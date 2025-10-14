Már csak a Ladánybene százszázalékos, újra dobogón az Izsák

Az éllovas Ladánybene a nyolcadik mérkőzését is magabiztosan, 7-0 arányban nyerte.

A Helvécián aratott győzelmével visszalépett a dobogóra az Izsák csapata, magabiztosan megy előre a Ladánybene

Fotó: Vincze Miklós

Magabiztosan menetel a Ladánybene

Ez önmagában még nem lenne szenzáció, hiszen a Ladánybene az idén ősszel hihetetlenül magabiztosan menetel, az viszont már annál érdekesebb, hogy a Bene első hat gólját Faragó Bence szerezte. Azaz mesterhatost szerzett. 79 perc alatt termelte a hat találatot, a végeredményt Tóth Zalán alakította ki.

Kemény meccsnek ígérkezett a hat meccs után százszázalékos Pálmonostora számára a kerekegyházi kirándulás, és az is lett. Tóth Adrián révén a hazaiak szerezték meg a vezetést, Murányi Attila még az első félidő zárása előtt egyenlített. A folytatásban újra a Kerek szerezte meg a vezetést Pető Mihály góljával, Huszka Milán a 86. percben egyenlített, kialakítva a 2-2-es végeredményt.

A Vasutas SK a Katonatelep gárdáját fogadta. Péntek József révén a Katonatelep szerezte meg a vezetést Nagy-Gál Róbert egyenlített a 28. percben. A hajrában történt még egy gyors gólváltás: újra a vendégek jutottak előnyhöz Marton Richárd találatának köszönhetően, László Zsolt azonban két percre rá egyenlített, a végeredmény Kiskunfélegyházán is 2-2 lett.

A Vasutas pontvesztését azonnal kihasználta az Izsák. A Tóth József által gardírozott csapat Helvécián győzött 1-0-ra Seregély Bencének a 74. percben lőtt góljával, és ezzel a győzelemmel újra visszalépett a képzeletbeli dobogóra.

Idegenben tudott még győzni az SC Hírös-Ép II. és a Fülöpszállás – előbbi Tiszaalpárról, utóbbi Ballószögről távozott három ponttal, a Hírös-Ép négy gólját a Korenika testvérpáros, Péter és Szabolcs szerezte igazságos, kettő-kettő elosztásban, a Szabadszállás elleni sikerével visszatért a győzelem útjára a Tiszaug.

Eredmények

Tiszaalpári SE-SC Hírös-Ép Egyesület II. 0-4, TMSE Tiszaug-Szabadszállás VSE 2-0, Vasutas SK-Katonatelepi SE 2-2, Ladánybenei LC-Jakabszállás KSE 7-0, Ballószögi FK-Fülöpszállási SE 0-7, Helvéciai SE-Izsáki Építő SE 0-1, Kerekegyházi SE II.-Pálmonostora SE 2-2.

Vármegye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 8 8 0 0 33-5 24

2. PÁLMONOSTORA 7 6 1 0 24-11 19

3. IZSÁK 7 5 0 2 17-10 15

4. VASUTAS SK 8 4 2 2 28-17 14

5. KATONATELEP 8 4 1 3 21-19 13

6. TISZAUG 7 4 0 3 17-16 12

7. SC HÍRÖS-ÉP II. 6 3 1 2 13-5 10

8. TISZAALPÁR 8 3 1 4 24-23 10

9. KEREKEGYHÁZA II. 7 2 2 3 23-17 8

10. FÜLÖPSZÁLLÁS 7 2 2 3 24-21 8

11. BALLÓSZÖG 8 2 1 5 13-26 7

12. FÜLÖPJAKAB 7 2 0 5 22-33 6

13. HELVÉCIA 7 1 2 4 9-23 5

14. SZABADSZÁLLÁS 8 1 1 6 8-26 4

15. JAKABSZÁLLÁS 7 1 0 6 10-34 3