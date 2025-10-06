Érmekkel tértek haza a KESI bunyósai

A kecskeméti sportiskola (KESI) két versenyzővel nevezett az U17-es országos bajnokságra, Burai Adrián a 46, Csikós Alex pedig a 75 kilogrammos súlycsoportban indult.

A KESI küldöttsége. Balról: Csikós Alex, Németh János vezetőedző, Burai Adrián Dominik

Forrás: KESI

A 75 kilogrammban Csikós Alex egészen az elődöntőig jutott.

– Alex nagyon szépen helytállt az elődöntőben – mondta Németh János, a KESI vezetőedzője. – A válogatott Domján Alexszel került szembe a döntőbe jutásért vívott mérkőzésen, és alaposan kitett magáért, csak megosztott pontozással kapott ki – tette hozzá a mester. Csikós Alex így bronzérmes lett.

Burai Adrián Dominik a 46 kilogrammos súlycsoportban egészen a döntőig menetelt. A döntőben egy a végletekig kiélezett, szoros mérkőzésen szenvedett vereséget Homai Patriktól.

A KESI sportolói kihozták magukból a maximumot

– Maximálisan elégedett vagyok a srácokkal, ezen a tornán kihozták magukból a jelenlegi maximumot – értékelte bunyósai teljesítményét Németh János.

– Mindketten nagyon kemény mérkőzéseket vívtak, nagyon megküzdöttek, nem adták olcsón a bőrüket, alaposan megdolgoztak az érmeikért, nagyon örülök annak, hogy érmekkel térhetnek haza.

