Labdarúgás

1 órája

Hihetetlen fordítást mutatott be a KTE Szentlőrincen – videó

Címkék#Tímár Krisztián#Kecskeméti TE#labdarúgás#Szentlőrinc

A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában a Szentlőrinc vendége volt Tímár Krisztián csapata. A Kecskeméti TE hatalmas izgalmak, és nem akármilyen fordítás végén örülhetett három pontnak.

Nyitray András

Tímár Krisztián csupán egy helyen változtatott a Kecskeméti TE kezdőcsapatán, Merényi helyére visszakerült Pálinkás. Nem indult ezzel együtt igazán jól a mérkőzés, a Szentlőrinc ugyanis gyorsan vezetést szerzett. A 11. percben egy szöglet után röviden jött kifelé a labda, Szolgai egyből rátűzte, s végül Szojma lábáról pattant a labda saját kapujába (1-0). A folytatásban kecskeméti mezőnyfölény jellemezte a meccset, a Szentlőrinc kontrákra rendezkedett be. Pálinkás előtt három sansz is adódott, ebből a legnagyobb a 30. percben, amikor Banó-Szabó lapos beadása után Gyurjánba lőtte közelről a labdát. Érett a vendég gól, a 38. percben Győrfi már nagyon közel járt, ám egy csel után ballal a hosszú felső fölé tekert. A 44. percben viszont már jött a gól, Győrfi beadását Pálinkás fejelte vissza, majd Banó-Szabó közelről bólintott a hálóba (1-1). Nem tartott azonban sokáig az öröm, a félidő végén a hazaiak még egy gyors kontrát vezettek, melynek végén Nyári kapta a beadást egyedül, és Varga mellett a kapu bal oldalába lőtt (2-1).

Bolyki fejeli a kapuba a Kecskeméti TE meccsén
Bolyki fejeli a kapuba a Kecskeméti TE győztes gólját a 90. percben
Fotó: Reti Attila

A második félidő elején megint hazai gól született aztán, a 49. percben labdát szerzett a Szentlőrinc, a gyors akció végén aztán Szolgai került lövőhelyzetbe 16 méterre a kaputól, s a jobb alsóba lőtt (3-1). Nem tett jót a játéknak sem a két bekapott gól, Tímár Krisztián pedig hármas cserével reagált, ami lendületet adott. A 64. percben jött a szépítés, Derekas adott be balról, Pálinkás pedig a kapufa segítségével a bal felsőbe fejelt (3-2). Győrfi cselezett ezután befelé, de a jobb alsó mellé lőtt ballal, a 73. percben aztán felpörögtek az esemény. Nagy Richárd egy kontra végén 18 méterről lőtt a jobb alsó mellé, majd a gyors ellentámadás végén Milovanovic gólhelyzetben rántotta le Czékust, amiért kiállították. Nagy esély jött az emberelőnnyel a KTE-nek, és nyomást is helyezett a hazai kapura. A 84. percben Szabó szánta el magát egy távoli lövésre 25 méterről, és hatalmas gólt ragasztott a jobb felsőbe (3-3). Bolyki Andort is csatasorba állította ezután Tímár Krisztián, ami ismét bejött, Győrfi jobbról érkező beadását bólintotta öt méterről a hálóba (3-4). Mint később kiderült, ez volt egyben a győztes találat is.

A Kecskeméti TE a hitének és a cseréknek köszönheti a sikert

– Szurkolói szempontból ez egy élvezetes meccs volt, bennem is sok minden kavarog így a lefújás után. A legfontosabb, hogy a KTE megtanult győzni, mert 3-1 után sem adtuk fel. Kiemelném a cseréket, nagyon jól szálltak be, ez mutatja a keret mélységét is. Nagyon jó öltözőnk van, mindenki játszani és bizonyítani akar. A hármas csere után fordult meg a játék képe, illetve jött a kiállítás is, ami nagy esélyt adott nekünk, ezzel élni tudtunk. Szentlőrincen nagyon kevés csapat tud nyerni, ahogy 3-1-ről is kevesen fordítanak, így nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy volt hitünk és tartásunk. Gratulálok mindenkinek, köszönöm a szurkolóknak is – mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.

Szentlőrinc SE – Kecskeméti TE 3-4 (2-1)

Szentlőrinc. V: Farkas T. (Vad, Dobos)

SZSE: Gyurján – Szivacski, Poór, Milovanovic, Márta (Herczeg 46.) – Szolgai, Décsy – Nagy R. (Czérna 74.), Nyári (Kesztyűs 89.), Bőle (Kiss-Szemán 46.) – Adamcsek (Tóth-Gábor 80.). Vezetőedző: Waltner Róbert

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Debreceni 62.) – Győrfi, Haris (Bocskay 62.), Derekas, Eördögh (Czékus 46.) – Beke (Bolgár 62.), Banó-Szabó (Bolyki 89.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gól: Szojma (11. – öngól), Nyári (45.), Szolgai (49.) ill. Banó-Szabó (44.), Pálinkás (64.), Szabó A. (84.), Bolyki (90.)

Kiállítva: Milovanovic (73.)

A mérkőzés: 

