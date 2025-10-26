október 26., vasárnap

24 perce

Kern Martin megszerezte első NB I-es gólját, két Bács-Kiskun vármegyei találat Felcsúton

Címkék#Kern Martin#labdarúgás#Puskás Akadémia

Kiskunhalas újabb NB I-es gólszerzőt adott a magyar labdarúgásnak. A Puskás Akadémiában szereplő Kern Martin első élvonalbeli találatát jegyezte a hétvégén a Puskás Akadémia–MTK mérkőzésen.

Vincze Miklós

Döntetlenre mentette szombaton a Puskás Akadémia az MTK elleni hazai meccset az NB I. 10. fordulójában úgy, hogy a 6. perctől emberhátrányban játszott. A vezető gólt a kiskunhalasi Kern Martin szerezte: a 14. percben állt be, és három perccel később, Maceiras jobb oldali beadását követően az ötös sarkáról okosan és pontosan a kapu bal felső sarkába fejelt.

Kern Martin a labdával
Kern Martin megszerezte első NB I-es gólját
Forrás: Puskás Akadémia

A Szilády RFC-től a Puskás Akadémia–MTK mérkőzésig

19 éves Kern Martin a Szilády RFC neveltje, majd a Puskás Akadémiához igazolt. 2024 nyarán az osztrák Sturm Graz szerződtette, 2025 augusztusában pedig hosszú távú szerződéssel visszatért Felcsútra.

Kern Martin hatalmas örömmel nyilatkozott

– Örülök, hogy megszereztem az első gólomat – nyilatkozta a klub Instagram-oldalának. – Bár a fejjáték nem az erősségem, boldog vagyok, hogy így tudtam segíteni a csapatot. Nagyon nehéz mérkőzés volt, emberhátrányban, de örülök, hogy beszállhattam, és hozzá tudtam tenni akár a góllal, akár a védekező-támadó munkámmal.

Remekelnek a Bács-Kiskun vármegyei játékosok

Érdekesség, hogy az MTK egyenlítő gólját szintén Bács-Kiskun vármegyei játékos, a 19 éves kecskeméti Átrok Zalán szerezte, neki ez volt a harmadik találata az első osztályban. Így a felcsúti döntetlenhez két Bács-Kiskun vármegyei futballista gólja kellett.

Szélsőségesen elfogult – és elborult – Bács-Kiskun vármegyei szurkolói szemmel a mérkőzés eredménye tehát így is összefoglalható: az NB I 11. fordulójában, a Felcsút–MTK meccsen a gólok tekintetében az eredmény valójában Kiskunhalas–Kecskemét 1–1.

