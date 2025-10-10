Végig vezetve verte a Szegedet a KTE

A Szeged elleni edzőmeccsre kicsit megforgatta csapatát Tímár Krisztián, a terhelést is figyelembe véve. Pálinkás Gergő, Derekas Zoltán, Győrfi Milán, Banó-Szabó Bence, Varga Bence ezúttal külön munka mellett némi pihenőt kaptak, így nem léptek pályára, Szűcs Szilárd és Rjaskó Mihály egészségügyi okok miatt nem kerültek keretbe. Jól indult hazai szempontból a meccs, hiszen már a 2. percben megszületett a vezető gól. Bocskay végezhetett el balról egy szabadrúgást, amit jobbal tekert középre élesen, ez végül mindenki előtt elment és a hosszú sarokban kötött ki (1-0). A korai gól ellenére kiegyenlített volt a találkozó, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A 16. percben Márkvárt oldalszabadrúgása után Novák csúsztatott mellé, ezt leszámítva viszont komolyabb sansz nem alakult ki a félidő első felében. A 29. percben Beke vállalkozott távolról, nem sokkal a jobb alsó mellé lőtt, ahogy nem sokkal később Merényi sem talált kaput. A 36. percben már viszont örülhetett, egy labdaszerzés után gyors kontrát vezetett a Kecskeméti TE, Beke kitette balra Merényinek, aki egy csel után jobbal a hosszúba tekert (2-1). A félidő utolsó percében a Szeged szépíteni tudott még, Sztankó jobbról érkező beadását Novák először a kapufára csúsztatta, de a kipattanót már belőtte (2-1).

A Kecskeméti TE legyőzte a Szegedet

Fotó: Réti Attila/KTE

A Kecskeméti TE végig vezetett

Szünetben jöttek a cserék, amik a második félidőben folyamatosak voltak már. Ekkor sem volt eleinte sok helyzet, Ruisznak kellett egy alkalommal jó kilépnie kapujából, majd a másik oldalon Kovács lövését fogta Veszelinov. A 69. percben aztán újabb hazai gólnak tapsolhattak a nézők, Kovács olvasta jól Veszelinov felpasszolt labdáját, majd mivel a kapus kint állt, szépen át is emelte (3-1). Gyorsan jött a szegedi válasz is azonban, Kalmár kapott indítást a leshatáron, majd centerezésére Nagy érkezett középen (3-2). A hajrába lépve Debreceni előtt adódott nagy sansz, közvetlen közelről azonban fölé csúsztatta Beke szögletét. A 90. percben viszont már nem hibázott, ismét jól érkezett és a hosszúba csúsztatott (4-2).