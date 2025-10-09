1 órája
Szeremlén vív rangadót a Kunszállás
Az éllovas – tavaly még a Déli csoportban szereplő – Dunagyöngye SK vendége lesz Kertész Gábor csapata. Az összevont vármegye kettőben pazarul rajtoló Kunszállás SE a második helyen állva készülhet a hétvégi mérkőzésre.
A vezetőedzővel arról beszélgettünk, hogy mennyiben lepte meg a Kunszállás SE csapatát, hogy máris rangadót vívhatnak, illetve hogy mekkora problémákat jelenthet, hogy a megszokottnál olykor messzebb kell utazni – akár ismeretlen ellenfélhez.
Az éllovas Dunagyöngye SK és a Kunszállás SE összecsapása
– Tavaly a 6. helyen zártatok az Északi csoportban, idén, a jóval erősebb, összevont vármegye kettőben az 5. körben megvertétek a Lakiteleket, és ennek a győzelemnek köszönhetően fölugrottatok a második helyre. Ennek eredményeként ezen a héten az éllovas Dunagyöngye SK és a Kunszállás SE összecsapása a vármegye kettő rangadójává avanzsált, hiszen az éllovas és a második helyen álló csapat találkozik. Előzőleg ezt bizonyára aláírtad volna. Az igazi kérdés az – pontosabban két kérdés –, hogy számítottál-e rá? Reménykedtél-e ilyesmiben?
– Az ember mindig reménykedik, aztán persze gyakran csalódik, hiszen az életben és a fociban is gyakran az előzetesen vártnál több a negatívum mint a pozitívum. De ha a fociban – és egyébként az életben is – ha nincs pozitív hozzáállás, akkor kár kimenni, nemhogy a meccsre, de még az edzésre is. Így természetesen bizakodva vártam az őszt – nem is alaptalanul. Ami bizakodóvá tett, az az, hogy rengeteg játékost igazoltunk, és ráadásul olyan labdarúgók érkeztek hozzánk, egy amatőr csapathoz, akiknek nem nekünk kellett rimánkodni, hanem akik rokoni vagy baráti kapcsolatok révén szívesen jöttek hozzánk. A létszám így elég jó lett a 2025/26-os idényre. Sikerült úgy igazolni, hogy például a támadó szekcióban, ha mindenki a rendelkezésemre áll, akkor kellemes gondjaim vannak az összeállításnál. A védelembe talán egy-két ember még elfért volna, de ha azt nézem, hogy az U19-es és a felnőtt keretet együttesen nézve negyvenes létszámmal dolgozunk – ráadásul és július közepe óta, megfelelő intenzitással, jó edzéslátogatottság mellett -, akkor nem volt alaptalan a bizakodásom. Örülök, hogy ott állunk, ahol, de még csak öt forduló van mögöttünk, szinte még csak most indult a bajnokság, az összevont ligában a csapatok még ismerkednek egymással. Az utazás terén jelentkező távolságok, az egy-egy távoli meccs által megkívánt több idő negatívum, szakmailag viszont véleményem szerint indokolt volt a tavalyi két csoport összevonása. Jelenleg úgy fest, hogy ebben a bajnokságban nincs lefutott mérkőzés – rengeteg máris a példa arra, hogy bárki bárkit megverhet, úgyhogy véleményem szerint szakmailag előrelépés lesz ez a bajnokság.
Szeremlei túra
– Ami a volt Déli csoportból érkező csapatokat illeti. Mélykúton már jártatok, de most alighanem a leghosszabb túra következik. Amennyiben nem jártál még Szeremlén, megnézted-e már, hogy hány kilométer?
– Tizenöt éven át szerepeltünk a vármegye egyben, tehát nagyon sokat jártunk délre, ez tehát annyira azért nem újdonság. Én egyébként is sűrűn járok Baja környékén, ugyanakkor elismerem, hogy Szeremlén konkrétan még nem jártam. Térképen nem ellenőriztem, de szerintem Szeremle olyan 10-15 kilométerre van Bajától, ami azt jelenti, hogy a szombati túrát 115 kilométerre, tehát oda-vissza 230 kilométerre saccolom.
– Egy szeremlei túrára mikor kell elindulni? És hogyan utaztok?
– A háromórás kezdésre legkésőbb negyed egykor el kell indulni, így délben találkozunk az öltözőben. Az egyesületnek van egy kisbusza, az természetesen aktívan részt vesz a csapat szállításában, és valószínű, hogy a játékosok saját gépjárművekkel is besegítenek, hogy mindannyian időben odaérjünk.
– Van-e esetleg olyan játékosod, aki azért nem vállalja a szeremlei meccset, mert túl messze van, túl sok időt vesz el a szombatból? Vagy ötven kilométer plusz nem oszt, nem szoroz?
– Az, hogy messze van Szeremle, nem akadály, amiatt senki nem mondta le a hétvégi meccset. Ugyanakkor persze biztosan lesz olyan, akinek ezen a szombaton más programja van, de amatőr szinten ezzel együtt kell élni. Én abban gondolkodom, hogy azért bő kerettel tudunk elutazni. Azt persze soha nem lehet előre tudni, hogy ki fog jó formát hozni. Bízom benne, hogy ha a saját a játékunkkal tudunk foglalkozni, és nem zökkentjük ki magunkat a saját medrünkből, akkor meg fogjuk állni a helyünket.
Keret
– Mekkora keret áll a rendelkezésedre konkrétan a hétvégi meccs előtt?
– Hogy milyen csapattal tudunk kiállni, az a meccs napján fog kiderülni. A múlt héten, a Lakitelek elleni győzelem előtt is volt olyan, akinek már nem tudtunk szerelést adni. Ez persze a játékosnak magának kellemetlen, de a szakvezetésnek kellemes gond.
Így látja az esélyeket Kertész Gábor
– És akkor térjünk vissza még egyszer az „aláírásra”, mint aktusra. Dunagyöngye SK-Kunszállás SE 1-1. Ezt aláírnád-e most?
– Egyáltalán nem ismerem a sem körülményeket, sem konkrétan a Dunagyöngye SK csapatát, így aztán – és csakis ezért – most aláírnám a döntetlent. Viszont máris hozzáteszem, hogy Mélykútra is ugyanígy utaztunk, hogy jó lenne legalább egy pontot elhozni. De ott mindenki a tudása legjavát tette ki a pályára, több játékosom is nagyon nagyot játszott, így aztán sikerrel jártunk. De azonnal hozzáteszem, hogy minden meccs más. Van, hogy az ellenfél kihagyja a helyzeteit, vagy kifogja a szemüket a kapusunk, mi pedig kétszer lépjük át a félpályát és két gólt rúgunk – és ez persze megtörténhet fordítva. Meglátjuk, mi lesz, egy biztos: jó formában utazunk el Szeremlére. De tippelésre semmiképpen nem vállalkoznék a sok ismeretlen tényező miatt. Pont ez az egyik érdekessége ennek bajnokságnak, hogy egy csomó csapat ismeretlenbe megy bele.
