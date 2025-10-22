A KTE LA két korosztálya is versenyben a bajnoki címért

U12-től U19-ig a Kecskeméti TE minden korosztályos csapata bajnoki meccset játszott hétvégén. Az akadémia szekcióban az U16 rangadót veszített a Mészöly Focisuli ellen, az U15 viszont nyert, így már 6 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot.

A Kecskeméti TE U15 máris nagyobb előnyt szerzett

Fotó: Nyitray András

Az U16-os bajnokságban a KTE LA a Mészöly Fociusli ellenében csak egy 91. percben kapott góllal maradt alul, ezzel együtt továbbra is 3. helyen áll, hátránya csupán négy pont a riválistól. Az U15 ugyanakkor nyert hazai pályán Mosonmagyaróvár ellen, és ez azt jelenti, hogy 6 pontos előnnyel vezeti a tabellát nyolc forduló után. Mindkét gárda az Alap csoportban szerepel, és a bajnok feljut a legmagasabb szinten lévő Kiemelt ligába. Amióta ebben a rendszerben zajlanak a korosztályos bajnokságok, a KTE még nem szerepelt ebben a bajnokságban, így mindenképpen történelmi tett lenne az akadémia életében, ha ez sikerülne.

A Kecskeméti TE LA hétvégi eredményei

U19: Szolnok – KTE LA 1-1 (1-0)

KTE: Sólya – Varga J. (Petrovits 64.), Vincze, Ónodi, Iványi, Kovács M., Hajma (Kaldenecker 46.), Fajt, Tóth F., Köblös, Lőrincz (Hegedűs 46.). Vezetőedző: Lóczi Péter

Gól: Finta (25.) ill. Kaldenecker (47.)

Lóczi Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, helyzetet alakítottunk ki egyből, majd több átlövéssel és pontrúgással veszélyeztettük a hazaiak kapuját. Egy egyéni könnyelműség miatt hátrányba kerültünk, de nem adtuk fel, jó játékkal és hatalmas küzdéssel ki tudtunk egyenlíteni. Sőt, a mérkőzés végén még a győzelem megszerzése is összejöhetett volna, ha egy kicsit koncentráltabbak vagyunk. Büszke vagyok a csapatra, nagyon akarták a srácok a sikert. Most is öt darab U17-es korú játékos lépett pályára, külön köszönet nekik, hogy rendszeresen segítik csapatunkat!

U17: KTE LA – DEAC 6-2 (6-0)

KTE: Kálmán – Lippai (Csorba 76.), Filus (Gartner 69.), Brada, Mátyás, Varga J., Somodi, Baranyi (Csernák 56.), Pál (Beck 56.), Kaldenecker, Mező (Petrovits 76.). Vezetőedző: Csima Gyula

Gól: Tóth B. (10. – öngól), Pál (13.), Varga J. (25., 41.), Kaldenecker (31., 45.) ill. Hegedűs (51.), Vass (72.)