Megújult a kosárlabdapálya a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban

Kosárlabdapálya a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban már 2014 óta áll. Jelenleg összesen három pálya várja a sportolni vágyókat. A legrégebben átadott pálya – mivel az elmúlt 11 évben folyamatosan használatban volt – elhasználódott, balesetveszélyessé vált, ezért volt szükség a felújítására.

Megújult a kosárlabdapálya a kecskeméti Vízműdombnál

Fotó: Vizi Zalán

A kosárlabdapálya a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a város közösségét szolgálja

A felújított pályát hétfőn avatták fel, és elsőként a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia fiú kosarasai vették birtokba a pályát. Az átadón Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester elmondta, már 2014-ben is jelen volt a pálya átadásán, és azt tapasztalta, hogy itt folyamatosan sportoltak a kecskemétiek. A városvezető örömét fejezte ki, hogy megtalálták annak a lehetőségét, hogy felújítsák a balesetveszélyessé vált pályát, így az továbbra is tudja szolgálni a város közösségét.

Időjárásálló, ütéscsillapító, csúszásmentes és környezetbarát felületet hoztak létre

A beruházás a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházásában, Kecskemét önkormányzatának támogatásával készült el. A kosárlabdapálya új burkolatának értéke 11 millió forint volt – írja a kosárlabda Akadémia a Facebook-oldalán.

Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója közölte: a munkálatok során 570 négyzetméteren cserélték le a burkolatot, amely immáron a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség szabványának is megfelel.

A felújított pálya

időjárásálló,

ütéscsillapító,

csúszásmentes

és környezetbarát felülettel rendelkezik.

A korszerű anyag megegyezik a 3x3-as nemzetközi pályák burkolatával, így a sportolók számára a leginnovatívabb körülményeket biztosítja. A fejlesztés részeként új padok, védőhálók, friss festés és környezetrendezés is megvalósult, továbbá a sportpark más részein is történtek apróbb infrastrukturális fejlesztések – tájékoztatott a kecskeméti kosárlabda Akadémia.

Az Akadémia számára fontos Kecskemét közössége

Az átadón elhangzott, a régi és elhasznált burkolatból a még épségben maradt gumilapokat a Hírös Sport Nonprofit Kft. újrahasznosítja.

A kosárlabdapálya a város lakossága számára elérhető, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is bárki használhatja.

„A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia a felújítással is azt üzeni, hogy kiemelten kezeli a közösségi sportterek fejlesztését. Az akadémia csatlakozott a Sportoló Nemzet programhoz, amelynek célja, hogy az ország lakossága – így Kecskemét közössége is – egészségesebb, aktívabb életet éljen” – olvasható az Akadémia közleményében.