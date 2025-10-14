október 14., kedd

Labdarúgás

Már csak a Ladánybene százszázalékos, újra dobogón az Izsák

Ezen a hétvégén a 8. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. Először veszített pontot az idei bajnokságban a Pálmonostora, így már csak a Ladánybene százszázalékos. A Ladánybene játékosa, Faragó Bence hat góllal vette ki a részét csapata sikeréből. Visszalépett a dobogóra az Izsák.

Vincze Miklós

Az éllovas Ladánybene a nyolcadik mérkőzését is magabiztosan, 7-0 arányban nyerte. 

Magabiztosan menetel a Ladánybene

Ez önmagában még nem lenne szenzáció, hiszen a Ladánybene az idén ősszel hihetetlenül magabiztosan menetel, az viszont már annál érdekesebb, hogy a Bene első hat gólját Faragó Bence szerezte. Azaz mesterhatost szerzett. 79 perc alatt termelte a hat találatot, a végeredményt Tóth Zalán alakította ki. 

Kemény meccsnek ígérkezett a hat meccs után százszázalékos Pálmonostora számára a kerekegyházi kirándulás, és az is lett. Tóth Adrián révén a hazaiak szerezték meg a vezetést, Murányi Attila még az első félidő zárása előtt egyenlített. A folytatásban újra a Kerek szerezte meg a vezetést Pető Mihály góljával, Huszka Milán a 86. percben egyenlített, kialakítva a 2-2-es végeredményt.

A Vasutas SK a Katonatelep gárdáját fogadta. Péntek József révén a Katonatelep szerezte meg a vezetést Nagy-Gál Róbert egyenlített a 28. percben. A hajrában történt még egy gyors gólváltás: újra a vendégek jutottak előnyhöz Marton Richárd találatának köszönhetően, László Zsolt azonban két percre rá egyenlített, a végeredmény Kiskunfélegyházán is 2-2 lett.

A Vasutas pontvesztését azonnal kihasználta az Izsák. A Tóth József által gardírozott csapat Helvécián győzött 1-0-ra Seregély Bencének a 74. percben lőtt góljával, és ezzel a győzelemmel újra visszalépett a képzeletbeli dobogóra.

Idegenben tudott még győzni az SC Hírös-Ép II. és a Fülöpszállás – előbbi Tiszaalpárról, utóbbi Ballószögről távozott három ponttal, a Hírös-Ép négy gólját a Korenika testvérpáros, Péter és Szabolcs szerezte igazságos, kettő-kettő elosztásban, a Szabadszállás elleni sikerével visszatért a győzelem útjára a Tiszaug.

Eredmények

Tiszaalpári SE-SC Hírös-Ép Egyesület II. 0-4, TMSE Tiszaug-Szabadszállás VSE 2-0, Vasutas SK-Katonatelepi SE 2-2, Ladánybenei LC-Jakabszállás KSE 7-0, Ballószögi FK-Fülöpszállási SE 0-7, Helvéciai SE-Izsáki Építő SE 0-1, Kerekegyházi SE II.-Pálmonostora SE 2-2.

Vármegye III., Északi csoport

1.    LADÁNYBENE    8    8    0    0    33-5    24
2.    PÁLMONOSTORA    7    6    1    0    24-11    19
3.    IZSÁK    7    5    0    2    17-10    15
4.    VASUTAS SK    8    4    2    2    28-17    14
5.    KATONATELEP    8    4    1    3    21-19    13
6.    TISZAUG    7    4    0    3    17-16    12
7.    SC HÍRÖS-ÉP II.    6    3    1    2    13-5    10
8.    TISZAALPÁR    8    3    1    4    24-23    10
9.    KEREKEGYHÁZA II.    7    2    2    3    23-17    8
10.    FÜLÖPSZÁLLÁS    7    2    2    3    24-21    8
11.    BALLÓSZÖG    8    2    1    5    13-26    7
12.    FÜLÖPJAKAB    7    2    0    5    22-33    6
13.    HELVÉCIA    7    1    2    4    9-23    5
14.    SZABADSZÁLLÁS    8    1    1    6    8-26    4
15.    JAKABSZÁLLÁS    7    1    0    6    10-34    3

