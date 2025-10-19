1 órája
Győzött Kunszentmiklóson az éllovas Dunagyöngye SK
A hétvégén a 7. fordulót rendezték meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Ebben a körben négy mérkőzés maradt vasárnapra. Az éllovas Dunagyöngye győzelemmel tért haza Kunszentmiklósról. Szoros meccsen győzte le a Nyárlőrinc a Kunfehértót, parádézott a Lakiteleki TE a Dusnok vendéglátójaként.
Az éllovas Dunagyöngye SK a Miklósi GYFE vendége volt. A Dunagyöngye, amelyet a távolság ellenére bő tucatnyi szurkoló is elkísért, igazolta jó hírét, 3-0-ás első félidő után a 65. percben már 4-0-ra vezetett. Az első játékrészben Bölcskei Máté duplázott, Újházi Donát szerezte a második, Lóki Tamás pedig a negyedik találatot. A Miklós a hajrában kozmetikázott az eredményen, Czigler Barnabás és Kovács Zoltán góljaival.
Fordulatos meccsen, hatékony hajrával tartotta otthon a három pontot a Nyárlőrinc a Kunfehértó vendéglátójaként. A hazaiak szerezték meg a vezetést Bali Gábor révén, a félidő utolsó percében Délceg Dusán egyenlített, majd az újrakezdés után tíz perccel az ő góljával vette át a vezetést a Kunfehértó. Nagy Levente egalizált, Fodor Zsombor azonban a 70. percben 2-3-ra alakította az állást. Eredményes hajrát vágott ki a Nyárlőrinc, Kovács Mihály a 86. percben egyenlített, majd Bali Gábor a 92. percben a hazai győzelmet jelentő gólt is megszerezte.
Már az 5. percben 2-0-ra vezetett a Kerekegyháza a Mélykút ellen. A vendégek a 64. percben szépítettek Horváth Zoltán révén, ötpercre rá Farkas István visszaállította a kétgólos különbséget. Horváth Zoltán a 80. percben még egyszer betalált, de több gól nem esett, így a Kerek otthon tartotta mind a három pontot.
Győzött a Lakiteleki TE a Dusnok ellen
Biztos győzelmet aratott a tavaly északon bronzérmes Lakitelek a tavalyi déli ezüstérmes Dusnok ellen. Illés Kristóf korai góljára Rónai Antal a 31. percben válaszolt, 1-1-re végződött az első játékrész. A második játékrészben megállíthatatlan volt a hazai henger, Győri Sándor, Magyar Péter, Szólát Kevin és Anka Gyula találataira nem érkezett vendégválasz, így 5-1 arányban győzött a Laki.
Eredmények:
Akasztó FC-Nemesnádudvari KSE 2-0,
Kunszállás SE-Bácska SE Vaskút 6-0.
Nyárlőrinci LSC-Kunfehértó KSE 4-3,
Kerekegyházi SE-Mélykúti SE 3-2,
Miklósi GYFE-Dunagyöngye SK 2-4,
Lakiteleki TE-Dusnok KSE 5-1.
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17
2. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14
3. KUNSZÁLLÁS 7 4 1 2 24-12 13
4. NYÁRLŐRINC 7 4 0 3 22-18 12
5. NEMESNÁDUDVAR 7 3 2 2 14-9 11
6. AKASZTÓ 7 3 2 2 16-12 11
7. MÉLYKÚT 7 3 1 3 15-16 10
8. LAKITELEK 7 2 3 2 19-16 9
9. KUNFEHÉRTÓ 7 2 1 4 17-23 7
10. DUSNOK 7 2 1 4 11-20 7
11. MIKLÓSI GYFE 6 1 1 4 8-16 4
12. VASKÚT 6 0 0 6 3-25 0
