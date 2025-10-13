október 13., hétfő

Labdarúgás

1 órája

A hetedik korábbi KTE játékos remekelt már a válogatottban

Címkék#Lukács Dániel#Tóth Barna#labdarúgás#KTE

Az örmények ellen gólt szerző Lukács Dániel már a 7. olyan játékos, aki Kecskeméten robbant be korábban, majd válogatott lett. A Kecskeméti TE az utóbbi tíz esztendőben nem unatkozik, hiszen a klub hatalmas mélységből óriási magasságba is eljutott, de nemcsak csapatként, hanem egyénileg is sikeres is időszak volt ez a lila-fehérek számára.

Nyitray András

A Kecskeméti TE 2015-ben még a kizárás sorsára jutott, ezt követően 7 év kellett, mire a klub újra eljutott az élvonalba. Ezzel a leggyorsabban érte ezt el a kizárt csapatok közül, másrészt tündérmesébe illő módon, hiszen NB III-as újoncként senki nem várta a csapattól, hogy egyből fel is jut az NB I-be. A KTE erre rátett még egy lapáttal, hiszen azonnal ezüstérmes lett az NB I-ben, s noha két évvel később kiesett, ezeket az erőn felüli eredményeket és élményeket már senki sem veszi el a kecskemétiektől és szurkolóiktól.

A Kecskeméti TE játékosa meccs közben
A Kecskeméti TE korábbi játékosai közül Lukács Dániel a 7., aki bemutatkozott a válogatottban
Fotó: mlsz.hu

A kiugró szereplés a játékosok ázsióját is emelte természetesen, és sorra elkezdtek érkezni a válogatott meghívók is. Az elsőt Szalai Gábor kapta még 2023 májusában, akinek aztán ki kellett várnia a debütálást, hiszen erre már 2025 júniusában, az FTC játékosaként volt lehetősége. Gyorsan lettek azonban követői, hiszen Szuhodovszki Soma, majd Horváth Krisztofer is címeres mezt ölthetett, utóbbi a 2024-es Európa-bajnokságra is utazhatott, ott azonban sérülés miatt nem tudott pályára lépni.

Nikitscher Tamás is a KTE játékosaként kapott először meghívót, és tavaly ősszel alapember volt Marco Rossi csapatában a Nemzetek Ligájában. Télen Kecskemétről a spanyol élvonalba került, ám a Valladolid kiesése után eligazolt a portugál élvonalba, jelenleg a Rio Ave játékosa.

Akadnak olyanok is, akik Kecskeméten robbantak be korábban, de a válogatott meghívó már új klubjukban érkezett meg hozzájuk. Így járt tavaly ősszel Szűcs Kornél, aki az angol Plymouth-hoz tette át székhelyét a KTE-től, illetve a már Pakson futballozó Tóth Barna, valamint a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel, aki a 7. korábbi KTE-s immáron a sorban. 

Meg kell említeni Botka Endre nevét is a teljesség kedvéért, aki tavasszal kölcsönben szerepelt Kecskeméten, de ő kilóg a sorból, hiszen már Eb-ket is megjárt a nemzeti a csapattal korábban, tehát nem Kecskeméten fedezte úgymond fel a szövetségi kapitány. Bár Rossi a törökök elleni meccsekre behívta korábban a KTE-től, sérülés miatt nem lépett pályára. 

A Kecskeméti TE korábbi játékosai felemás utat jártak be

Ami az összképet illeti, felemás utat jártak be nemzeti színekben az említett játékosok. A Debrecenben futballozó Szuhodovszki új klubjában nehezen melegedett be, idén ráadásul a helyéért is küzd a DVSC-ben, így jó ideje nem kap meghívót, ahogy az Európa-bajnokság után az Újpesthez igazoló Horváth Krisztofer sem. Szalai Gábor hiába alapember a Ferencvárosban, posztján hatalmas a konkurencia, elég csak Szalai Attilát és Dárdai Mártont megemlíteni a bal oldali belső védők közül, a mostani keretben nem is számolt vele Marco Rossi, igaz, előtte ott volt. Nikitscher Tamás felemás tavaszt futott Spanyolországban, majd a kiesés és az elhúzódó klubváltás után még új csapatánál is meg kell szilárdítania helyét, így a vb-selejtezőkről hiányzott. Szűcs Kornélt sérülés is hátráltatta ősszel, így objektív okokból sem számíthatott rá a kapitány.

Tóth Barna és Lukács Dániel viszont élvezi a bizalmat, mindketten debütálhattak meghívásuk után, utóbbi pedig ezt győztes góllal hálálta meg Magyarország – Örményország találkozón. Kedden Portugália – Magyarország csatával jön a folytatás, ahol akár gyarapíthatják is meccseik, góljaik számát, de reálisan nem kérdés, már a magyar pontszerzés is bravúr lenne idegenben, és alighanem az eltiltását letöltő Varga Barnabás lesz majd a csatár. 

