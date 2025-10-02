Jókor jött a korai pofon a Kunbajának

A Kunbajai SE feljutása után szárnyal a Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban, hiszen kétszer is dobogós volt. Idén sem akarta lejjebb adni a szintet a gárda, ennek ellenére kellemetlen pofonba szaladt bele a KTE II. otthonában a rajton. A vereség ellenére a hajrában már nagy elánnal küzdött az egyenlítésért a Kunbaja, és ez a mentalitás kifizetődő volt a folytatás során, hiszen azóta négy győzelem és egy döntetlen a csapat mérlege.

A Kunbajai SE rangadóra készül

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– Mondhatni, hogy időben kaptuk azt a pofont Kecskeméten, bár a döntetlennel beljebb lennénk. Szerintem az is jó irányba terelte volna a csapatot. Fiatal, lendületes gárdával találkoztunk, de megvolt az esélyünk arra, hogy legalább az egyik pontot elhozzuk. Átbeszéltük természetesen az első meccset, de azt látom, hogy azóta sokkal összeszedettebb és koncentráltabb mindenki a pályán. Tudtam, hogy jönni fog azért még gyengébb meccs is a sorban. Ilyen volt a legutóbbi, keceli bajnoki, de gyengébb játékkal is nyerni tudtunk, ami a csapat erősségét és egységét jelzi. Bízom benne, hogy ez most ismét jelzésértékkel bír majd, hiszen a Kalocsa ellen ez a játék nem fog beleférni – tekintett már előre Varga Zoltán, a Kunbaja technikai vezetője.

A Kunbajai SE rangadóra készül hazai pályán

A Kunbaja rangadó előtt áll, hiszen az idény pozitív meglepetését szolgáltató Anda Kalocsa FC fogadására készül. A Kalocsa hat mérkőzés után a mezőny egyetlen veretlen tagja, négy győzelemmel és két döntetlennel a második helyen tanyázik, egy ponttal megelőzve a harmadik kunbajai csapatot. Nagy a tét tehát mindkét oldalon, aki nyer, akár a tabella élén is találhatja magát vasárnap estére.

– Nagyon küzdelmes és hajtós meccsre számítok. A Kalocsa nagyon jól igazolt nyáron, rutinos játékosok mellett sok fiatal is érkezett, akik tudásuk alapján is azonnal beilleszthetőek voltak. Nemhogy gyengültek, hanem sokkal lendületesebbek lettek velük. Jósolni nehéz, de egy dolog biztos: nagyon szoros meccsre van kilátás – zárta gondolatait Varga Zoltán.

A Kunbaja–Kalocsa mérkőzést szombaton 15 órás kezdéssel rendezik meg.