Győzelemmel hangolt a KTE, vereséggel a Tiszakécske a vármegyei derbi előtt - videók

A Kecskeméti TE hazai pályán a Karcagot fogadta vasárnap, és Tímár Krisztián csapata folyamatosan egyre nagyobb fölénybe került, s végül 2-0-ra nyert is. A KTE ezzel feljött a 3. helyre a tabellán, és ahhoz, hogy még magasabbra törtön, minden meccsen fontos számára a pontok gyűjtögetése. A Karcag ellen Derekas Zoltán és Pálinkás Gergő talált a kapuba, de a hajrában akár növelhették is volna előnyüket a kecskemétiek.

A Kecskeméti TE nyert, a Tiszakécske kikapott hétvégén

Fotó: Réti Attila / KTE

A Tiszakécskei LC parázs meccsen maradt pont nélkül Csákváron, miután 3-1-es vereséget szenvedett. A Tisza-parti csapatnak a vereségnél is jobban fájhat, hogy három játékosát is elveszítette a vármegyei rangadó előtt Pintér Csaba vezetőedző, ugyanis Lucas mellett Szekér Ádám is a kiállítás sorsára jutott a meccsen. Eltiltással jár azonban Myke Ramos sárga lapja is, a TLC házi gólkirálya ugyanis máris összeszedte ötödik figyelmeztetését a bajnokságban, ami automatikusan egy meccses eltiltással jár.

A Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC is érdekelt a kupában

A KTE és a Tiszakécske ugyanakkor még nem a hétvégi derbivel foglalkozik, hiszen mindkét klub érdekelt a MOL Magyar Kupában. A KTE szerdán 17 órakor fogadja az NB III-as Tiszafüredet, míg a kécskei gárda a másodosztályú Ajka stadionjában lép pályára ugyanekkor. A vármegyei derbit vasárnap 17 órakor rendezik majd ezt követően Tiszakécskén.

A Tiszakécske csákvári vereségének összefoglalója:

A KTE Karcag elleni sikere: