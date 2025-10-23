október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Már pénteken lejátsszák a Lajosmizse-Jánoshalma meccset

Címkék#vármegye I.#labdarúgás#mérkőzés

Ezen a hétvégén a 10. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. A forduló ezúttal háromnapos lesz, miután az egyik találkozót, a Lajosmizse-Jánoshalma összecsapást már pénteken lejátsszák.

Vincze Miklós

A vármegye egy 10. fordulójában a Lajosmizse–Jánoshalma meccset már pénteken délután megvívják, 14 óra 30 perces kezdettel. Halasi Károlyt, a mizseiek csatárát kérdeztük az időpontváltoztatás okáról.

halasi károly a lajosmizse egyik játékosa rúgja a labdát
Halasi Károly (kék mezben), a Lajosmizse játékosa
Fotó: Szentirmay Tamás

Ezért változik a Lajosmizse–Jánoshalma meccsének időpontja

– Pofonegyszerű a megoldás. Közösen megbeszéltük, hogy ha már hosszú hétvége van, talán szerencsésebb lenne pénteken lejátszani a mérkőzést, és így nem vágná annyira ketté az egyébként szabad hétvégén ez a meccs. A csapatban mindenki szeret focizni, akár a gyerekek, ugyanakkor nagyon sok a családos, akiknek nem mindegy, hogy egy hosszú hétvégén mennyi időt tudnak a családdal tölteni – válaszolta Halasi Károly, aki maga is családapa.

A Jánoshalma nem támasztott akadályokat a módosítás elé, így már pénteken megkezdődik a 10. forduló.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu