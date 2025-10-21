október 21., kedd

Vármegye három: a Déli csoportban előzött a Kelebia

A hétvégén a 9. fordulót rendezték meg a vármegye harmadosztályú bajnokság Déli és Északi csoportjában. A Közép és Nyugati csoportban a 7. kör mérkőzéseit vívták meg a csapatok. A Déli csoportban változás történt a tabella élén, a Kelebia vette át a vezetést.

Vincze Miklós

A Déli csoportban változás történt a tabella élén. A korábbi éllovas Érsekcsanád a Tompát fogadta, a vendégcsapat 2-1-re nyerte a rangadót. A Csanád botlását kihasználta a Kelebia, amely Bajaszentistvánon tudott győzni 2-1-re, így átvette a vezetést. A hétvégét megelőzően egy csapat volt már csak százszázalékos a vármegyei harmadosztályú mezőnyben, a Ladánybene az Északi csoportban. A 9. fordulót követően nem maradt már hibátlan csapat, miután a Ladánybene egy parádés mérkőzésen 5-5-ös döntetlenre végzett a Fülöpszállás vendégeként. A Közép csoportban a Bócsa nyerte meg a Vadkert FC elleni szomszédvári derbit, méghozzá tekintélyes különbséggel, 4-0 arányban. Nyugaton továbbra is megállíthatatlan a Harta II., ezúttal a Dunavecsét győzte le 5-0-ra. 13-2 arányban győzte le a Hajóst az Uszód, a hazai csapatban Medovy Arnold négyszer volt eredményes. 

a kelebia csapata
A Déli csoport újdonsült listavezetője, a Kelebia
Fotó: Szögi Máté István

A Kelebia az élre állt

Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Csátalja SE 3-2, Felsőszentiván-Kenderes SE Bátmonostor 3-1, Tataháza SE-Sükösd SC 4-6, Érsekcsanádi KSKE-Tompai SE 1-3, Bajaszentistváni SK-Kelebia SE 1-2, BEKO FC Dávod-Hercegszántói FC 3-1, Madarasi SE-Bácsbokodi SK 1-4. A Garai KSE-Kisszállási SC mérkőozést december 14-ére halasztották. 

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Ladánybenei LC 5-5, Jakabszállás KSE-Vasutas SK 3-1, Katonatelepi SE-TMSE Tiszaug 4-0, Szabadszállás VSE-Tiszaalpári SE 2-5, Izsáki Építő SE-Kerekegyházi SE II. 5-2, Pálmonostora SE-Fülöpjakab SE 7-1, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Helvéciai SE 7-0.

Vármegye III., Közép csoport: Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Császártöltési EFSK félbeszakadt. Csólyospálos II.-Kiskőrösi LC II. 4-1, Balotaszállási FC-Kiskunmajsa FC 1-3, Kecel FC II.-Jászszentlászlói SE 3-2, Bócsa-Market Bócsai SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC 4-0.

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Dunavecsei SE 5-0, Bátyai SE-Főnix SE Foktő 3-0, Szakmári KSE-Szentmárton SE 3-3, Apostag KSE-Dunapataji KSE 1-6, Uszód KSE-Hajós FC 13-2, Solti FC-Fajsz SE 3-2, Dunaszentbenedek KSE-Dunaegyháza SE 2-3. 

Vármegye III., Déli csoport

1. KELEBIA 9 8 1 0 22-6 25

2. TOMPA 9 8 0 1 22-6 24

3. ÉRSEKCSANÁD 9 7 1 1 48-8 22

4. BÁCSBORSÓD 9 5 1 3 27-19 16

5. BÁCSBOKOD 9 5 1 3 24-21 16

6. DÁVOD 9 4 3 2 18-17 15

7. FELSŐSZENTIVÁN 8 4 2 2 24-12 14

8. BAJASZENTISTVÁN 8 4 1 3 24-9 13

9. GARA 8 4 0 4 35-20 12

10. SÜKÖSD 9 3 1 5 19-28 10

11. MADARAS 9 3 0 6 21-22 9

12. HERCEGSZÁNTÓ 9 3 0 6 17-18 9

13. KISSZÁLLÁS 7 2 2 3 13-17 8

14. KENDERES SE 9 1 1 7 16-44 4

15. CSÁTALJA 8 1 0 7 9-21 3

16. TATAHÁZA 9 0 0 9 11-82 0

Vármegye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25

2. PÁLMONOSTORA 8 7 1 0 31-12 22

3. IZSÁK 8 6 0 2 22-12 18

4. KATONATELEP 9 5 1 3 25-19 16

5. VASUTAS SK 9 4 2 3 29-20 14

6. SC HÍRÖS-ÉP II. 7 4 1 2 20-5 13

7. TISZAALPÁR 9 4 1 4 29-25 13

8. TISZAUG 8 4 0 4 17-20 12

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 8 2 3 3 29-26 9

10. KEREKEGYHÁZA II. 8 2 2 4 25-22 8

11. BALLÓSZÖG 8 2 1 5 13-26 7

12. FÜLÖPJAKAB 8 2 0 6 23-40 6

13. JAKABSZÁLLÁS 8 2 0 6 13-35 6

14. HELVÉCIA 8 1 2 5 9-30 5

15. SZABADSZÁLLÁS 9 1 1 7 10-31 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC 7 5 1 1 20-11 16

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 6 5 0 1 22-7 15

3. KISKUNMAJSA 7 4 2 1 33-11 14

4. KECEL II. 6 4 2 0 15-6 14

5. KISKŐRÖS II. 7 3 1 3 21-12 10

6. BÓCSA 5 3 0 2 14-8 9

7. KASKANTYÚ 5 2 0 3 18-13 6

8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 6 2 0 4 18-18 6

9. BALOTASZÁLLÁS 6 1 0 5 10-21 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 6 1 0 5 4-33 3

11. KISKUNHALAS 5 0 0 5 2-37 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. HARTA II. 7 6 1 0 33-5 19

2. SZAKMÁR 7 5 1 1 29-136 16

3. BÁTYA 7 5 1 1 20-11 16

4. DUNAPATAJ 7 5 0 2 25-10 15

5. USZÓD 6 4 0 2 30-14 12

6. SZENTMÁRTON 7 3 2 2 26-9 11

7. DUNAEGYHÁZA 7 3 1 3 19-24 10

8. SOLT 7 3 0 4 15-22 9

9. DUNAVECSE 7 2 2 3 9-21 8

10. FAJSZ 7 2 0 5 15-26 6

11. HAJÓS 7 2 0 5 16-32 6

12. APOSTAG 7 1 2 4 15-24 5

13. FOKTŐ 7 1 2 4 10-22 5

14. DUNASZENTBENEDEK 6 0 0 6 5-34 0

