Elhunyt Mezey György, a magyar futball legendás mestere

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgás egyik legmeghatározóbb alakja, a nemzeti válogatott korábbi szövetségi kapitánya – közölte szerdán reggel a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Mezey György 84 éves volt

Fotó: MW

A Topolyán született szakember a futball iránti elhivatottságával és szakmai igényességével generációkat inspirált. Mezey György 1982-ben szerezte meg a mesteredzői címet, és mindössze négy évvel később, 1986-ban kijuttatta a magyar válogatottat a mexikói világbajnokságra – azóta sem sikerült hasonló bravúrt véghezvinni, a nemzeti csapat azóta sem szerepelt világbajnokságon. Bár a torna fájdalmas vereségeket hozott, Mezey munkája a magyar futball egyik utolsó világszínpadra lépését jelentette.

Több neves klubok irányított Mezey György

Edzői pályafutása során több neves klubot irányított, köztük a Videotont, amellyel UEFA-kupa-döntőig vezette csapatát, de dolgozott a Budapesti Honvéd és az MTK élén is. Módszereit a szakmai precizitás, a modern szemlélet és az emberi oldal megértése jellemezte, tanítványai közül sokan később maguk is meghatározó szereplőivé váltak a sportágnak.

Életművét 2020-ban MLSZ Életműdíjjal ismerték el, de neve már korábban beíródott a magyar labdarúgás aranykönyvébe.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Mezey Györgyöt saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.