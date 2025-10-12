Változatos, jó meccset játszott a Lajosmizse a Soltvadkerttel – fotók

A két csapat közül a hazaiak szerepeltek eddig jobban, a találkozó előtti mérkőzéseken. A lajosmizseiek a hét találkozóból ötön eredményesen játszottak, két mérkőzést azonban elveszítettek és összesen tizenöt pontot gyűjtöttek. Ez pedig a negyedik helyet jelentette számukra a tabellán.

Döntetlent játszott a Lajosmizse és a Soltvadkert

Fotó: Szentirmay Tamás

A vendégek három alkalommal nyertek, kétszer döntetlent játszottak és szintén két alkalommal vereséget szenvedtek. Tizenegy pontot szereztek, ami a kilencedik helyre volt elegendő, így a mérkőzés esélyese a hazai pályán játszó Lajosmizse volt. A vármegyei első osztályú bajnokságban azonban sok minden előfordult már eddig és minden bizonnyal a hátralévő találkozókon is elő fog fordulni. A soltvadkertiek, csak úgy, mint a lajosmizseiek szerették volna megnyerni a mérkőzést. Éppen ezért jó mérkőzésre volt kilátás, és az is lett belőle.

Jól kezdték a csapatok a találkozót, mert már az első percekben volt egy-egy helyzet mind két oldalon, de gól nem született belőle. Viszonylag korán, már a tizedik percben megszerezte a vezetést a Soltvadkert. Gráczer Máté saját tizenhatosáról indult el, hosszú szólót vágott ki, több hazai játékost is kicselezett, majd pedig jobbra passzolta a labdát Farkas Bélának, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 0–1. Az első játékrész közepén Bán Norbert próbálkozott távoli lövéssel, de a labdája a kapu fölé szállt. A 26. percben egyenlített a Lajosmizse. Halasi Károly elvette a labdát Bányai Mátétól, kapura vezette és tizenhat méterről elgurította Eifert János mellett 1–1.

A második félidő elején magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat. Többet birtokolták a labdát, helyzeteket próbáltak kialakítani. A 70. percben Peres Csaba a bal oldalon levitte csak nem az alapvonalig a játékszert, onnan próbált a kapuba találni, de Eifert résen volt. Négy perccel később egy ártalmatlan labda Gráczer kezéhez ért a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető egyből a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Halasi a bal alsó sarok felé rúgta. Eifert jó irányba vetődött, rajta volt a labdát, de nem tudta hárítani 2–1. Nem sokkal később Kovács Péter végzett el szabadrúgást, mintegy huszonkét méterről a kaputól, de lövése fölé szállt. A találkozó hajrájára idegesebb, feszültebb lett a játék, amit sárga lapok is mutattak. A mizseiek cserékkel próbálták húzni az időt. A 88. percben a frissen beállt Ubornyák kapott jó labdát a bal oldalon, futtából lőtt, de nem tudta eltalálni a kaput. A vadkertiek kontra támadásokkal próbálkoztak, aminek meg is lett az eredménye. A hosszabbítás második percében Kovács Péter adta ki középről a labdát Kecskemétinek, aki a jobb alsó sarokba vágta 2–2.