Kovács Mihály: A nyárlőrinciek sosem mennek egyedül
A Dunagyöngye elleni rangadó előtt Kovács Mihállyal, a Nyárlőrinc egyik törzsszurkolójával beszélgettünk, aki nemcsak drukkerként, hanem apaként is szorít a csapatért. Fia, ifjabb Kovács Mihály ugyanis a Nyárlőrinc felnőtt keretének az alapembere, gólerős játékosa.
– Csak azóta jár a Nyárlőrinc meccseire, hogy a fia is ott szerepel, vagy korábban is kinézett olykor a nyárlőrinci pályára?
– Korábban is, tehát nem csak az apai szeretet vezérel ki hétvégente a bajnokikra. Megértem szép időket, láttam emlékezetes csapatokat, garnitúrákat. Nagy élmény volt járni a Bimbó Anti és a Torbán Csaba nevével fémjelzett együttes meccseire. Sok jó futballistára emlékszem vissza örömmel és szívesen: a Bera-testvérek, Forgó Zolira, a Bálint Tibire… Sok örömöt adott a helyi foci. Az pedig, hogy most már a fiam is szerepel a felnőtt csapatban, tulajdonképpen hab a tortán. Amikor Benda József volt itt az edző, na az volt talán a nyárlőrinci foci aranykora. De most is vannak kedvenceink - a jelenlegi csapat tagja, Bali Gábor például szintén beírta magát a nyárlőrinci futball aranykönyvébe. De ha már szóba került a jelen mellett a múlt is, mindenképpen szeretném még megemlíteni Pénzváltó István nevét, hiszen hosszú éveken át ő volt a nyárlőrinci foci motorja, a falu focijának a lelke. Az összes gyerek tőle tanulta a foci szabályait, és ami még fontosabb, a szeretetét, szinte korhatár nélkül, óvodástól 15-16 éves korig.
– A 2025-ös népszámlálás adatai szerint Nyárlőrincnek 2257 lakosa van. Ehhez képest az elmúlt években nem ritka, hogy kétszáz fős, vagy annál is nagyobb létszámú tábor biztatja a csapatot. Kétszáz fő egy ekkora faluban bizony a lakosság kilencven százaléka.
– Való igaz, hogy Nyárlőrinc kis falu, de mi nagyon szeretjük a csapatunkat - a mindenkori csapatunkat. Nem túlzás azt mondani, hogy Nyárlőrinc tényleg szereti a futballt.
– Az ön fia, a ma már huszonhét éves Kovács Mihály, aki 367 mérkőzésen 298 gólt jegyez, mikor kezdett játszani a nyárlőrinci felnőtt csapatban?
– 2019-ben tért haza. Gyerekként a KTE-ben kezdett focizni, aztán megfordult a Kecskeméti LC-ben is. 2014-től 2018-ig a szomszédvár, Lakitelek játékosa volt, aztán egy Kecskeméti LC-nél töltött évet követően 2019-ben igazolt Nyárlőrincre.
– Azokban az években amikor a fia Lakiteleken játszott, olyankor a Laki meccseire járt? Vagy akkor egyszerre Lakira és Nyárlőrincre is?
– Mi tagadás, élőben való meccsnézés szempontjából az egy intenzív időszak volt, hiszen hacsak tehettem, jártam mind a Laki, mind a Nyárlőrinc meccseire.
– Időnként pedig szerencsére jött a szomszédvári derbi, amikor egymással meccselt a Nyárlőrinc és a Lakitelek, utóbbi a soraiban ifjabb Kovács Mihállyal. Az apai szív ilyenkor kinek drukkol?
– Az bizony nehéz helyzet volt. Olyankor mindenképp fájt a szívem - vagy ezért, vagy azért. Ha győzött a Lőrinc és a fiamék kikaptak, az se volt jó, de ha ifjabb Kovács Mihály csapata, a Lakitelek győzött, az se volt jó, mert akkor az én csapatom kikapott.
– Egyszóval a lelki békéje minden bizonnyal helyreállt, amióta Misi hazatért, és a Nyárlőrincben focizik. Idegenbe kísérték-e nyárlőrinciek a csapatot, amikor az még az Északi csoportban szerepelt?
– Igen, rendszeresen jártunk idegenbe is.
– Mi a helyzet az idén? Ön megnézte-e már idegenben a Nyárlőrincet? A csapat járt már Akasztón, Vaskúton, Nemesnádudvaron és Mélykúton.
– Igen, az idén is járunk, a távolság nem jelenthet akadályt. Saját autóval, önköltségen, de megyünk, és támogatjuk a fiúkat. Nem mondom, hogy sokan, olyan tízen-húszan szoktunk lenni. A legutóbbi, múlt hétvégi idegenbeli meccsen, Mélykúton körülbelül húszan voltunk.
– Melyik volt a leghosszabb túra?
– Kapásból tudom a választ, Vaskút. Az bizony testvérek között is 133 kilométer, azaz 266 oda-vissza. És azt is tudom, hogy melyik túra lesz a leghosszabb. Az, amikor a most hétvégi ellenfelünkhöz, a Dunagyöngyéhez utazunk majd tavasszal, Szeremlére. De menni fogunk oda is.
– Rangadót vív vasárnap a csapat, a Dunagyöngye lesz az ellenfél. Milyen meccsre számít, milyen eredményre számít? Kit szeretne látni a góllövők között?
– A csapat az első - hogy ki rúgja a gólt, az mindegy. A miénk egy hajtós, rakkolós csapat. Ha valaki ránéz a tabellára, azt látja, hogy mi vagy nyerünk, vagy kikapunk, de nincs középút. Ezzel együtt azt mondom, hogy most az éllovas Dunagyöngye SK ellen talán egy döntetlen is jó eredménynek számítana. Ha rossz játékkal nyerünk, az tökéletes kimenetel; ugyanakkor ha jól focizunk, és mégis kikapunk, azt is elfogadjuk. Úgyhogy hajrá Nyárlőrinc - most hétvégén is és minden hétvégén.
