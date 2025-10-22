október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

46 perce

Sikeresen szerepeltek a hazai és külföld versenyeken a félegyházi birkózók

Címkék#Kozma István Birkózó Akadémia#verseny#birkózás

A Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület sportolói több versenyen is részt vettek az elmúlt hétvégén. Nemcsak itthon, de a határon túl is és sikeresen szerepeltek mindenhol a kiskunfélegyházi birkózók.

Szentirmay Tamás

Csepelen, a Kozma István Birkózó Akadémián, az U10-es és U11-es Szabadfogású Diákolimpiai Bajnokságon hárman léptek szőnyegre a kiskunfélegyházi birkózók közül Ván Jenő vezetésével és mindhárman dobogóra is állhattak. A 10 éves, 38 kilogrammos Sárkány Dominik három remek győzelemmel jutott a döntőbe, ahol szoros eredmény után ezüstérmet szerzett. Bárány-Almási Ádám és Kotroczó Levente Dániel a 11 évesek között szerzett bronzérmet, előbbi a 46, utóbbi az 54 kilogrammos súlycsoportban.

a kiskunfélegyházi birkózók: Bárány-Almási Ádám, Kotroczó Levente Dániel, Sárkány Dominik és Ván Jenő edző
A diákolimpián is szép sikereket értek el a kiskunfélegyházi birkózók. A képen (balról-jobbra): Bárány-Almási Ádám, Kotroczó Levente Dániel, Sárkány Dominik és Ván Jenő edző
Fotó: Beküldött fotó

Külföldön is sikeresek a kiskunfélegyházi birkózók

Bárány-Almási Bianka a németországi Odera-Frankfurtban győzött az U17, 73 kilogrammos súlycsoportjában. Ezt követően a hét többi napján edzőtáborban vehet részt, kiváló német birkózók társaságában.

Magyarkanizsán két U17-es fiú versenyzett. Közülük Bárány-Almási Tamás négy győztes és egy vesztes mérkőzéssel második helyen végzett.

A Korondra ellátogatott birkózók
Fotó: Beküldött fotó

Egy népes delegáció Korondon tett látogatást, ahol a falu olimpiai bajnokának, Lőrincz Mártonnak a születésnapja alkalmából, első alkalommal megrendezett emlékversenyen és edzőtáborban vettek részt a legfiatalabbak, Molnos Norbert és Szabó József vezetésével. A táborban hasznos tapasztalatokat szereztek, a versenyen pedig kiváló eredményeket értek el. Aranyérmesek: Kotroczó Csenge, Dobák Luca, Kozák Letícia, Malitsek Vanessza, Bódi Milán és Bobor Dominik. Ezüstérmesek: Válik Aliz, Rácz Boglárka, László Eszter, Ocskó-Almási Tamás és Kalmár Áron. Bronzérmes: Toldi Miklós. Bakó Dáriusz és Bódi Bence ötödik lett. Legjobb külföldi birkózónak felajánlott különdíjat Bobor Dominik érdemelte ki. Csapatban a Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület a második helyen végzett.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu