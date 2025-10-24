Bivalyerős csoportban a válogatott, de Rutai Balázs bizakodó

A magyar futsal-válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett csapathoz, így velük nem kerülhettek azonos csoportba. Az biztos volt, hogy a válogatott a C vagy a D csoportba kerül, mivel két házigazda – Lettország és Litvánia – az A és a B csoportban szerepelnek majd, és Ljlubljanában játsszák le a csoportmeccseiket.

A címvédővel is összecsap a magyar futsal-válogatott

A sorsolás során egészen az utolsó pillanatig várni kellett rá, hova is kerül majd a magyar csapat, s végül a szerencse nem igazán kedvezett. A magyar válogatott nagyon erős négyest kapott, hiszen Lengyelország mellett Olaszország és a címvédő Portugália is a D csoportban kapott helyet. Ahogy arról korábban is írtunk, a válogatottnak három alapembere is van az SG Kecskemét keretéből, így Rutai Balázs, Bencsik Roland és Fekete Márk.

A sorsolás után rögtön elértük a ScoreGoal gólvágóját, Rutai Balázst, aki elmondta, nem feltartott kézzel fognak pályára lépni egyik meccsen sem.

– Vélhetően az egyik legnehezebb csoportba kerültünk, de itt már nem is nagyon lehet könnyűről beszélni. Számunkra nem volt szerencsés a sorsolás, de így alakult, ebben a négyesben próbálunk a lehető legjobb eredményt elérni. Értünk már el szép sikereket az utóbbi években, bizakodva várjuk az Európa-bajnokságot is. Az utolsó Európa-bajnokságot a portugálok nyerték meg, tele vannak a sportág világsztárjaival, de az olaszoknál is nagyon sok a magasan jegyzett játékos, a nagypályás focihoz hasonlóan itt is remek játékerőt képviselnek. Jó élmény lesz tehát, de nem feltartott kézzel fogunk felmenni a pályára, az egészen biztos – mondta Rutai Balázs.

Az Eb csoportjai

