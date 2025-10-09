57 perce
A borsódi bravúrgyőzelem után bizakodó a hangulat Kisszálláson
"Nekünk a Déli csoport a természetes közegünk." - nyilatkozta a győztes csapat edzője. Nem a legfickósabban kezdte az idényt a Kisszállás a vármegye három Déli csoportjában. Hat forduló után egy győzelem és egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedett el a csapat. A 7. fordulóban aztán győzött a bajnoki címvédő Bácsborsód otthonában.
A Kisszállási csapat vezetőedzőjét, Tóbiás Zoltánt kérdeztük többek között a hullámzó teljesítmény okairól.
Kisszállásnak Tompa és Kelebia a legnagyobb riválisa
– A 2023/24-es idényben a Déli csoportban szerepelt a csapat, ott a 7. helyet szerezte meg. Tavaly a Közép csoportban a 10. helyen végzett, most újra a Déli csoportba osztottak be titeket. Melyik csoportban vagyok igazán otthon? Azaz melyik csoport az, ahol a szomszédvári derbiket számon tartjátok?
– Nekünk a Déli csoport a természetes közegünk. Azt ugyanakkor szeretném kijelenteni, hogy én a magam részéről egyáltalán nem bántam a kiruccanást a vármegye három Közép csoportjába. A Közép csoportban ugyanis több vármegye egyes gárda második csapatával találkozhattunk, amelyekben képzett, komoly játékosmúlttal rendelkező, hozzánk képest tanultabb játékosok játszották a focit, akiktől mi is tanulhattunk, és meggyőződésem, hogy tanultunk is, nagyon sokat. Ugyanakkor, ahogy mondtam is, a Déli csoport az otthonunk. Itt ugyanis a szomszéd települések csapataival találkozhatunk, akikkel megannyi szál köt össze minket. És azt mondanom sem kell, hogy a szomszédvári derbiken nagyon éles meccsek vannak – bár az idei őszi, Tompa elleni rangadónk éppenséggel nem ütötte meg a rangadó szintet, nem a Tompa hibájából –, és azok vonzzák igazán a közönséget is. A Tompa, a Kelebia, ezek a mi igazi riválisaink. Azt ugyanakkor máris hozzátenném, hogy ezek a csapatok ősi riválisok ugyan, de rengeteg baráti szál is összeköti ezeket a csapatokat.
– Fussuk vázlatosan végig az idei őszi teljesítményeteket. Hazai vereség, győzelem Sükösdön, azt követi két vereség hazai pályán, döntetlen Kelebián, majd a múlt hétvégén győzelem Bácsborsódon. Érdekes mintázatot ad ki ez a kép, mintha nemhogy nem előny, hanem hátrány lenne a hazai pálya.
– Mi tagadás, ebből az eredménysorból is látszik, hogy meglehetősen rapszodikusan szerepel a csapat. Ennek is tudom az okát: nagyon keveset edzünk. Innentől nem tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani a társaság. Nagyon örülünk a borsódi bravúrnak, az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy a borsódi meccsen sem sikerült túl jól az első félidőnk, nem volt rendben, amit a pályán műveltünk. Gól nem esett az első játékrészben, de volt néhány ziccere a hazai csapatnak, ha azokból egyet-kettőt értékesítenek, egy szót se szólhattunk volna. A második félidőben aztán feljavult a társaság, és végül megérdemelt győzelmet arattunk. Hogy mégis miért ilyen rapszodikus a szereplésünk? Nagyon keveset edzünk. Illetve tartunk ugyan heti egy edzést, de mi tagadás, az edzéslátogatottság katasztrofális. Persze egy amatőr csapatnál nem is lehet elvárni, hogy a munkahelyet, a családot a foci mögé sorolja egy-egy játékos. Nem is az a gond, hogy nem akarnak, hanem hogy nem tudnak edzésre járni. Márpedig ha négyen vagyunk, akkor igencsak korlátozottak a lehetőségek. Az edzést persze megtartom én négy embernek is, de nem tudunk csapatrészeket összecsiszolni, taktikákat begyakorolni, így a mérkőzéseken ad hoc megoldások születnek. Több kevesebb sikerrel. Borsódon éppen több sikerrel. Tehát az edzéshiány és a fizikai állapot az oka a csapat rapszodikusságának. A meccsek előtt nem kiszámítható, hogy ki milyen állapotban érkezik, mentálisan, fizikailag. Meggyőződésem, hogy a srácokban benne lenne egy sokkal jobb eredmény, ha edzenének.
