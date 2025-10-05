Hihetetlen fordítást mutatott be a KTE Szentlőrincen – videó

Tímár Krisztián csupán egy helyen változtatott a Kecskeméti TE kezdőcsapatán, Merényi helyére visszakerült Pálinkás. Nem indult ezzel együtt igazán jól a mérkőzés, a Szentlőrinc ugyanis gyorsan vezetést szerzett. A 11. percben egy szöglet után röviden jött kifelé a labda, Szolgai egyből rátűzte, s végül Szojma lábáról pattant a labda saját kapujába (1-0). A folytatásban kecskeméti mezőnyfölény jellemezte a meccset, a Szentlőrinc kontrákra rendezkedett be. Pálinkás előtt három sansz is adódott, ebből a legnagyobb a 30. percben, amikor Banó-Szabó lapos beadása után Gyurjánba lőtte közelről a labdát. Érett a vendég gól, a 38. percben Győrfi már nagyon közel járt, ám egy csel után ballal a hosszú felső fölé tekert. A 44. percben viszont már jött a gól, Győrfi beadását Pálinkás fejelte vissza, majd Banó-Szabó közelről bólintott a hálóba (1-1). Nem tartott azonban sokáig az öröm, a félidő végén a hazaiak még egy gyors kontrát vezettek, melynek végén Nyári kapta a beadást egyedül, és Varga mellett a kapu bal oldalába lőtt (2-1).

Bolyki fejeli a kapuba a Kecskeméti TE győztes gólját a 90. percben

Fotó: Reti Attila

A második félidő elején megint hazai gól született aztán, a 49. percben labdát szerzett a Szentlőrinc, a gyors akció végén aztán Szolgai került lövőhelyzetbe 16 méterre a kaputól, s a jobb alsóba lőtt (3-1). Nem tett jót a játéknak sem a két bekapott gól, Tímár Krisztián pedig hármas cserével reagált, ami lendületet adott. A 64. percben jött a szépítés, Derekas adott be balról, Pálinkás pedig a kapufa segítségével a bal felsőbe fejelt (3-2). Győrfi cselezett ezután befelé, de a jobb alsó mellé lőtt ballal, a 73. percben aztán felpörögtek az esemény. Nagy Richárd egy kontra végén 18 méterről lőtt a jobb alsó mellé, majd a gyors ellentámadás végén Milovanovic gólhelyzetben rántotta le Czékust, amiért kiállították. Nagy esély jött az emberelőnnyel a KTE-nek, és nyomást is helyezett a hazai kapura. A 84. percben Szabó szánta el magát egy távoli lövésre 25 méterről, és hatalmas gólt ragasztott a jobb felsőbe (3-3). Bolyki Andort is csatasorba állította ezután Tímár Krisztián, ami ismét bejött, Győrfi jobbról érkező beadását bólintotta öt méterről a hálóba (3-4). Mint később kiderült, ez volt egyben a győztes találat is.