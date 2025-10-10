október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Végig vezetve verte a Szegedet a KTE

Címkék#Tímár Krisztián#KTE#labdarúgás#Szeged

A bajnoki szünetben edzőmeccset játszott a KTE, mely a szintén NB II-es Szeged-Csanád GA-t fogadta pénteken a Széktói Stadionban. Gyakorlatilag végig vezetve, de szoros csatában győzte le a Kecskeméti TE ellenfelét.

Nyitray András

A Szeged elleni edzőmeccsre kicsit megforgatta csapatát Tímár Krisztián, a terhelést is figyelembe véve. Pálinkás Gergő, Derekas Zoltán, Győrfi Milán, Banó-Szabó Bence, Varga Bence ezúttal külön munka mellett némi pihenőt kaptak, így nem léptek pályára, Szűcs Szilárd és Rjaskó Mihály egészségügyi okok miatt nem kerültek keretbe. Jól indult hazai szempontból a meccs, hiszen már a 2. percben megszületett a vezető gól. Bocskay végezhetett el balról egy szabadrúgást, amit jobbal tekert középre élesen, ez végül mindenki előtt elment és a hosszú sarokban kötött ki (1-0). A korai gól ellenére kiegyenlített volt a találkozó, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A 16. percben Márkvárt oldalszabadrúgása után Novák csúsztatott mellé, ezt leszámítva viszont komolyabb sansz nem alakult ki a félidő első felében. A 29. percben Beke vállalkozott távolról, nem sokkal a jobb alsó mellé lőtt, ahogy nem sokkal később Merényi sem talált kaput. A 36. percben már viszont örülhetett, egy labdaszerzés után gyors kontrát vezetett a Kecskeméti TE, Beke kitette balra Merényinek, aki egy csel után jobbal a hosszúba tekert (2-1). A félidő utolsó percében a Szeged szépíteni tudott még, Sztankó jobbról érkező beadását Novák először a kapufára csúsztatta, de a kipattanót már belőtte (2-1).

A Kecskeméti TE legyőzte a Szegedet
A Kecskeméti TE legyőzte a Szegedet
Fotó: Réti Attila/KTE

A Kecskeméti TE végig vezetett

Szünetben jöttek a cserék, amik a második félidőben folyamatosak voltak már. Ekkor sem volt eleinte sok helyzet, Ruisznak kellett egy alkalommal jó kilépnie kapujából, majd a másik oldalon Kovács lövését fogta Veszelinov. A 69. percben aztán újabb hazai gólnak tapsolhattak a nézők, Kovács olvasta jól Veszelinov felpasszolt labdáját, majd mivel a kapus kint állt, szépen át is emelte (3-1). Gyorsan jött a szegedi válasz is azonban, Kalmár kapott indítást a leshatáron, majd centerezésére Nagy érkezett középen (3-2). A hajrába lépve Debreceni előtt adódott nagy sansz, közvetlen közelről azonban fölé csúsztatta Beke szögletét. A 90. percben viszont már nem hibázott, ismét jól érkezett és a hosszúba csúsztatott (4-2).

– Elsősorban szerettem volna azoknak a játékosoknak lehetőséget adni, akik a bajnokikon kevesebb percet kaptak. Ezzel párhuzamosan pihentetni is akartunk néhány embert, mindenkit persze nem volt mód. Ugyan csak edzőmeccsről volt szó, de örülök a győzelemnek, elsősorban azért, mert a győztes mentalitást most is láttam, nyerni akart a csapat. Tudtunk gyakorolni olyan dolgokat, amiket edzéseken is megtettünk már. Megvolt a mérkőzés terhelés, rúgtunk négy gólt, nagyon jól szolgálta a találkozó a munkánkat. A srácok hétvégére most pihenőt kapnak, de jövő héttől gőzerővel készülünk a békéscsabai meccsre – mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.

Kecskeméti TE – Szeged-Csanád GA 4-2 (2-1)

Kecskemét, edzőmeccs.

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Czékus, Bocskay, Kovács B., Bolgár – Merényi, Beke – Bolyki. Csere: Szojma, Berki, Eördögh, Haris, Vattay, Farkas B. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Szeged: Molnár F. – Sztankó, Szilágyi, Pejovic, Kalmár – Rabatin, Mákvárt – Vogyicska, Holman, Suljic – Novák. Csere: Veszelinov (k), Sándor, Vágó, Borvető, Tóth N., Tóth B., Pleskó, Nagy D., Kurdics, Takács-Fölédes. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gól: Bocskay (2.), Merényi (36.), Kovács B. (69.), Debreceni (90.) ill. Novák (45.), Nagy D. (70.)

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu