Változatos, jó meccset játszott a Lajosmizse a Soltvadkerttel – fotók
A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban ezen a hétvégén a nyolcadik fordulót bonyolították le. A Soltvadkerti TE Soltút a Lajosmizsei VLC otthonába látogatott, hogy gyarapítsa pontjainak a számát.
A két csapat közül a hazaiak szerepeltek eddig jobban, a találkozó előtti mérkőzéseken. A lajosmizseiek a hét találkozóból ötön eredményesen játszottak, két mérkőzést azonban elveszítettek és összesen tizenöt pontot gyűjtöttek. Ez pedig a negyedik helyet jelentette számukra a tabellán.
A vendégek három alkalommal nyertek, kétszer döntetlent játszottak és szintén két alkalommal vereséget szenvedtek. Tizenegy pontot szereztek, ami a kilencedik helyre volt elegendő, így a mérkőzés esélyese a hazai pályán játszó Lajosmizse volt. A vármegyei első osztályú bajnokságban azonban sok minden előfordult már eddig és minden bizonnyal a hátralévő találkozókon is elő fog fordulni. A soltvadkertiek, csak úgy, mint a lajosmizseiek szerették volna megnyerni a mérkőzést. Éppen ezért jó mérkőzésre volt kilátás, és az is lett belőle.
Jól kezdték a csapatok a találkozót, mert már az első percekben volt egy-egy helyzet mind két oldalon, de gól nem született belőle. Viszonylag korán, már a tizedik percben megszerezte a vezetést a Soltvadkert. Gráczer Máté saját tizenhatosáról indult el, hosszú szólót vágott ki, több hazai játékost is kicselezett, majd pedig jobbra passzolta a labdát Farkas Bélának, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 0–1. Az első játékrész közepén Bán Norbert próbálkozott távoli lövéssel, de a labdája a kapu fölé szállt. A 26. percben egyenlített a Lajosmizse. Halasi Károly elvette a labdát Bányai Mátétól, kapura vezette és tizenhat méterről elgurította Eifert János mellett 1–1.
A második félidő elején magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat. Többet birtokolták a labdát, helyzeteket próbáltak kialakítani. A 70. percben Peres Csaba a bal oldalon levitte csak nem az alapvonalig a játékszert, onnan próbált a kapuba találni, de Eifert résen volt. Négy perccel később egy ártalmatlan labda Gráczer kezéhez ért a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető egyből a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Halasi a bal alsó sarok felé rúgta. Eifert jó irányba vetődött, rajta volt a labdát, de nem tudta hárítani 2–1. Nem sokkal később Kovács Péter végzett el szabadrúgást, mintegy huszonkét méterről a kaputól, de lövése fölé szállt. A találkozó hajrájára idegesebb, feszültebb lett a játék, amit sárga lapok is mutattak. A mizseiek cserékkel próbálták húzni az időt. A 88. percben a frissen beállt Ubornyák kapott jó labdát a bal oldalon, futtából lőtt, de nem tudta eltalálni a kaput. A vadkertiek kontra támadásokkal próbálkoztak, aminek meg is lett az eredménye. A hosszabbítás második percében Kovács Péter adta ki középről a labdát Kecskemétinek, aki a jobb alsó sarokba vágta 2–2.
Változatos, jó mérkőzést játszott egymással a két csapat. A vendégek szerezték meg a vezetést, de ez nem hatotta meg a hazaiakat, mert tovább játszották a saját játékukat és ki is tudtak egyenlíteni. A második félidő elején dűlőre akarták vinni az eredményt, de a vezetést csak egy büntetővel tudták megszerezni. A találkozó hajrájában a mizseiek próbálták tartani az eredményt, a vendégek pedig szerettek volna egyenlíteni. Ez a 92. percben sikerült is nekik, így igazságos eredmény született.
Árva Zsolt: Sajnos nagyon sokat kellett a játékba belenyúlnunk, mert nem ment úgy, ahogyan szerettük volna. Több játékos magához képest gyengébb teljesítményt nyújtott. Ebből sikerült úgy átküzdeni magunkat, hogy az első félidőben kiegyenlítettünk, a második játékrészben pedig megszereztük a vezetést is. A találkozó végén kaptunk egy elkerülhető gólt. Mindenki csalódott ilyenkor, de majd értékelni fogjuk a mérkőzést. Az egy pontra rászolgált az ellenfelünk, mert nekik is meg voltak a lehetőségeik. Jó lett volna nyerni, itthon tartani a három pontot, de most ennyi volt ebben a mérkőzésben.
Huszty Dániel soltvadkerti játékos: Nehéz mérkőzésre számítottunk, mert tudjuk azt, hogy kevés csapat fog elvinni pontot, pontokat Lajosmizséről. Stabilak akartunk hátul maradni, elől pedig gyors emberek játszottak, hogy így tudjunk helyzetbe kerülni. Ez be is jött, mert mi rúgtuk az első gólt, és után volt még két, három lehetőségünk is. Az első félidő végén és a második játékrész elején szakadás mutatkozott a játékunkban, ami nem tetszett, mert az nem a mi játékunk volt. Nem tudom, hogy mi történhetett akkor. Utána cseréltünk, de a Mizse kapott egy kétes büntetőt. Ott láttam két méterre az esettől, nem volt magasan a keze Gráczernek, mikor beleért a labdába. Ezt nem nagyon szokták lefújni, de futball igazságot szolgáltatott, mert szerintem reális eredmény született a döntetlennel. Mind a két csapat küzdött, hajtott. Volt a hazaiaknak is rossz periódusa, és nekünk is, így igazságos döntetlen született. Gratulálok a Lajosmizsének, sok sikert kívánok nekik.
Lajosmizsei VLC–Soltvadkerti TE Soltút 2–2 (1–1)
Lajosmizse, Lázár Bence Labdarúgó Sportcentrum, vezette: Mucsi Zsolt (Burzon Márk, Kiszin Boldizsár).
Lajosmizse: Kis – Sallai (Fekete A. 60.), Orlov L., Bodnár (Majoros 46.), Halasi (Ubornyák 82.), Peres, Valkai, Orlov A., Major (Kenderes 90.), Bán (Csicsó 87.) Czumbil. Vezetőedző: Árva Zsolt
Soltvadkert: Eifert – Gráczer, Huszka, Supka (Gszelmann 72.), Farkas B., Nagy A. (Kecskeméti 79.), Áman Á. (Angeli 79.), Huszty, Kovács P., Rácz (Plichta 63.), Bányai (Májer 86.).
Gólszerző: Halasi 26., 74., illetve Farkas B. 10., Kecskeméti 92. percben.
Sárga lap: Bán 41., Orlov A. 55., Major 77., Orlov L. 84., Peres 92., illetve Kovács P., 43., Rácz 63., Gráczer 92. percben.
