Ökölvívás

1 órája

Érmekkel tértek haza a KESI bunyósai

Címkék#bajnokság#sportiskola#KESI#ökölvívás#érem

Október 2. és 5. között rendezték meg Hajdúhadházán az U13-as és U17-es korosztály számára az országos bajnokságot. A kecskeméti KESI két ökölvívóval képviseltette magát az U17-es korosztályban, mindketten, Burai Adrián és Csikós Alex, éremmel tértek haza.

Vincze Miklós

A kecskeméti sportiskola (KESI) két versenyzővel nevezett az U17-es országos bajnokságra, Burai Adrián a 46, Csikós Alex pedig a 75 kilogrammos súlycsoportban indult.

Érmekkel tértek haza a KESI bunyósai
A KESI küldöttsége. Balról: Csikós Alex, Németh János vezetőedző, Burai Adrián Dominik
Forrás: KESI

A 75 kilogrammban Csikós Alex egészen az elődöntőig jutott. 

– Alex nagyon szépen helytállt az elődöntőben – mondta Németh János, a KESI vezetőedzője. – A válogatott Domján Alexszel került szembe a döntőbe jutásért vívott mérkőzésen, és alaposan kitett magáért, csak megosztott pontozással kapott ki – tette hozzá a mester. Csikós Alex így bronzérmes lett. 

Burai Adrián Dominik a 46 kilogrammos súlycsoportban egészen a döntőig menetelt. A döntőben egy a végletekig kiélezett, szoros mérkőzésen szenvedett vereséget Homai Patriktól.

A KESI sportolói kihozták magukból a maximumot

– Maximálisan elégedett vagyok a srácokkal, ezen a tornán kihozták magukból a jelenlegi maximumot – értékelte bunyósai teljesítményét Németh János.

– Mindketten nagyon kemény mérkőzéseket vívtak, nagyon megküzdöttek, nem adták olcsón a bőrüket, alaposan megdolgoztak az érmeikért, nagyon örülök annak, hogy érmekkel térhetnek haza. 

