A borsódi bravúrgyőzelem után bizakodó a hangulat Kisszálláson

A Kisszállási csapat vezetőedzőjét, Tóbiás Zoltánt kérdeztük többek között a hullámzó teljesítmény okairól.

A Kisszállási csapat megköszöni a szurkolást a Tompa elleni rangadó után

Fotó: Kárászné Hurtony Renáta

Kisszállásnak Tompa és Kelebia a legnagyobb riválisa

– A 2023/24-es idényben a Déli csoportban szerepelt a csapat, ott a 7. helyet szerezte meg. Tavaly a Közép csoportban a 10. helyen végzett, most újra a Déli csoportba osztottak be titeket. Melyik csoportban vagyok igazán otthon? Azaz melyik csoport az, ahol a szomszédvári derbiket számon tartjátok?

– Nekünk a Déli csoport a természetes közegünk. Azt ugyanakkor szeretném kijelenteni, hogy én a magam részéről egyáltalán nem bántam a kiruccanást a vármegye három Közép csoportjába. A Közép csoportban ugyanis több vármegye egyes gárda második csapatával találkozhattunk, amelyekben képzett, komoly játékosmúlttal rendelkező, hozzánk képest tanultabb játékosok játszották a focit, akiktől mi is tanulhattunk, és meggyőződésem, hogy tanultunk is, nagyon sokat. Ugyanakkor, ahogy mondtam is, a Déli csoport az otthonunk. Itt ugyanis a szomszéd települések csapataival találkozhatunk, akikkel megannyi szál köt össze minket. És azt mondanom sem kell, hogy a szomszédvári derbiken nagyon éles meccsek vannak – bár az idei őszi, Tompa elleni rangadónk éppenséggel nem ütötte meg a rangadó szintet, nem a Tompa hibájából –, és azok vonzzák igazán a közönséget is. A Tompa, a Kelebia, ezek a mi igazi riválisaink. Azt ugyanakkor máris hozzátenném, hogy ezek a csapatok ősi riválisok ugyan, de rengeteg baráti szál is összeköti ezeket a csapatokat.

– Fussuk vázlatosan végig az idei őszi teljesítményeteket. Hazai vereség, győzelem Sükösdön, azt követi két vereség hazai pályán, döntetlen Kelebián, majd a múlt hétvégén győzelem Bácsborsódon. Érdekes mintázatot ad ki ez a kép, mintha nemhogy nem előny, hanem hátrány lenne a hazai pálya.

– Mi tagadás, ebből az eredménysorból is látszik, hogy meglehetősen rapszodikusan szerepel a csapat. Ennek is tudom az okát: nagyon keveset edzünk. Innentől nem tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani a társaság. Nagyon örülünk a borsódi bravúrnak, az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy a borsódi meccsen sem sikerült túl jól az első félidőnk, nem volt rendben, amit a pályán műveltünk. Gól nem esett az első játékrészben, de volt néhány ziccere a hazai csapatnak, ha azokból egyet-kettőt értékesítenek, egy szót se szólhattunk volna. A második félidőben aztán feljavult a társaság, és végül megérdemelt győzelmet arattunk. Hogy mégis miért ilyen rapszodikus a szereplésünk? Nagyon keveset edzünk. Illetve tartunk ugyan heti egy edzést, de mi tagadás, az edzéslátogatottság katasztrofális. Persze egy amatőr csapatnál nem is lehet elvárni, hogy a munkahelyet, a családot a foci mögé sorolja egy-egy játékos. Nem is az a gond, hogy nem akarnak, hanem hogy nem tudnak edzésre járni. Márpedig ha négyen vagyunk, akkor igencsak korlátozottak a lehetőségek. Az edzést persze megtartom én négy embernek is, de nem tudunk csapatrészeket összecsiszolni, taktikákat begyakorolni, így a mérkőzéseken ad hoc megoldások születnek. Több kevesebb sikerrel. Borsódon éppen több sikerrel. Tehát az edzéshiány és a fizikai állapot az oka a csapat rapszodikusságának. A meccsek előtt nem kiszámítható, hogy ki milyen állapotban érkezik, mentálisan, fizikailag. Meggyőződésem, hogy a srácokban benne lenne egy sokkal jobb eredmény, ha edzenének.