta azok, akik az élmezőnyben lesznek. Természetesen azok fog elől végezni, akik nagy munkát tesznek bele, nem csak a nevekről szól ez a játék.

– Tudtok-e valamit a hétvégi ellenfélről, a megújult, és az NB I/B-ben újonc Bajáról? Esetleg láttátok -e őket?

– Játszani nem láttuk ezt a megújult csapatot, de nem sajnáltam az időt arra, hogy a rendelkezésre álló videók alapján megpróbáljam őket feltérképezni. De mi igazából, ahogy mindig, magunkra koncentrálunk.

– Milyen célkitűzéssel tudod kiküldeni a csapatodat vasárnap a pályára?