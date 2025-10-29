1 órája
Hozta a kötelezőt a kupában a KTE
A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az NB III-as Tiszafüredi VSE volt a KTE ellenfele a Széktói Stadionban. Rengeteg helyzetet kidolgozva, megérdemelten lépett a legjobb 16 közé a Kecskeméti TE, bár kicsit megnehezítette saját dolgát.
Tímár Krisztián – ahogy az várható volt – alaposan megforgatta csapatát a kupameccsre, a Karcag elleni győztes gárdából csupán Szabó Alex és Belényesi Csaba maradt a kezdőcsapatban. Ettől függetlenül is nagy kecskeméti mezőnyfölény alakult ki az első perctől kezdve, Merényi már a 2. percben veszélyes lövéssel jelentkezett, mely fölé ment. A folytatásban is jöttek a hazai helyzetek, a 12. percben Beke tüzelt 18 méterről, kissé jobbról, ami a jobb alsó mellett ment el. A 16. percben Bocskay átlövését fogta a kapus, majd a 22. percben Bolyki előtt adódott hatalmas sansz, a jobb sarok mellett pattogott el fejese Bolgár beadását követően. Az a bizonyos jobb alsó úgy tűnt, mintha taszítaná a kecskeméti lövéseket az első félidőben, Haris életerős, 16 méterről eleresztett átlövése sem kötött ki benne, igaz, bele is értek. A 36. percben Bolyki is kitűnő lövést eresztett meg, ez a jobb felső mellett süvített el centikkel. A 39. percben aztán megtört a jég, a jobb oldalt bontotta meg a Kecskeméti TE, a beadást Bolyki lefejelte Berki elé, aki aztán 6 méterről a kapuba lőtt (1-0).
A Kecskeméti TE nagy gólt kapott, de volt válasza rá
Fordulás után rögtön növelhette volna az előnyt a Kecskemét, apró szépséghiba, hogy Beke lövése után lest intett a partjelző az 51. percben. Az 54. percben még nagyobb sansz adódott, Bocskay szöglete után Bolyki csúsztatott, ám a kapu torkában helyezkedő Belényesi nem tudta a hálóba gyötörni a labdát. A sok kihagyott helyzetet aztán megbüntette a sors, illetve a Tiszafüred. Gyakorlatilag a semmiből találtak be a vendégek, az 55. percben Kovács Máté jó 25 méterről lőtt, és a bal kapufáról a nyújtózkodó Ruisz mellett a kapuba pattant a labda (1-1). A gól kicsit talán megfogta az addig jól működő játék lendületét, a 67. percben Győri szabadrúgása ment már fölé kevéssel. Továbbra is nyomás volt ettől függetlenül a tiszafüredi kapun, és a 72. percben ez góllá is érett. Belényesi nyakába ugrott Füredi, amiért büntető járt, ezt Bocskay a jobb alsóba vágta (2-1). A 77. percben Merényi lőhetett 16 méterről, de pont a kapus kezébe helyezett, majd a másik oldalon Győri lépett volna ki, de hosszan tolta meg a labdát, így éles szögből csak az oldalhálót találta el. Az utolsó öt percbe érve még a vendégeknek is volt sansza, Kovács Dániel lövését azonban fölé tolta Ruisz, a szöglet után pedig Füredi kapu fölé fejelt. A 91. percben Pálinkás zárhatta volna le a meccset, ám ballal a jobb alsó mellé lőtt a tizenhatos vonaláról, így maradt a 2-1.
A KTE ezzel bejutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában, melynek sorsolását csütörtök este, az utolsó mérkőzés után élőben közvetíti az M4 Sport.
Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője: – Nagyon jó első félidőt produkált a csapat, intenzíven kezdtünk, ellenfelünk alig tudott átjönni a félpályán. Az egész meccset tekintve viszont sajnálom, hogy a helyzetkihasználásunk nem volt megfelelő, ebben fejlődnünk kell. Ezeken a meccseken a továbbjutás ugyanakkor a legfontosabb, amit a rendes játékidőben el tudtunk dönteni, így ott vagyunk a következő körben, aminek örülök. A mentalitás most is rendben volt, de előbb lezárhattuk volna a meccset, a második félidőben már kevésbé voltunk élesek, de ez is tanulság. Elismerés jár a Tiszafürednek is, mely egy szervezett, kulturált csapat, megnehezített a dolgunkat, sok sikert kívánok nekik a bajnokságban. Már előre tekintünk, komoly feladat vár már ránk hétvégén, hiszen a tiszakécskei rangadó kiemelt jelentőségű. Szeretnénk ismét három pontot szerezni, már csak ez lebeg a szemünk előtt.
Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred vezetőedzője: – Az első félidőben megilletődöttebbek voltunk, akkor dominált a Kecskemét és több lehetősége is volt. Sajnos előre pontatlanok voltunk, a kapu elé nem tudtunk odakerülni, a szünetben éppen a bátorságot kértem ezek után a játékosaimtól. Gólt bármilyen szituációból lehet szerezni, nekünk nem is akármilyenből sikerült végül. Onnantól kicsit megfordult talán a játék képe, vérszemet kaptunk, jól zártunk, megvoltak az ellentámadásaink is. Sajnos egy buta hibából jött egy büntető, ami eldöntötte a meccset. Nem adtuk fel, volt még lehetőségünk döntetlenre menteni a meccset, de sajnos nem sikerült.
Kecskeméti TE – Tiszafüredi VSE 2-1 (1-0)
Kecskemét, 1184 néző. V: Hanyecz (László, Zahorecz)
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Berki (Eördögh 62.), Bocskay, Haris, Bolgár – Merényi (Kovács B. 78.), Beke (Czékus 62.) – Bolyki (Pálinkás 78.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
TVSE: Budzsáklia – Szabó K., Kiss B., Füredi – Ballók, Csősz (Horváth M. 46.), Kovács M., Bökönyi – Szerencsi, Győri, Karmacsi (Kovács D. 46.). Vezetőedző: Dorcsák Zoltán
Gól: Berki (39.), Bocskay (72. – büntető) ill. Kovács M. (55.)
