Már pénteken lejátsszák a Lajosmizse-Jánoshalma meccset

A vármegye egy 10. fordulójában a Lajosmizse–Jánoshalma meccset már pénteken délután megvívják, 14 óra 30 perces kezdettel. Halasi Károlyt, a mizseiek csatárát kérdeztük az időpontváltoztatás okáról.

Halasi Károly (kék mezben), a Lajosmizse játékosa

Fotó: Szentirmay Tamás

Ezért változik a Lajosmizse–Jánoshalma meccsének időpontja

– Pofonegyszerű a megoldás. Közösen megbeszéltük, hogy ha már hosszú hétvége van, talán szerencsésebb lenne pénteken lejátszani a mérkőzést, és így nem vágná annyira ketté az egyébként szabad hétvégén ez a meccs. A csapatban mindenki szeret focizni, akár a gyerekek, ugyanakkor nagyon sok a családos, akiknek nem mindegy, hogy egy hosszú hétvégén mennyi időt tudnak a családdal tölteni – válaszolta Halasi Károly, aki maga is családapa.

A Jánoshalma nem támasztott akadályokat a módosítás elé, így már pénteken megkezdődik a 10. forduló.