Lukács Dániel: Gól után gólpassz

Lukács Dániel nem mindennapi útjával már foglalkoztunk korábban, majd a korábbi KTE támadó az Örményország elleni meccs hőse lett, hiszen a 2-0-os sikerből góllal vette ki a részét. A ma már a Puskás Akadémia kötelékébe tartozó támadó Varga Barnabás eltiltása után ugyan a kispadra került Portugáliában, de ez sem szegte kedvét, csereként beállva új lendületet adott, a 91. percben aztán az ő beadását vágta a kapuba Szoboszlai Dominik, kialakítva a 2-2-es végeredményt. A találkozón rendkívül jól futballozott Marco Rossi csapata, mely Szalai Attila fejesével vezetett, ám a szünet előtt Cristiano Ronaldo duplájával fordított Portugália. Fordulás után mindkét oldalon voltak helyzetek és kapufák, végül a hosszabbításban megérdemelten mentette meg az egyik pontot Magyarország.

Lukács Dániel újra gólban volt benne

Fotó: mlsz.hu

Lukács Dániel és a válogatott karnyújtásnyira a pótselejtezőtől

Lukács Dániel ezzel három válogatott meccsén már egy-egy gólnál és gólpassznál tart, a nemzeti együttes pedig nagyon sokat érő pontot szerzett. Amennyiben a következő, novemberi fordulóban sikerül nyerni Örményországban, Portugália pedig ugyancsak három ponttal tér haza Írországból, úgy az utolsó fordulótól függetlenül meglesz a második hely a csoportban, melyet a pótselejtező követ majd.