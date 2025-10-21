Vármegye három: a Déli csoportban előzött a Kelebia

A Déli csoportban változás történt a tabella élén. A korábbi éllovas Érsekcsanád a Tompát fogadta, a vendégcsapat 2-1-re nyerte a rangadót. A Csanád botlását kihasználta a Kelebia, amely Bajaszentistvánon tudott győzni 2-1-re, így átvette a vezetést. A hétvégét megelőzően egy csapat volt már csak százszázalékos a vármegyei harmadosztályú mezőnyben, a Ladánybene az Északi csoportban. A 9. fordulót követően nem maradt már hibátlan csapat, miután a Ladánybene egy parádés mérkőzésen 5-5-ös döntetlenre végzett a Fülöpszállás vendégeként. A Közép csoportban a Bócsa nyerte meg a Vadkert FC elleni szomszédvári derbit, méghozzá tekintélyes különbséggel, 4-0 arányban. Nyugaton továbbra is megállíthatatlan a Harta II., ezúttal a Dunavecsét győzte le 5-0-ra. 13-2 arányban győzte le a Hajóst az Uszód, a hazai csapatban Medovy Arnold négyszer volt eredményes.

A Déli csoport újdonsült listavezetője, a Kelebia

Fotó: Szögi Máté István

A Kelebia az élre állt

Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Csátalja SE 3-2, Felsőszentiván-Kenderes SE Bátmonostor 3-1, Tataháza SE-Sükösd SC 4-6, Érsekcsanádi KSKE-Tompai SE 1-3, Bajaszentistváni SK-Kelebia SE 1-2, BEKO FC Dávod-Hercegszántói FC 3-1, Madarasi SE-Bácsbokodi SK 1-4. A Garai KSE-Kisszállási SC mérkőozést december 14-ére halasztották.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Ladánybenei LC 5-5, Jakabszállás KSE-Vasutas SK 3-1, Katonatelepi SE-TMSE Tiszaug 4-0, Szabadszállás VSE-Tiszaalpári SE 2-5, Izsáki Építő SE-Kerekegyházi SE II. 5-2, Pálmonostora SE-Fülöpjakab SE 7-1, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Helvéciai SE 7-0.

Vármegye III., Közép csoport: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Császártöltési EFSK félbeszakadt. Csólyospálos II.-Kiskőrösi LC II. 4-1, Balotaszállási FC-Kiskunmajsa FC 1-3, Kecel FC II.-Jászszentlászlói SE 3-2, Bócsa-Market Bócsai SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC 4-0.

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Dunavecsei SE 5-0, Bátyai SE-Főnix SE Foktő 3-0, Szakmári KSE-Szentmárton SE 3-3, Apostag KSE-Dunapataji KSE 1-6, Uszód KSE-Hajós FC 13-2, Solti FC-Fajsz SE 3-2, Dunaszentbenedek KSE-Dunaegyháza SE 2-3.