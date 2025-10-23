2 órája
Már pénteken lejátsszák a Lajosmizse-Jánoshalma meccset
Ezen a hétvégén a 10. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. A forduló ezúttal háromnapos lesz, miután az egyik találkozót, a Lajosmizse-Jánoshalma összecsapást már pénteken lejátsszák.
A vármegye egy 10. fordulójában a Lajosmizse–Jánoshalma meccset már pénteken délután megvívják, 14 óra 30 perces kezdettel. Halasi Károlyt, a mizseiek csatárát kérdeztük az időpontváltoztatás okáról.
Ezért változik a Lajosmizse–Jánoshalma meccsének időpontja
– Pofonegyszerű a megoldás. Közösen megbeszéltük, hogy ha már hosszú hétvége van, talán szerencsésebb lenne pénteken lejátszani a mérkőzést, és így nem vágná annyira ketté az egyébként szabad hétvégén ez a meccs. A csapatban mindenki szeret focizni, akár a gyerekek, ugyanakkor nagyon sok a családos, akiknek nem mindegy, hogy egy hosszú hétvégén mennyi időt tudnak a családdal tölteni – válaszolta Halasi Károly, aki maga is családapa.
A Jánoshalma nem támasztott akadályokat a módosítás elé, így már pénteken megkezdődik a 10. forduló.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!