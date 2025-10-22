október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A KTE LA két korosztálya is versenyben a bajnoki címért

Címkék#KTE LA#lóczi Péter#Kecskeméti TE#labdarúgás

Bár még nagyon az idény elején tartunk, Kecskeméten két korosztályos gárda is országos bajnoki címért küzd. A Kecskeméti TE U16-os és U15-ös együttese nagyon elkapta a rajtot, utóbbi már 6 pontos előnnyel vezet.

Nyitray András

U12-től U19-ig a Kecskeméti TE minden korosztályos csapata bajnoki meccset játszott hétvégén. Az akadémia szekcióban az U16 rangadót veszített a Mészöly Focisuli ellen, az U15 viszont nyert, így már 6 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. 

A Kecskeméti TE U15ös csapata
A Kecskeméti TE U15 máris nagyobb előnyt szerzett
Fotó: Nyitray András

Az U16-os bajnokságban a KTE LA a Mészöly Fociusli ellenében csak egy 91. percben kapott góllal maradt alul, ezzel együtt továbbra is 3. helyen áll, hátránya csupán négy pont a riválistól. Az U15 ugyanakkor nyert hazai pályán Mosonmagyaróvár ellen, és ez azt jelenti, hogy 6 pontos előnnyel vezeti a tabellát nyolc forduló után. Mindkét gárda az Alap csoportban szerepel, és a bajnok feljut a legmagasabb szinten lévő Kiemelt ligába. Amióta ebben a rendszerben zajlanak a korosztályos bajnokságok, a KTE még nem szerepelt ebben a bajnokságban, így mindenképpen történelmi tett lenne az akadémia életében, ha ez sikerülne. 

A Kecskeméti TE LA hétvégi eredményei

U19: Szolnok – KTE LA 1-1 (1-0)

KTE: Sólya – Varga J. (Petrovits 64.), Vincze, Ónodi, Iványi, Kovács M., Hajma (Kaldenecker 46.), Fajt, Tóth F., Köblös, Lőrincz (Hegedűs 46.). Vezetőedző: Lóczi Péter

Gól: Finta (25.) ill. Kaldenecker (47.)

Lóczi Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, helyzetet alakítottunk ki egyből, majd több átlövéssel és pontrúgással veszélyeztettük a hazaiak kapuját. Egy egyéni könnyelműség miatt hátrányba kerültünk, de nem adtuk fel, jó játékkal és hatalmas küzdéssel ki tudtunk egyenlíteni. Sőt, a mérkőzés végén még a győzelem megszerzése is összejöhetett volna, ha egy kicsit koncentráltabbak vagyunk. Büszke vagyok a csapatra, nagyon akarták a srácok a sikert. Most is öt darab U17-es korú játékos lépett pályára, külön köszönet nekik, hogy rendszeresen segítik csapatunkat!

U17: KTE LA – DEAC 6-2 (6-0)

KTE: Kálmán – Lippai (Csorba 76.), Filus (Gartner 69.), Brada, Mátyás, Varga J., Somodi, Baranyi (Csernák 56.), Pál (Beck 56.), Kaldenecker, Mező (Petrovits 76.). Vezetőedző: Csima Gyula

Gól: Tóth B. (10. – öngól), Pál (13.), Varga J. (25., 41.), Kaldenecker (31., 45.) ill. Hegedűs (51.), Vass (72.)

Csima Gyula: – A körülményekhez képest extra első félidőt produkáltunk, de a második játékrészben mutatott teljesítmény számomra érthetetlen. Ennek ellenére Varga Roland és Kaldenecker Ármin kiváló teljesítményt nyújtott.

U16: KTE LA – Mészöly Focisuli 2-3 (1-1)

KTE: Endre – Polgár (Turóczy 71.), Banai, Rau, Bartus, Csordás (Szenczy 87.), Ronkó, Paor-Smolcz (Vizer 77.), Házi, Deák, Kincses (Fricz 71.). Vezetőedző: Dócs Dániel

Gól: Házi (28.), Deák (72.) ill. Farkas (20.), Matuz (79.), Sinka (91.)

