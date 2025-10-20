október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

1 órája

Három Konkoli-tanítvány: három érem a Budapest-bajnokságról

Címkék#bajnokság#Konkoli Gyula#ökölvívás

A hétvégén rendezték meg a Budapest-bajnokságot. A versenyen három bunyósát nevezte a kecskeméti Belvárosi Boksz Klub vezetőedzője, Konkoli Gyula. Mind a hárman éremmel térhettek haza: Czifra István és Oláh József arany-, Horváth Patrik pedig bronzérmet szerzett.

Vincze Miklós

A három kecskeméti bunyós közül kettő, Czifra István és Oláh József a csepeli Halker–Király Team igazolt versenyzője, de mindketten Kecskeméten élnek és eddzenek, Konkoli Gyula vezetésével.

konkoli gyula tanítványa, czifra istván
Konkoli Gyula egyik tanítványa, Czifra István a megérdemelt aranyéremmel a nyakában, a dobogó legfelső fokán
Forrás: Magyar Ökölvívó Szövetség

Sikeresek Konkoli Gyula tanítványai

– Nem csak én készítem fel a versenyzőket, hanem Asztalos József, azaz Osi bácsi is aktívan részt vállal a felkészítésükben – mondta Konkoli Gyula. – Igaz, hogy általában a gyerekekkel és a kezdőkkel foglalkozik, de komolyabb versenyek előtt a haladókat is beviszem hozzá, és nem véletlenül. Osi bácsiban ötven év tapasztalata van, fél évszázadnyi bunyó, tehát nincs olyan ökölvívó, akinek ne tudna hasznos tanácsot adni.

Horváth Patrik a felnőttek mezőnyében indult, a +91 kilogrammos kategóriában. Neki ez volt élete első hivatalos mérkőzése. A kőbányai klub bunyósa, Szőke-Tasi Zoltán volt az ellenfele, aki döntő fölénnyel győzte le Horváth Patrikot a második menetben. Patrik részéről a bátorság bronzérmet ért.

– Igaz, hogy végül csak másfél menetet bokszolt, de nagyon megdicsértem utána – nyilatkozta Konkoli Gyula. – Ahhoz képest, hogy ez volt élete első hivatalos meccse, nagyon jól helytállt. Az ökölvívásban a tornákon az első bálozókon óriási a nyomás. Bármerre néz, mindenütt bírók, bokszolók, rengeteg néző, rengeteg edző – szokatlan hangulat, ami komoly pluszterhet jelent egy kezdő számára. Ezt meg lehet szokni, de kell hozzá egy-két torna. Már csak azért is dicséretet érdemel, hogy el mert indulni nehézsúlyban, ráadásul jól is teljesített.

horváth patrik ökölvívó a dobogón
Horváth Patrik ( a kép jobb szélén) a bronzéremmel a nyakában
Fotó: Magyar Ökölvívó Szövetség

Aranyéremmel tért haza Oláh József

A 46 kilogrammos súlycsoportban, az U17-es korosztályban Oláh József vasárnap vívta volna a döntőt. Reggel hétkor még úgy volt, hogy két potenciális ellenfele is lesz, végül kilenc órára kiderült, hogy mind a két rivális inkább visszalépett, így Oláh József meccs nélkül lett aranyérmes.

A legnehezebb dolga – ahogy az manapság lenni szokott – az U17-es korosztályban, 63 kilogrammban induló Czifra Istvánnak volt. Az első mérkőzésén Dancs–Oláh Richárd, a KSI versenyzője volt az ellenfele, az első viadalt egyhangú pontozással nyerte. Ugyanilyen arányban győzött az elődöntőben is, ahol a ceglédi Szécsény Ambrust múlta felül. A döntőben a Madárfészek Akadémia bunyósa, Gál Patrik várt rá – de a mérkőzés nem tartott sokáig: a játékvezető már az első menetben leléptette Patrikot döntő fölény miatt.

– Czifra Pista már pénteken nagyon jól kezdett, a döntőre pedig olyan formába lendült, hogy öröm volt nézni – értékelt Konkoli Gyula. – Eddig inkább a hátrabokszot művelte, nemrégiben kezdtem el tanítani neki az előrefelé bokszot. Most megmutatta, hogy nem hiába tanítgattam: máris kezd menni neki. Szüksége is lesz arra, hogy sokoldalú legyen, ha el akarja érni a céljait. De örömmel mondhatom, hogy mindent megtesz az előrelépés érdekében.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu