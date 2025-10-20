1 órája
Jól szerepeltek a bajai judokák az egri ob-n
A hétvégén Egerben rendezték meg a cselgáncsozók számára a serdülő országos bajnokságot. A viadalon a Mogyi Bajai Judo Club is részt vett, öt éremmel térhettek haza.
A hétvégén Egerben rendezték meg a Fürjész István Emlékversenyt, amely egyúttal a serdülők országos bajnoksága. A bajnokságon több versenyzőt is indított a Mogyi Bajai Judo Club, a Sugó-parti gyerekek – edzőik, Hammer Erik és Végvári Martin nagy örömére – szép eredményeket értek el.
A Mogyi Bajai Judo Club ereményei
Két aranyérmet szereztek a bajaiak, Pihokker Sára a 44, Csete Ella a 63 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre.
63 kilogrammban Bachesz Rita az ezüstérmet szerezte meg, bronzéremmel térhet haza a 36 kilogrammos súlycsoportban versenyző Rutay Hanna és a 48 kilogrammban indult Frányó Kamilla.
38 kilogrammban Csík Levente pontszerző helyen végzett, az 5. helyet csípte el.
Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club vezetőedzője egyrészt gratulált az érmekkel és pontszerző hellyel hazatért versenyzőknek, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy azok is minden dicséretet megérdemelnek, akiknek nem sikerült helyezést elérniük, a bajai küldöttségben ugyanis nem volt olyan versenyző, aki ne követett volna el mindent a siker érdekében.
