Továbbra is pont nélkül a Mizse KC, ismét nyert a Kiskunmajsa

A férfi kézilabda NB II. G csoportban a Mizse KC két vereség után próbált javítani, ráadásul két hazai után, ismét a Polyák Imre Sportcsarnokban. A Lajosmizse régen ragadt be ennyire a rajton, és egyelőre nem is találja a kivezető utat a gödörből, a hazaiak alig négy perc után már 0-4-es hátrányban voltak a Mezőtúr ellen. Összekapta ezután magát a vendéglátó, helyenként fel tudott zárkózni, a félidő végén az egyenlítésre is megvolt az esélye. Nem tudott azonban ezzel élni a Mizse, így 13-15-re a vendégek vezettek. A második félidő elején a Lajosmizse ismét az öltözőben ragadt, a Mezőtúr pedig ezt kihasználta, s végül 23-31-re nyert. A Lajosmizse így három hazai meccs után is pont nélkül áll, ezzel nem áll könnyű folytatás előtt.

A Mizse KC kikapott, a Kiskunmajsai KC nyert

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Mizse KC még pont nélküli

Az NJE Kecskemét is elszenvedte második vereségét az idényben, a hírös városiak a Szolnokkal találkoztak hazai pályán. A vendégek jobban kezdtek az első félidőben, ennek köszönhetően három-négy gólos előnyt tudtak tartani az egész első félidőben. Az Neumann János Egyetem csapata próbálta tartani a lépést, helyenként közelebb is jött, de a második félidőben hat góllal is ellépett a Szolnok, s végül 25-28-ra nyert a Tőrös Olga Sportcsarnokban.

A Kiskunmajsai KC tudott egyedül nyerni a csoportban, mely végletekig kiélezett meccset játszott a Bugyival saját pályáján. Szünetben 17-17 állt az eredményjelzőn, fordulás után pedig 27-27-ig teljesen fej fej mellett haladtak a csapatok. Az 52. perctől aztán a hazaiak döntései ültek jobban a meccsen, zsinórban három gólt szereztek, s végül 32–29-re nyertek a Tigrisek. A Kiskunmajsa ezzel 3. helyen áll a csoportban, az NJE 5., a Lajosmizse utolsó.

Az E csoportban a Kalocsai KC továbbra is hibátlan, ezúttal a Nagyatádot verte meg 40–31-re. A KKC egyedül vezeti immáron ezzel csoportját.