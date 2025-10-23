Pénteken kap ellenfeleket a magyar futsal-válogatott

Pénteken 11 órakor a litvániai Kaunasban rendezik meg a jövő évi férfi Európa-bajnokság sorsolását. A magyar futsal-válogatott 10 év után ismét kijutott a kontinensviadalra, miután a pótselejezőn Romániát múlta felül.

A magyar futsal-válogatott pénteken kap ellenfelet

Fotó: mlsz.hu

A magyar válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett csapathoz, így velük nem kerülhetnek azonos csoportba. Az biztos, hogy a válogatott a C vagy a D csoportba kerül, mivel két házigazda – Lettország és Litvánia – az A és a B csoportban szerepelnek majd, és Ljlubljanában játsszák le a csoportmeccseiket.

A magyar válogatott keretének három stabil tagja is van az SG Kecskemét kötelékéből, név szerint Rutai Balázs, Bencsik Roland és Fekete Márk, akik a Costa Ricában zajló edzőtáborban is ott voltak legutóbb.

A magyar futsal-válogatott lehetséges ellenfelei

1. kalap: Spanyolország, Portugália, Ukrajna, Franciaország

2. kalap: Olaszország, Horvátország, Csehország, Szlovénia

3. kalap: Lengyelország, Örményország, Grúzia, Fehéroroszország

4. kalap: Lettország, Litvánia, Magyarország, Belgium