október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Pénteken kap ellenfeleket a magyar futsal-válogatott

Címkék#Bencsik Roland#Rutai Balázs#Magyarország

Pénteken sorsolják ki a 2026-os Európa-bajnokság csoportbeosztását. A magyar futsal-válogatott a negyedik kalapba került, így a kontinens legjobbjaival is gyorsan szembe kerülhet.

Nyitray András

Pénteken 11 órakor a litvániai Kaunasban rendezik meg a jövő évi férfi Európa-bajnokság sorsolását. A magyar futsal-válogatott 10 év után ismét kijutott a kontinensviadalra, miután a pótselejezőn Romániát múlta felül. 

A magyar futsal-válogatott még vár az ellenfélre
A magyar futsal-válogatott pénteken kap ellenfelet
Fotó: mlsz.hu

A magyar válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett csapathoz, így velük nem kerülhetnek azonos csoportba. Az biztos, hogy a válogatott a C vagy a D csoportba kerül, mivel két házigazda – Lettország és Litvánia – az A és a B csoportban szerepelnek majd, és Ljlubljanában játsszák le a csoportmeccseiket.

A magyar válogatott keretének három stabil tagja is van az SG Kecskemét kötelékéből, név szerint Rutai Balázs, Bencsik Roland és Fekete Márk, akik a Costa Ricában zajló edzőtáborban is ott voltak legutóbb. 

A magyar futsal-válogatott lehetséges ellenfelei

1. kalap: Spanyolország, Portugália, Ukrajna, Franciaország
2. kalap: Olaszország, Horvátország, Csehország, Szlovénia
3. kalap: Lengyelország, Örményország, Grúzia, Fehéroroszország
4. kalap: Lettország, Litvánia, Magyarország, Belgium

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu