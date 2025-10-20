Három Konkoli-tanítvány: három érem a Budapest-bajnokságról

A három kecskeméti bunyós közül kettő, Czifra István és Oláh József a csepeli Halker–Király Team igazolt versenyzője, de mindketten Kecskeméten élnek és eddzenek, Konkoli Gyula vezetésével.

Konkoli Gyula egyik tanítványa, Czifra István a megérdemelt aranyéremmel a nyakában, a dobogó legfelső fokán

Forrás: Magyar Ökölvívó Szövetség

Sikeresek Konkoli Gyula tanítványai

– Nem csak én készítem fel a versenyzőket, hanem Asztalos József, azaz Osi bácsi is aktívan részt vállal a felkészítésükben – mondta Konkoli Gyula. – Igaz, hogy általában a gyerekekkel és a kezdőkkel foglalkozik, de komolyabb versenyek előtt a haladókat is beviszem hozzá, és nem véletlenül. Osi bácsiban ötven év tapasztalata van, fél évszázadnyi bunyó, tehát nincs olyan ökölvívó, akinek ne tudna hasznos tanácsot adni.

Horváth Patrik a felnőttek mezőnyében indult, a +91 kilogrammos kategóriában. Neki ez volt élete első hivatalos mérkőzése. A kőbányai klub bunyósa, Szőke-Tasi Zoltán volt az ellenfele, aki döntő fölénnyel győzte le Horváth Patrikot a második menetben. Patrik részéről a bátorság bronzérmet ért.

– Igaz, hogy végül csak másfél menetet bokszolt, de nagyon megdicsértem utána – nyilatkozta Konkoli Gyula. – Ahhoz képest, hogy ez volt élete első hivatalos meccse, nagyon jól helytállt. Az ökölvívásban a tornákon az első bálozókon óriási a nyomás. Bármerre néz, mindenütt bírók, bokszolók, rengeteg néző, rengeteg edző – szokatlan hangulat, ami komoly pluszterhet jelent egy kezdő számára. Ezt meg lehet szokni, de kell hozzá egy-két torna. Már csak azért is dicséretet érdemel, hogy el mert indulni nehézsúlyban, ráadásul jól is teljesített.

Horváth Patrik ( a kép jobb szélén) a bronzéremmel a nyakában

Fotó: Magyar Ökölvívó Szövetség

Aranyéremmel tért haza Oláh József

A 46 kilogrammos súlycsoportban, az U17-es korosztályban Oláh József vasárnap vívta volna a döntőt. Reggel hétkor még úgy volt, hogy két potenciális ellenfele is lesz, végül kilenc órára kiderült, hogy mind a két rivális inkább visszalépett, így Oláh József meccs nélkül lett aranyérmes.

A legnehezebb dolga – ahogy az manapság lenni szokott – az U17-es korosztályban, 63 kilogrammban induló Czifra Istvánnak volt. Az első mérkőzésén Dancs–Oláh Richárd, a KSI versenyzője volt az ellenfele, az első viadalt egyhangú pontozással nyerte. Ugyanilyen arányban győzött az elődöntőben is, ahol a ceglédi Szécsény Ambrust múlta felül. A döntőben a Madárfészek Akadémia bunyósa, Gál Patrik várt rá – de a mérkőzés nem tartott sokáig: a játékvezető már az első menetben leléptette Patrikot döntő fölény miatt.