Dócs Dániel: – Nem érdemeltünk vereséget, noha igaz, hogy sokkal több egyéni hiba volt a játékunkban ezúttal. Sok szituációban rossz döntéseket hoztunk, ezt a mérkőzést most mi veszítettük el. Az első félidőben több helyzetet is kialakítottunk, ziccereket alakítottunk ki, amikből gólokat kellett volna szerezni, akkor már az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést. Focizni csak mi akartunk, és voltak periódusok, amikor az akaratunkat rá tudtuk erőltetni ellenfelünkre, sok labdát szereztünk térfelükön. A hajrában ugyanakkor kettő szabadrúgás utáni kavarodásból megfordították a meccset.

U15: KTE LA – Mosonmagyaróvár 2-1 (2-1)

KTE: Tornyai – Boros, Csóka, Kriskó, Császár (Berta 72.), Takács (Nagymihály 41.), Doszpod (Rózsa 68.), Kárász, Bartucz, Bagi (Madarász 80.), Horváth Sz. (Czibók 68.). Vezetőedző: Torbavecz Tamás

Gól: Horváth Sz. (20.), Bartucz (33.) ill. Weimann (29.)

Torbavecz Tamás: – Az első félidőben jó felfogásban játszottunk. A második félidőben megvoltak az esélyeink, hogy lezárjuk a meccset, de nem sikerült. Kombinatív játékból kellett volna több. Összességében gyengébb meccsünk volt, de kiemelem a győzni akarást, aminek köszönhetően nehezen, de elértük célunkat. A mérkőzés legjobbja Bartucz Natan volt. 

U14: Nyíregyháza – KTE LA 5-0 (1-0)

KTE: Scheiner – Ferrari-Cupilli, Hoffman, Kern (Kovrig 70.), Radolfi (Lévay 70.), Füleki, Bovier, Komonyi (Meleg 41.), Dunai (Técsi 50.), Eiler, Gál. Vezetőedző: Filus Gábor

Gól: Tóth R. (38., 65., 73.), Kömlei (46.), Tamás (50.)

Filus Gábor: – Mentálisan, akarati tényezőkben és küzdeni tudásban a csapat a legrosszabb arcát mutatta. Rengeteg labdát veszítettünk a védekező zónában és a középpályán is, amivel még segítettük is ellenfelünk játékát. Ezen már változtatni nem tudunk, de nagyon szeretnénk javítani a következő meccsen.

U13: KTE LA – Vasas 2-3

KTE: Molnár B. – Gyenes B., Polereczki, Pálnok, Paor-Smolcz, Géró, Ilyés, Bisztricsány, Eiler. Csere: Körtési, Kiss Z., Gyenes G., Pap, Bárány, Kenderes, Mészáros. Vezetőedző: Benke József

Gól: Eiler (66.), Bisztricsány (72.) ill. Honfi (41.), Kulcsár (44.), Pálmai (67.)

Benke József: – Egy negyednyi rövidzárlat elég volt ellenfelünknek, hogy nyerjenek. Bátran játszottunk, sok helyzetet ki tudtunk alakítani, ezeket nagyobb hatékonysággal kell értékesíteni, hogy a magunk javára tudjuk fordítani az eredményt. Védekezésünk rendben volt, sok labdát tudtunk szerezni, valamint a párharcok nagy részét is megnyertük.

U12: KTE LA – Vasas 1-6

KTE: Galambos – Börönde, Lévai, Ben Rached, Alács, Koller, Vaskó, Ömböli, Rápolti. Csere: Csenki, Schóber, Csehó, Liptai O., Liptai Á., Verebes, Gyovai, Mészáros, Dobos. Vezetőedző: Pelikán István

Gól: Börönde (21.) ill. Pauljevic (11., 78.), Demeter (39., 62., 70.), Laczkó (47.)

Pelikán István: – A bajnokság egyik legjobb csapatával mérkőztünk meg. Szorossá tudtuk tenni a mérkőzést a feléig. Biztató volt a játékunk a következő időszakra nézve. Ezután egyre jobban használta ki ellenfelünk a helyzeteit. Az utolsó negyedben most is többet hibáztunk, megérdemelten vitte el a három pontot a Vasas.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu