Kovács Mihály: A nyárlőrinciek sosem mennek egyedül

– Csak azóta jár a Nyárlőrinc meccseire, hogy a fia is ott szerepel, vagy korábban is kinézett olykor a nyárlőrinci pályára?

Kovács Mihály (a két jobb szélén) a Nyárlőrinc-Dusnok mérkőzést figyeli

Fotó: Szentirmay Tamás

– Korábban is, tehát nem csak az apai szeretet vezérel ki hétvégente a bajnokikra. Megértem szép időket, láttam emlékezetes csapatokat, garnitúrákat. Nagy élmény volt járni a Bimbó Anti és a Torbán Csaba nevével fémjelzett együttes meccseire. Sok jó futballistára emlékszem vissza örömmel és szívesen: a Bera-testvérek, Forgó Zolira, a Bálint Tibire… Sok örömöt adott a helyi foci. Az pedig, hogy most már a fiam is szerepel a felnőtt csapatban, tulajdonképpen hab a tortán. Amikor Benda József volt itt az edző, na az volt talán a nyárlőrinci foci aranykora. De most is vannak kedvenceink - a jelenlegi csapat tagja, Bali Gábor például szintén beírta magát a nyárlőrinci futball aranykönyvébe. De ha már szóba került a jelen mellett a múlt is, mindenképpen szeretném még megemlíteni Pénzváltó István nevét, hiszen hosszú éveken át ő volt a nyárlőrinci foci motorja, a falu focijának a lelke. Az összes gyerek tőle tanulta a foci szabályait, és ami még fontosabb, a szeretetét, szinte korhatár nélkül, óvodástól 15-16 éves korig.

– A 2025-ös népszámlálás adatai szerint Nyárlőrincnek 2257 lakosa van. Ehhez képest az elmúlt években nem ritka, hogy kétszáz fős, vagy annál is nagyobb létszámú tábor biztatja a csapatot. Kétszáz fő egy ekkora faluban bizony a lakosság kilencven százaléka.

– Való igaz, hogy Nyárlőrinc kis falu, de mi nagyon szeretjük a csapatunkat - a mindenkori csapatunkat. Nem túlzás azt mondani, hogy Nyárlőrinc tényleg szereti a futballt.

– Az ön fia, a ma már huszonhét éves Kovács Mihály, aki 367 mérkőzésen 298 gólt jegyez, mikor kezdett játszani a nyárlőrinci felnőtt csapatban?

– 2019-ben tért haza. Gyerekként a KTE-ben kezdett focizni, aztán megfordult a Kecskeméti LC-ben is. 2014-től 2018-ig a szomszédvár, Lakitelek játékosa volt, aztán egy Kecskeméti LC-nél töltött évet követően 2019-ben igazolt Nyárlőrincre.

– Azokban az években amikor a fia Lakiteleken játszott, olyankor a Laki meccseire járt? Vagy akkor egyszerre Lakira és Nyárlőrincre is?