1 órája
Végig vezetve verte a Szegedet a KTE
A bajnoki szünetben edzőmeccset játszott a KTE, mely a szintén NB II-es Szeged-Csanád GA-t fogadta pénteken a Széktói Stadionban. Gyakorlatilag végig vezetve, de szoros csatában győzte le a Kecskeméti TE ellenfelét.
A Szeged elleni edzőmeccsre kicsit megforgatta csapatát Tímár Krisztián, a terhelést is figyelembe véve. Pálinkás Gergő, Derekas Zoltán, Győrfi Milán, Banó-Szabó Bence, Varga Bence ezúttal külön munka mellett némi pihenőt kaptak, így nem léptek pályára, Szűcs Szilárd és Rjaskó Mihály egészségügyi okok miatt nem kerültek keretbe. Jól indult hazai szempontból a meccs, hiszen már a 2. percben megszületett a vezető gól. Bocskay végezhetett el balról egy szabadrúgást, amit jobbal tekert középre élesen, ez végül mindenki előtt elment és a hosszú sarokban kötött ki (1-0). A korai gól ellenére kiegyenlített volt a találkozó, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A 16. percben Márkvárt oldalszabadrúgása után Novák csúsztatott mellé, ezt leszámítva viszont komolyabb sansz nem alakult ki a félidő első felében. A 29. percben Beke vállalkozott távolról, nem sokkal a jobb alsó mellé lőtt, ahogy nem sokkal később Merényi sem talált kaput. A 36. percben már viszont örülhetett, egy labdaszerzés után gyors kontrát vezetett a Kecskeméti TE, Beke kitette balra Merényinek, aki egy csel után jobbal a hosszúba tekert (2-1). A félidő utolsó percében a Szeged szépíteni tudott még, Sztankó jobbról érkező beadását Novák először a kapufára csúsztatta, de a kipattanót már belőtte (2-1).
A Kecskeméti TE végig vezetett
Szünetben jöttek a cserék, amik a második félidőben folyamatosak voltak már. Ekkor sem volt eleinte sok helyzet, Ruisznak kellett egy alkalommal jó kilépnie kapujából, majd a másik oldalon Kovács lövését fogta Veszelinov. A 69. percben aztán újabb hazai gólnak tapsolhattak a nézők, Kovács olvasta jól Veszelinov felpasszolt labdáját, majd mivel a kapus kint állt, szépen át is emelte (3-1). Gyorsan jött a szegedi válasz is azonban, Kalmár kapott indítást a leshatáron, majd centerezésére Nagy érkezett középen (3-2). A hajrába lépve Debreceni előtt adódott nagy sansz, közvetlen közelről azonban fölé csúsztatta Beke szögletét. A 90. percben viszont már nem hibázott, ismét jól érkezett és a hosszúba csúsztatott (4-2).
– Elsősorban szerettem volna azoknak a játékosoknak lehetőséget adni, akik a bajnokikon kevesebb percet kaptak. Ezzel párhuzamosan pihentetni is akartunk néhány embert, mindenkit persze nem volt mód. Ugyan csak edzőmeccsről volt szó, de örülök a győzelemnek, elsősorban azért, mert a győztes mentalitást most is láttam, nyerni akart a csapat. Tudtunk gyakorolni olyan dolgokat, amiket edzéseken is megtettünk már. Megvolt a mérkőzés terhelés, rúgtunk négy gólt, nagyon jól szolgálta a találkozó a munkánkat. A srácok hétvégére most pihenőt kapnak, de jövő héttől gőzerővel készülünk a békéscsabai meccsre – mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.
Kecskeméti TE – Szeged-Csanád GA 4-2 (2-1)
Kecskemét, edzőmeccs.
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Czékus, Bocskay, Kovács B., Bolgár – Merényi, Beke – Bolyki. Csere: Szojma, Berki, Eördögh, Haris, Vattay, Farkas B. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Szeged: Molnár F. – Sztankó, Szilágyi, Pejovic, Kalmár – Rabatin, Mákvárt – Vogyicska, Holman, Suljic – Novák. Csere: Veszelinov (k), Sándor, Vágó, Borvető, Tóth N., Tóth B., Pleskó, Nagy D., Kurdics, Takács-Fölédes. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gól: Bocskay (2.), Merényi (36.), Kovács B. (69.), Debreceni (90.) ill. Novák (45.), Nagy D. (70.)