– Milyen a csapat életkori összetétel tekintetében? És mennyiben alkotják helyiek a keretet?
– Ami a helyiek arányát illeti, jelenleg olyan hatvan-negyven százalékban kisszállási lakosok alkotják a csapatot. Volt már, amikor alacsonyabb volt ez az arány, de volt, amikor magasabb. Viszonylag fiatal a csapatunk, egy gyors fejszámolás után olyan 24-25 évre tenném az átlagéletkort. Egyszóval nem idős a gárda, a 48 éves, nagy tapasztalatokkal rendelkező Krepsz Feri húzza föl az átlagot, de örülünk, hogy nálunk játszik és még bírja, hiszen a kora dacára mindmáig a védelem oszlopa és az egyik kedvenc.
– Ha ez nem is edzésen nyilvánul meg, de egyébként a közösség?
– A közösség az maximálisan jó, hiszen a miénk egy igazi jó baráti közösség. Vigyázunk is nagyon rá. A csapat belső magja egy igazi baráti kör, ezt a magot nagyon szeretnénk együtt tartani addig, amíg az első fecskék föl nem jönnek az utánpótlásból. Akkor lehetnénk igazán jó csapat, és még nagyobb közösség. Négy éve van utánpótlásunk (U7-es, U9-es, U11-es, U14-es csapatok), és négyen vagyunk rájuk olyan edzők, akiknek a szükséges végzettségük is megvan. Malustyik Máté, Horváth Kristóf, Szabó Zsolt és jómagam. A csapatok nincsenek elosztva, közösen tartjuk az edzéseket, illetve váltogatjuk egymást. Egyszóval meggyőződésem, hogy ha majd az U14-es csapatból elkezdenek följönni a játékosok, annak olyan szempontból is lesz jelentősége, hogy már nem csak önképzett, azaz autodidakta megyei focisták alkotják majd a csapatot, hanem olyanok is, akik már tanulták is a labdarúgást. Tapasztalatból beszélek, hiszen látom, hogy az U14-es csapatnál a begyakorolt dolgok igenis működnek.
– A csapat tehát rapszodikus, de vajon rapszodikus a szurkolótábora is?
– Szerencsére egyre többen vannak a drukkerek. Hajdanában, amikor még az NB III.-ban vagy a vármegye egyben szerepeltünk, teli volt a pálya. Azok az idők persze nem térnek vissza, de az idén, a Tompa elleni rangadón már nagyon sokan kijöttek biztatni a csapatot. Reméljük, hogy minél többen ki is tartanak mellettünk, sőt, hogy a számuk csak gyarapodik, ahogy az utánpótláscsapatok számának a növekedésével az igazolt labdarúgóink száma is.
– A helyezés illetően van bármilyen célkitűzés a csapat előtt?
– A már említett okok miatt konkrét célkitűzés nincsen. De azt talán mondanom sem kell, hogy szeretnénk minél több meccset nyerni, minél gyakrabban jó teljesítményt nyújtani és a szurkolóinknak örömöt szerezni.
– Nem ígérkezik könnyűnek az e hétvégi, Bajaszentistván elleni hazai meccs, de feltételezem, hogy borítani akarjátok az eddigi sormintát. Azaz: nem az ötödik hazai vereségre hajtotok.
– Kemény ellenfél a Bajaszentistván, de természetesen nagyon szeretnénk itthon tartani mind a három pontot. Némi bizakodással tölt el, hogy éppen ezen a héten már majdnem egy csapatnyi játékos volt edzésen, úgyhogy érdemi munkát tudtunk végezni. Egy fecske persze nem csinál nyarat, tehát nem egy edzés miatt nőttek az esélyeink a Bajaszentistván ellen, az viszont látható, hogy a borsódi győzelem meghozta a kedvet a játékhoz, és a győzelemhez elengedhetetlen lelkesedést.
