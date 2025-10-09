október 9., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Ezredest avatott a Kiskunmajsai KC

Címkék#MKSZ#Tabajdi Ber#kézilabda#Kiskunmajsai KC

Tabajdi Berta nem akármilyen számhoz érkezett. A Kiskunmajsai KC női csapatának játékosa elérte az 1000 gólos álomhatárt.

Nyitray András

A Kiskunmajsa KC  számolt be róla hivatalos Facebook-oldalán, hogy a női együttes játékosa, Tabajdi Berta 1000 gólig jutott. A Vadmacskák játékosa 2012 óta tagja a csapatnak, azóta az MKSZ statisztikái szerint 193 mérkőzésen lépett pályára, és egészen elképesztő, 1007 gólos mérleget tudhat magáénak. A 5.2 gólos meccsenkénti átlag is megsüvegelendő, és a klub az is hozzátette, hogy a jubileumi találatot a Soltvadkert elleni hazai mérkőzésen érte el. A Kiskunmajsai KC jól kezdte a vármegyei I. osztály küzdelmeit, hiszen két kör után hibátlan, szombaton 19 órakor pedig Kalocsán vív rangadót. 

A Kiskunmajsai KC játékosa, Tabajdi Berta
A Kiskunmajsai KC játékosa, Tabajdi Berta büszke lehet góltermésére
Fotó: Kiskunmajsai KC Facebook-oldala

 

