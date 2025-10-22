Sikeresen szerepeltek a hazai és külföld versenyeken a félegyházi birkózók

Csepelen, a Kozma István Birkózó Akadémián, az U10-es és U11-es Szabadfogású Diákolimpiai Bajnokságon hárman léptek szőnyegre a kiskunfélegyházi birkózók közül Ván Jenő vezetésével és mindhárman dobogóra is állhattak. A 10 éves, 38 kilogrammos Sárkány Dominik három remek győzelemmel jutott a döntőbe, ahol szoros eredmény után ezüstérmet szerzett. Bárány-Almási Ádám és Kotroczó Levente Dániel a 11 évesek között szerzett bronzérmet, előbbi a 46, utóbbi az 54 kilogrammos súlycsoportban.

A diákolimpián is szép sikereket értek el a kiskunfélegyházi birkózók. A képen (balról-jobbra): Bárány-Almási Ádám, Kotroczó Levente Dániel, Sárkány Dominik és Ván Jenő edző

Fotó: Beküldött fotó

Külföldön is sikeresek a kiskunfélegyházi birkózók

Bárány-Almási Bianka a németországi Odera-Frankfurtban győzött az U17, 73 kilogrammos súlycsoportjában. Ezt követően a hét többi napján edzőtáborban vehet részt, kiváló német birkózók társaságában.

Magyarkanizsán két U17-es fiú versenyzett. Közülük Bárány-Almási Tamás négy győztes és egy vesztes mérkőzéssel második helyen végzett.

A Korondra ellátogatott birkózók

Fotó: Beküldött fotó

Egy népes delegáció Korondon tett látogatást, ahol a falu olimpiai bajnokának, Lőrincz Mártonnak a születésnapja alkalmából, első alkalommal megrendezett emlékversenyen és edzőtáborban vettek részt a legfiatalabbak, Molnos Norbert és Szabó József vezetésével. A táborban hasznos tapasztalatokat szereztek, a versenyen pedig kiváló eredményeket értek el. Aranyérmesek: Kotroczó Csenge, Dobák Luca, Kozák Letícia, Malitsek Vanessza, Bódi Milán és Bobor Dominik. Ezüstérmesek: Válik Aliz, Rácz Boglárka, László Eszter, Ocskó-Almási Tamás és Kalmár Áron. Bronzérmes: Toldi Miklós. Bakó Dáriusz és Bódi Bence ötödik lett. Legjobb külföldi birkózónak felajánlott különdíjat Bobor Dominik érdemelte ki. Csapatban a Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület a második helyen végzett.