Szeremlén vív rangadót a Kunszállás

A vezetőedzővel arról beszélgettünk, hogy mennyiben lepte meg a Kunszállás SE csapatát, hogy máris rangadót vívhatnak, illetve hogy mekkora problémákat jelenthet, hogy a megszokottnál olykor messzebb kell utazni – akár ismeretlen ellenfélhez.

A Kunszállás SE csapata a Lakitelek elleni győzelem után

Fotó: Vinczéné Szarka Beáta

Az éllovas Dunagyöngye SK és a Kunszállás SE összecsapása

– Tavaly a 6. helyen zártatok az Északi csoportban, idén, a jóval erősebb, összevont vármegye kettőben az 5. körben megvertétek a Lakiteleket, és ennek a győzelemnek köszönhetően fölugrottatok a második helyre. Ennek eredményeként ezen a héten az éllovas Dunagyöngye SK és a Kunszállás SE összecsapása a vármegye kettő rangadójává avanzsált, hiszen az éllovas és a második helyen álló csapat találkozik. Előzőleg ezt bizonyára aláírtad volna. Az igazi kérdés az – pontosabban két kérdés –, hogy számítottál-e rá? Reménykedtél-e ilyesmiben?

– Az ember mindig reménykedik, aztán persze gyakran csalódik, hiszen az életben és a fociban is gyakran az előzetesen vártnál több a negatívum mint a pozitívum. De ha a fociban – és egyébként az életben is – ha nincs pozitív hozzáállás, akkor kár kimenni, nemhogy a meccsre, de még az edzésre is. Így természetesen bizakodva vártam az őszt – nem is alaptalanul. Ami bizakodóvá tett, az az, hogy rengeteg játékost igazoltunk, és ráadásul olyan labdarúgók érkeztek hozzánk, egy amatőr csapathoz, akiknek nem nekünk kellett rimánkodni, hanem akik rokoni vagy baráti kapcsolatok révén szívesen jöttek hozzánk. A létszám így elég jó lett a 2025/26-os idényre. Sikerült úgy igazolni, hogy például a támadó szekcióban, ha mindenki a rendelkezésemre áll, akkor kellemes gondjaim vannak az összeállításnál. A védelembe talán egy-két ember még elfért volna, de ha azt nézem, hogy az U19-es és a felnőtt keretet együttesen nézve negyvenes létszámmal dolgozunk – ráadásul és július közepe óta, megfelelő intenzitással, jó edzéslátogatottság mellett -, akkor nem volt alaptalan a bizakodásom. Örülök, hogy ott állunk, ahol, de még csak öt forduló van mögöttünk, szinte még csak most indult a bajnokság, az összevont ligában a csapatok még ismerkednek egymással. Az utazás terén jelentkező távolságok, az egy-egy távoli meccs által megkívánt több idő negatívum, szakmailag viszont véleményem szerint indokolt volt a tavalyi két csoport összevonása. Jelenleg úgy fest, hogy ebben a bajnokságban nincs lefutott mérkőzés – rengeteg máris a példa arra, hogy bárki bárkit megverhet, úgyhogy véleményem szerint szakmailag előrelépés lesz ez a bajnokság.