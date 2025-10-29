Hozta a kötelezőt a kupában a KTE

Tímár Krisztián – ahogy az várható volt – alaposan megforgatta csapatát a kupameccsre, a Karcag elleni győztes gárdából csupán Szabó Alex és Belényesi Csaba maradt a kezdőcsapatban. Ettől függetlenül is nagy kecskeméti mezőnyfölény alakult ki az első perctől kezdve, Merényi már a 2. percben veszélyes lövéssel jelentkezett, mely fölé ment. A folytatásban is jöttek a hazai helyzetek, a 12. percben Beke tüzelt 18 méterről, kissé jobbról, ami a jobb alsó mellett ment el. A 16. percben Bocskay átlövését fogta a kapus, majd a 22. percben Bolyki előtt adódott hatalmas sansz, a jobb sarok mellett pattogott el fejese Bolgár beadását követően. Az a bizonyos jobb alsó úgy tűnt, mintha taszítaná a kecskeméti lövéseket az első félidőben, Haris életerős, 16 méterről eleresztett átlövése sem kötött ki benne, igaz, bele is értek. A 36. percben Bolyki is kitűnő lövést eresztett meg, ez a jobb felső mellett süvített el centikkel. A 39. percben aztán megtört a jég, a jobb oldalt bontotta meg a Kecskeméti TE, a beadást Bolyki lefejelte Berki elé, aki aztán 6 méterről a kapuba lőtt (1-0).

A Kecskeméti TE továbbjutott

Fotó: Réti Attila/KTE

A Kecskeméti TE nagy gólt kapott, de volt válasza rá

Fordulás után rögtön növelhette volna az előnyt a Kecskemét, apró szépséghiba, hogy Beke lövése után lest intett a partjelző az 51. percben. Az 54. percben még nagyobb sansz adódott, Bocskay szöglete után Bolyki csúsztatott, ám a kapu torkában helyezkedő Belényesi nem tudta a hálóba gyötörni a labdát. A sok kihagyott helyzetet aztán megbüntette a sors, illetve a Tiszafüred. Gyakorlatilag a semmiből találtak be a vendégek, az 55. percben Kovács Máté jó 25 méterről lőtt, és a bal kapufáról a nyújtózkodó Ruisz mellett a kapuba pattant a labda (1-1). A gól kicsit talán megfogta az addig jól működő játék lendületét, a 67. percben Győri szabadrúgása ment már fölé kevéssel. Továbbra is nyomás volt ettől függetlenül a tiszafüredi kapun, és a 72. percben ez góllá is érett. Belényesi nyakába ugrott Füredi, amiért büntető járt, ezt Bocskay a jobb alsóba vágta (2-1). A 77. percben Merényi lőhetett 16 méterről, de pont a kapus kezébe helyezett, majd a másik oldalon Győri lépett volna ki, de hosszan tolta meg a labdát, így éles szögből csak az oldalhálót találta el. Az utolsó öt percbe érve még a vendégeknek is volt sansza, Kovács Dániel lövését azonban fölé tolta Ruisz, a szöglet után pedig Füredi kapu fölé fejelt. A 91. percben Pálinkás zárhatta volna le a meccset, ám ballal a jobb alsó mellé lőtt a tizenhatos vonaláról, így maradt a 2-1.