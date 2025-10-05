Nehéz túra vár a KTE-re

A Szentlőrinc pozitív meglepetés volt az előző idényben az NB II-ben, hiszen az 5. helyen végzett. Waltner Róbert csapata idén sem kezdett rosszul, hiszen stabilan a középmezőny tagja, a fordulót a 10. helyről várja 9 pontjával. A Szentlőrinc az előző fordulóban Szegeden maradt alul 2-0-ra, ám hazai pályán csupán a Honvédtól kapott ki eddig, így bárkit képes otthonában meglepni, a Kecskeméti TE sem számíthat könnyed kirándulásra.

A Kecskeméti TE Szentlőrincen folytatja

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A Kecskeméti TE idegenben is nyerni akar

A KTE jó formában van, utolsó négy meccsén veretlen maradt Tímár Krisztián csapata, legutóbb a Csákvárral játszott 2-2-es döntetlent. Jó hír, hogy a hét folyamán Pálinkás Gergő és Bolyki Andor is újra a csapattal edzhetett.

— Jó nevekből álló, magasabb osztályban is komoly rutint szerzett játékosokat soraiban tudó Szentlőrinchez látogatunk, mely hazai pályán nehéz ellenfél. Ennek ellenére képesek tartom a csapatot arra, hogy idegenben is a három pontért szálljunk harcba, és ennek megfelelően is játszunk. A játékosok sikeréhesek, hiszen a múlt héten győzelmet szalasztottunk el, szeretnénk a siker ízét újra megízlelni – mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.

A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik Szentlőrincen.