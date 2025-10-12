október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A KTE II. nyerte a kecskeméti derbit, élre állt a Kécske

Címkék#vármegye I#Soltvadkerti TE Soltút#KTE II#labdarúgás

Ezen a hétvégén a 8. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Szombaton öt mérkőzést vívtak meg. Bácsalmási győzelmével átvette a vezetést a Tiszakécske, a KTE II. nyerte a derbit az éllovas SC Hírös-Ép vendégeként.

Vincze Miklós

0-0-ás félidő után Kárpáti Ákos és Horváth András góljaival 2-0-ra nyerte a kecskeméti városi derbit a KTE II. 

A KTE II. játékosainak a gólöröme az SC Hírös-Ép elleni derbin
Fotó: Nyitray András

Farkas Béla révén megszerezte a vezetést a Soltvadkert a Lajosmizse vendégeként, a 26. percbe Halasi Károly egyenlített. A hajrá elején Halasi Károly a vezetést is megszerezte a hazai csapatnak, Kecskeméti Dávidnak a 92. percben szerzett góljával azonban pontot tudott rabolni Lajosmizséről a Soltvadkerti TE Soltút.

A hét forduló után a 2. helyen álló, bajnoki címvédő Tiszakécske a sereghajtó Bácsalmás vendége volt. A 10. percben István László találatával a vendégek szerezték meg a vezetést, az előnyt Szabó Dávid duplázta meg a második játékrész elején. A Bácsalmás a 90. percben szépített Horváth Dominik góljával. Ezzel a győzelemmel a Tiszakécskei LC átvette a vezetést a tabella élén. 

Fölényben játszott ugyan a Jánoshalma az újonc vendégeként, de a Csólyospálos hősies küzdelemben otthon tartotta az egyik pontot. A mérkőzésen nem esett gól.

Parádézott a Harta a Kiskőrösi LC vendéglátójaként. Koszovscsuk két találatának köszönhetően a 33. percben már 2-0-ra vezetett a Harta. Albert Áron a 40. percben szépített, így az első félidő 2-1-es hazai vezetéssel zárult. A második játékrészbem már csak a hazaiak találtak be, négyszer. Koszovscsuk megszerezte a harmadik gólját, Ivacs Gábor duplázott, és a hajrában Csehi Tamás is beköszönt, így alakult ki a 6-1-es végeredmény.

Eredmények:

SC Hírös-Ép Egyesület-Kecskeméti TE II. 0-2, 

Lajosmizsei VLC-Soltvadkerti TE Soltút 2-2, 

Bácsalmási PVSE-Tiszakécskei LC II. 1-2, 

Csólyospálos-Jánoshalmi SE 0-0, 

Harta SE-Kiskőrösi LC 6-1.

