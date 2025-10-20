Jól szerepeltek a bajai judokák az egri ob-n

A hétvégén Egerben rendezték meg a Fürjész István Emlékversenyt, amely egyúttal a serdülők országos bajnoksága. A bajnokságon több versenyzőt is indított a Mogyi Bajai Judo Club, a Sugó-parti gyerekek – edzőik, Hammer Erik és Végvári Martin nagy örömére – szép eredményeket értek el.

A serdülő országos bajnokságon jól szereplő Mogyi Bajai Judo Club tagjai

Forrás: Mogyi Bajai Judo Club

A Mogyi Bajai Judo Club ereményei

Két aranyérmet szereztek a bajaiak, Pihokker Sára a 44, Csete Ella a 63 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre.

63 kilogrammban Bachesz Rita az ezüstérmet szerezte meg, bronzéremmel térhet haza a 36 kilogrammos súlycsoportban versenyző Rutay Hanna és a 48 kilogrammban indult Frányó Kamilla.

38 kilogrammban Csík Levente pontszerző helyen végzett, az 5. helyet csípte el.

Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club vezetőedzője egyrészt gratulált az érmekkel és pontszerző hellyel hazatért versenyzőknek, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy azok is minden dicséretet megérdemelnek, akiknek nem sikerült helyezést elérniük, a bajai küldöttségben ugyanis nem volt olyan versenyző, aki ne követett volna el mindent a siker érdekében.