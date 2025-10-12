Magyarország - Örményország: A KTE korábbi támadója élete gólját lőtte

október 12., vasárnap

Kiemelt fontossággal bíró vb-selejtezőt játszott a válogatott szombat este a Puskás Arénában. A Magyarország - Örményország csata tétje a pótselejtezős remények életben tartása volt, a találkozó hőse pedig a KTE korábbi támadója, Lukács Dániel volt végül.

Nyitray András

A Magyarország - Örményország találkozót gyakorlatilag végig hazai mezőnyfölény kísérte, ám Szoboszlai Dominik és társai jó darabig nem tudták kihasználni a kínálkozó helyzeteket a meccsen. A második félidő elején aztán megtört a jég, ráadásul egy olyan játékos szerezte meg a vezetést, akinek a csapatba állítására kevés esélyt láttak előzetesen. A KTE korábbi támadója, Lukács Dániel nem először került helyzetbe a meccsen, és az 56. percben már nem is hibázott, ezzel második találkozóján meg is szerezte első találatát nemzeti színekben. Nagy utat járt be a nyáron Kecskemétről Felcsútra igazoló támadó, hiszen az előző idény végén még kiesett az NB I-ből, most viszont kis túlzással nemzeti hős lett a 2-0-ra megnyert találkozó után. Ráadásul aligha kezdett volna, ha Varga Barnabás nem tölti eltiltását, Marco Rossi azonban a lehető legjobban vizsgázott az FTC gólvágójának pótlásából, hiszen Lukács mellett az ő helyére beálló Gruber Zsombor is betalált. 

Magyarország - Örményország: Lukács Dániel öröme
Magyarország - Örményország: Lukács Dániel öröme
Fotó: mlsz.hu

Magyarország - Örményország: Lukács Dániel nagy napja volt

A Kecskeméti TE egykori, a Puskás Akadémia jelenlegi csatára a mérkőzés után érthetően nagyon boldogan nyilatkozott:

– Folyamatosan az volt bennem, hogy szeretnék eredményes lenni, ahogy a bajnokságban is mindig elképzelem előre a góljaimat. Ez bejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Türelmesnek kellett lennünk, az örmények nagyon jól védekeztek, de végig irányítottuk a meccset, és ennek a türelemnek meglett a gyümölcse. Az volt az elképzelés, hogy egy elmozgó támadósor legyen, ez működött, nem igazán találták ennek az örmények az ellenszerét, ült is végig. Amikor berúgtam a gólt, lejátszódott bennem, hogy remélem nem voltam lesen, de kirázott aztán a hideg. Eszméletlen este volt ez számomra, ez pályafutásom legszebb pillanata volt eddig – mondta a vb-selejtező után az M4 Sport kamerái előtt Lukács Dániel. 

