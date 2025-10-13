Végig szoros meccset nyert meg Kecskeméten a Kunbaja

Helyzeteket nemigen hozott a mérkőzés első félideje, férfias küzdelmet annál inkább. Az idő előrehaladtával egyre inkább úgy festett, hogy tipikus egygólos mérkőzés ez a csata, ha egyáltalán képes lesz valaki megtörni a jeget. A Kunbaja a második játékrész elején Kujundzic Kristian kiállítása miatt megfogyatkozott – visszahúzás miatt kapta meg a második sárga lapját –, a győztes találatot mégis ők vitték be. Egy veszélyes vendégbeadást követően Bogdán Zalán, a hazai kapus a kapufára tolta egy gólszerzési kísérletet követően a labdát, amelyet Mackovic Verdan sodort be a kapuba. Kisvártatva büntetőhöz jutottak a vendégek, Plavsic Sasa azonban csúnyán fölé lőtt. Nagy hajrát vágott ki a Kecskeméti LC, az utolsó percekben lett volna is alkalma az egyenlítésre, ám a vendégek kapujában Glisic Luka több bravúrt is bemutatott, így a Kunbaja 1-0-ás győzelemmel mind a három pontot elvitte Kecskemétről, és a 2. helyről várhatja a 9. fordulót.

A Kunbaja SE csapata

Fotó: Pulai Zsóka

Kunbaja SE szoros meccset játszott

Egy jó csapattal találkoztunk, amellyel kemény, jó mecset játszottunk – értékelt a mérkőzést követően Bende Csaba, a Kecskeméti LC vezetőedzője. – Volt egy jó taktikai rendszer, amit a gyerekek remekül alkalmaztak. Próbáltunk védekezésből gyorsan átmenni ellentámadásba. Azt mondanám, hogy egygólos meccs volt, de ha a végén egy kis szerencsénk lett volna, akkor lehetett volna ez kétgólos meccs is. Sajnálom a csapatomat, mert a srácok mindent megtettek, közel maximumot nyújtották ezen a találkozón. Lelkesen játszottunk, koncentráltak voltunk, egyetlen figyelmetlenségen ment el a meccs. A teljesítményünk alapján véleménynem szerint rászolgáltunk volna az egy pontra.

– Nagyon nehéz meccs kerekedett ebből a találkozóból, különösen, miután megint megkaptuk a lassan már menetrendszerű piros lapunkat – nyilatkozta Jovetic Aleksandar, a Kunbaja csapatkapitánya. - Küzdelmes meccs volt, örültünk, hogy emberhátrányban is sikerült megszereznünk a vezetést. A javunkra megadott büntetőt kihagytuk, pedig azzal eldönthettük volna a meccset. Azt követően mi tagadás, voltak nehéz pillanatok, egy kicsit be is szorultunk a végén, de az a lényeg, hogy sikerült megszereznünk a három pontot.