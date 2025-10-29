október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hosszabb eltiltást kapott a Tiszakécske játékosa – videó

Címkék#Csákvár#Lucas Marcolini#MLSZ Fegyelmi Bizottsága#Tiszakécskei LC#ladbarúgás

A Tiszakécskei LC hétvégén 3-1-es vereséget szenvedett Csákváron, ezért ráadásul nagy árat is fizetett. A Tisza-partiak a vereség mellett két kiállítás miatt is szomorkodhattak, hiszen Lucas Marcolini és Szekér Ádám is piros lapot kapott a meccsen. Az már biztos, hogy Lucas több meccset kénytelen lesz emiatt kihagyni.

Nyitray András

A Tiszakécskei LC szépen küzdött a Csákvár otthonában, végül kilenc emberrel azonban nem volt esélye a pontszerzésre. A kécskei gárda brazil-magyar középpályása, Lucas Marcolini a 73. percben kapott egyből piros lapot egy meggondolatlan cselekedet után. Nézőpont kérdése, hogy a játékos durván, vagy biztató jelleggel, de valóban megpofozgatta a földön fekvő ellenfelét. A játékvezető és asszisztense súlyosan sportszerűtlen cselekedetnek ítélte meg az esetet, így azonnal kiállították.  

Lucas Marcolini (balra) 3 meccset hagy ki
Lucas Marcolini (balra) 3 meccset hagy ki
Fotó: Szentirmay Tamás/ archív-felvétel

Lucas Marcolini a kupában játszhat, de a bajnokságban már csak a szezonzárón

Azóta eldőlt, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága sem díjazta az esetet, a játékos 3 bajnoki meccsről került eltiltásra, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi, KTE elleni vármegyei rangadó mellett, további két meccset kell még kihagynia, gyakorlatilag csak az őszi szezonzáróra térhet vissza. A döntés ellen ugyanakkor még lehet fellebbezni, illetve az eltiltás nem szól a szerdai, ajkai kupameccsre sem, azon játszhat a játékos. 

Szekér Ádám két sárga lappal lett kiállítva, ő egy bajnokira lett eltiltva. 

Az ominózus eset 2:38-tól az alábbi videóban tekinthető meg: 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu