Hosszabb eltiltást kapott a Tiszakécske játékosa – videó

A Tiszakécskei LC szépen küzdött a Csákvár otthonában, végül kilenc emberrel azonban nem volt esélye a pontszerzésre. A kécskei gárda brazil-magyar középpályása, Lucas Marcolini a 73. percben kapott egyből piros lapot egy meggondolatlan cselekedet után. Nézőpont kérdése, hogy a játékos durván, vagy biztató jelleggel, de valóban megpofozgatta a földön fekvő ellenfelét. A játékvezető és asszisztense súlyosan sportszerűtlen cselekedetnek ítélte meg az esetet, így azonnal kiállították.

Lucas Marcolini (balra) 3 meccset hagy ki

Fotó: Szentirmay Tamás/ archív-felvétel

Lucas Marcolini a kupában játszhat, de a bajnokságban már csak a szezonzárón

Azóta eldőlt, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága sem díjazta az esetet, a játékos 3 bajnoki meccsről került eltiltásra, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi, KTE elleni vármegyei rangadó mellett, további két meccset kell még kihagynia, gyakorlatilag csak az őszi szezonzáróra térhet vissza. A döntés ellen ugyanakkor még lehet fellebbezni, illetve az eltiltás nem szól a szerdai, ajkai kupameccsre sem, azon játszhat a játékos.

Szekér Ádám két sárga lappal lett kiállítva, ő egy bajnokira lett eltiltva.

Az ominózus eset 2:38-tól az alábbi videóban tekinthető meg: