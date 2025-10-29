1 órája
Hosszabb eltiltást kapott a Tiszakécske játékosa – videó
A Tiszakécskei LC hétvégén 3-1-es vereséget szenvedett Csákváron, ezért ráadásul nagy árat is fizetett. A Tisza-partiak a vereség mellett két kiállítás miatt is szomorkodhattak, hiszen Lucas Marcolini és Szekér Ádám is piros lapot kapott a meccsen. Az már biztos, hogy Lucas több meccset kénytelen lesz emiatt kihagyni.
A Tiszakécskei LC szépen küzdött a Csákvár otthonában, végül kilenc emberrel azonban nem volt esélye a pontszerzésre. A kécskei gárda brazil-magyar középpályása, Lucas Marcolini a 73. percben kapott egyből piros lapot egy meggondolatlan cselekedet után. Nézőpont kérdése, hogy a játékos durván, vagy biztató jelleggel, de valóban megpofozgatta a földön fekvő ellenfelét. A játékvezető és asszisztense súlyosan sportszerűtlen cselekedetnek ítélte meg az esetet, így azonnal kiállították.
Lucas Marcolini a kupában játszhat, de a bajnokságban már csak a szezonzárón
Azóta eldőlt, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága sem díjazta az esetet, a játékos 3 bajnoki meccsről került eltiltásra, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi, KTE elleni vármegyei rangadó mellett, további két meccset kell még kihagynia, gyakorlatilag csak az őszi szezonzáróra térhet vissza. A döntés ellen ugyanakkor még lehet fellebbezni, illetve az eltiltás nem szól a szerdai, ajkai kupameccsre sem, azon játszhat a játékos.
Szekér Ádám két sárga lappal lett kiállítva, ő egy bajnokira lett eltiltva.
Az ominózus eset 2:38-tól az alábbi videóban tekinthető meg:
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Nyáron hős volt, most menesztették a KTE korábbi sikeredzőjét Nyíregyházáról