Ezredest avatott a Kiskunmajsai KC

A Kiskunmajsa KC számolt be róla hivatalos Facebook-oldalán, hogy a női együttes játékosa, Tabajdi Berta 1000 gólig jutott. A Vadmacskák játékosa 2012 óta tagja a csapatnak, azóta az MKSZ statisztikái szerint 193 mérkőzésen lépett pályára, és egészen elképesztő, 1007 gólos mérleget tudhat magáénak. A 5.2 gólos meccsenkénti átlag is megsüvegelendő, és a klub az is hozzátette, hogy a jubileumi találatot a Soltvadkert elleni hazai mérkőzésen érte el. A Kiskunmajsai KC jól kezdte a vármegyei I. osztály küzdelmeit, hiszen két kör után hibátlan, szombaton 19 órakor pedig Kalocsán vív rangadót.

A Kiskunmajsai KC játékosa, Tabajdi Berta büszke lehet góltermésére

Fotó: Kiskunmajsai KC Facebook-oldala