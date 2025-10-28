1 órája
Győzelemmel hangolt a KTE, vereséggel a Tiszakécske a vármegyei derbi előtt - videók
Hétvégén vármegyei derbivel folytatódik az NB II-es Merkantil Bank Liga. Vasárnap a Tiszakécskei LC vendége lesz a Kecskeméti TE, és a két együttes ellentétes módon hangolt a rangadóra.
A Kecskeméti TE hazai pályán a Karcagot fogadta vasárnap, és Tímár Krisztián csapata folyamatosan egyre nagyobb fölénybe került, s végül 2-0-ra nyert is. A KTE ezzel feljött a 3. helyre a tabellán, és ahhoz, hogy még magasabbra törtön, minden meccsen fontos számára a pontok gyűjtögetése. A Karcag ellen Derekas Zoltán és Pálinkás Gergő talált a kapuba, de a hajrában akár növelhették is volna előnyüket a kecskemétiek.
A Tiszakécskei LC parázs meccsen maradt pont nélkül Csákváron, miután 3-1-es vereséget szenvedett. A Tisza-parti csapatnak a vereségnél is jobban fájhat, hogy három játékosát is elveszítette a vármegyei rangadó előtt Pintér Csaba vezetőedző, ugyanis Lucas mellett Szekér Ádám is a kiállítás sorsára jutott a meccsen. Eltiltással jár azonban Myke Ramos sárga lapja is, a TLC házi gólkirálya ugyanis máris összeszedte ötödik figyelmeztetését a bajnokságban, ami automatikusan egy meccses eltiltással jár.
A Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC is érdekelt a kupában
A KTE és a Tiszakécske ugyanakkor még nem a hétvégi derbivel foglalkozik, hiszen mindkét klub érdekelt a MOL Magyar Kupában. A KTE szerdán 17 órakor fogadja az NB III-as Tiszafüredet, míg a kécskei gárda a másodosztályú Ajka stadionjában lép pályára ugyanekkor. A vármegyei derbit vasárnap 17 órakor rendezik majd ezt követően Tiszakécskén.
A Tiszakécske csákvári vereségének összefoglalója:
A KTE Karcag elleni sikere:
