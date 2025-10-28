Egy meccsen bármi megtörténhet, de a KTE nem akar esélyt adni a kupában sem

október 28., kedd

A KTE vasárnap a Karcag elleni sikerrel feljött a tabella 3. helyére a Merkantil Bank Ligában. Ünnepelni azonban nem volt idő, hiszen szerdán már kupameccs vár a lila-fehérekre. A Kecskeméti TE az NB III-as Tiszafüredet fogadja.

Nyitray András

A Kecskeméti TE hatalmas bravúrral lépett tovább a legjobb 32 közé a Magyar Kupában, hiszen elsőre rögtön az NB I-es Újpest volt az ellenfelet, melyet hosszabbítás után 3-2-re legyőzött Tímár Krisztián bemutatkozó meccsén. A hírös városaik azóta veretlenek a bajnokságban is, a Karcag elleni sikerrel feljöttek a 3. helyre az NB II-ben, és csupán három pontra vannak az éllovas Vasastól. 

A Kecskeméti TE támadója, Pálinkás Gergő szerint maximális koncentráció kell
Fotó: Réti Attila/KTE

Szerdán megint a kupában vár feladat a KTE-re, igaz, ezúttal esélyes szerepében lép pályára a Széktói Stadionban. Ezzel együtt Kecskeméten tudják, senkit sem szabad lebecsülni, hiszen az előző idényben a most legyőzött Karcag még NB III-as gárdaként ejtette ki az akkor NB I-es lila-fehéreket. A kellemetlen élmény részese volt Pálinkás Gergő is, aki azonban most góllal vette ki a részét a "revansból". 

– A Karcaggal tavaly találkoztunk már a kupában, és az a meccs sajnos nem úgy alakult, ahogy akkor szerettük volna. Ez nekem, illetve az egész csapatnak is adott egyfajta plusz motivációt, szerettünk volna egy év elteltével visszavágni. Örülünk, hogy ez sikerült, de annak még inkább, hogy ezzel feljebb tudtunk lépni a tabellán, hiszen ez volt igazán fontos. Fizikális meccs volt, nekem is megvoltak a helyzeteim az első félidőben, bosszantott is, hogy akkor még nem tudtam a kapuba találni. Végül sikerült, nyertünk is, így minden jól alakult – mondta Pálinkás Gergő, a KTE csatára. 

A Kecskeméti TE támadója tudja, hogy a maximum kell

A kecskemétiek csatára megélt már nagy bravúrokat, de kellemetlen kudarcokat is pályafutása során a Magyar Kupában, így tudja, senkit sem szabad félvállról venni. A Kecskemét ellenfelet, az NB III-as Tiszafüred saját bajnokságában kísértetiesen hasonlóan szerepel, mint tavaly ilyenkor a Karcag. A TVSE versenyben van a bajnoki címért, hátránya három pont a harmadik helyen állva az éllovas Cigándtól a harmadosztály Észak-Keleti csoportjában. A Tiszafüred főpróbája nem sikerült jól a kupameccs előtt, mert bár 2-0-ra vezetett otthon a Sényő ellen, végül 3-2-re kikapott. Ez azonban Pálinkás szerint nem érdekes egy kupameccs előtt. 

– Közel van egymáshoz a két mérkőzés, de már a vasárnapi bajnoki után igyekeztünk frissíteni, és hétfőtől a lehető legjobban fel akarunk készülni a Tiszafüredre. A célunk ugyanis a továbbjutás. Vegyes élményeim vannak karrierem során a kupában, van ebben pozitív és negatív is. A kupa sajátossága, hogy egy meccsen el lehet tüntetni az osztálykülönbséget, éppen ezért nem szabad félvállról vennünk most sem ellenfelünket, a maximumot kell nyújtanunk a továbbjutáshoz – tette hozzá Pálinkás. 

A Kecskeméti TE szerdán 17 órakor fogadja a Tiszafüredet a Széktói Stadionban. 

